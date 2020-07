«Самоцензура стала нормой»: редактор New York Times рассказала, почему уволилась

The New York Times заинтересована не в поиске правды и не в объективной подаче новостей, а в том, чтобы угодить агрессивной толпе пользователей Twitter, поведала бывший редактор раздела мнений Бари Уайсс. По её словам, курс газеты задаёт кучка «крайне левых идеологов», которые решают, что новость, а что нет, и затыкают рот несогласным.

Редактор раздела мнений в The New York Times Бари Уайсс сегодня раскритиковала газету за травлю и затыкание ртов. Она написала разгромное письмо, в котором объявила о своём уходе с работы и рассказала, что в Times сейчас всем заправляют крайне левые идеологи, губящие газету, занимающиеся травлей и подавлением центристов и тех, у кого есть своё мнение. По её словам, в Times сейчас царит «ментальность Twitter-толпы».



Поговорим об этом с комментатором Fox Джейсоном Чаффецом. Рада снова вас видеть! Она утверждает, что за центристские взгляды её называли «нацисткой» и «расисткой». Что вы об этом скажете?



ДЖЕЙСОН ЧАФФЕЦ, комментатор Fox News: Более хлёсткое письмо трудно себе представить. Если вы хотите узнать, как уйти в лучах славы, прочтите это письмо. Потому что она, зная не понаслышке, что происходит в The New York Times, выступает с самыми безжалостными разоблачениями: не коллективным поиском правды там занимались, а выполнением повестки дня некоторых членов коллектива.



Это больше не настоящая газета. «Старая серая леди», как её называют, уже не новостное издание. Это хвалёный информационный бюллетень для левых радикалов. Вот до чего они докатились.



Она пришла туда в 2016 году, чтобы разобраться и вскрыть причины дикой популярности Трампа. Но давление было так велико, что ей пришлось уйти.



Знаете, Уайсс говорит, что пришла в эту газету в 2017 году, после того как Times признала, что проворонила победу Трампа. Но потом, она говорит, Times… Судя по тому, как освещались события, от этой ошибки они перешли к ошибкам насчёт расследования Мюллера, а теперь у них новая линия: Трамп — расист, Америка расистская. И она предупреждает, что Times допускает всё ту же ошибку: не понимает страну, которую должна освещать, отравляет общенациональную дискуссию о том, что именно из себя представляет Америка. И она предупреждает, что, цитирую, «немногие просвещённые» в Times решают, какова правда. Что теперь они пишут, ориентируясь на заранее заданную линию, самоцензура стала нормой, а мышление Twitter-толпы — самый важный редактор Times. Что вы скажете?



ДЖЕЙСОН ЧАФФЕЦ: Думаю, этот вывод очевиден для тех из нас, кто смотрит на это со стороны. Но она — оттуда, она присутствовала там изо дня в день. И она разоблачает то, что беспокоило столь многих из нас: The New York Times предопределяет конечный итог, а потом просто пишет истории для исполнения своего пророчества. Это так неправильно! Это не сбор новостей. Это пропаганда либеральной повестки дня. Вот к чему пришла The New York Times — это говорю не я, консервативный республиканец, живущий на западе, это говорит она (Вайсс. — ИноТВ)! Вот что пишет человек, которого взяли туда для этой работы! Это её собственные слова. Надеюсь, у всех будет возможность прочесть её письмо об уходе. Оно проливает свет на многое.



Да. Они печатают статьи «Талибана»*, высокопоставленных иранских чиновников, Николаса Мадуро. Она говорит, что в Times разразилась гражданская война после статьи сенатора-республиканца Тома Коттона, который призвал войска восстановить порядок во время протестов, унёсших жизни более двух десятков человек. Из-за этого уволился тогдашний редактор раздела мнений. С тех пор Times меняет заголовки постфактум, если эти заголовки слишком протрамповские или прореспубликанские. Что вы скажете?



ДЖЕЙСОН ЧАФФЕЦ: Как она говорит, они просто следуют за Twitter. Их движущая сила Twitter, а не сбор новостей. Казалось бы, раздел мнений в The New York Times должен быть местом, где можно встретить контрастирующие точки зрения, чтобы всесторонне обдумывать проблемы. Но теперь уже не так! Думаю, то, что, когда сенатор Коттон опубликовал своё взвешенное мнение и это привело к тому, что в The New York Times люди увольнялись и у них были неприятности, это само по себе разоблачительно!



Ясно. Джейсон Чаффец, спасибо, что уделили нам время. Я вам признательна. Поскорее возвращайтесь.



ДЖЕЙСОН ЧАФФЕЦ: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 14 июля 2020 года.