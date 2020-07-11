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Politico: Белый дом нашёл кандидата на «многострадальный» пост советника по России в Совете нацбезопасности США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Отличающийся особенно сильной «текучкой» пост директора по делам Европы и России в Совете национальной безопасности США займёт Райан Талли, который работает в этом ведомстве уже почти два года в качестве старшего советника по контролю за вооружениями, пишет Politico. Как подчёркивает обозреватель издания, Талли станет уже пятым по счёту советником Трампа по российским вопросам.
Politico: Белый дом нашёл кандидата на «многострадальный» пост советника по России в Совете нацбезопасности США
Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа назначила на пост директора по делам Европы и России в Совете национальной безопасности Райана Талли, на данный момент занимающего должность старшего советника по контролю за вооружениями и заместителя старшего директора управления совета по оружию массового поражения, сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации. Как подчёркивается в материале издания, господин Талли, который приступит к новым обязанностям с понедельника, станет уже советником по России за последние три с половиной года.

По данным Politico, «текучка» особенно активно ощущалась на этом посту в последние 12 месяцев — за это время в должности успели побывать три человека, не считая самого Талли. Среди них, в частности, были Фиона Хилл и Тим Моррисон, которые давали показания в ходе слушаний по импичменту Трампа, отмечает обозреватель журнала.

За время работы в Совете нацбезопасности Талли принимал участие в принятии таких решений, как запрет на экспорт комплектующих для китайской компании Huawei, отказ администрации Трампа от Договора по открытому небу, а также введение мер в отношении Ирана за попытки скрыть от Международного агентства по атомной энергетике незадекларированные запасы урана, перечисляет автор статьи. Кроме того, Талли в прошлом месяце сопровождал в ходе визита в Вену нового спецпосланника президента США по контролю за вооружениями Маршалла Биллингсли, которому было поручено организовать трёхсторонние переговоры между США, Россией и Китаем.

Комментируя назначение Талли, официальный представитель Совета по нацбезопасности Джон Аллит подчеркнул, что советник «обладает богатым опытом, и факт его избрания на эту должность отражает то, что администрация относит к числу приоритетных задач организацию трёхсторонних переговоров о контроле за вооружениями с Россией и Китаем, сотрудничество в области безопасности сетей 5G с европейскими партнёрами, достижение сбалансированного распределения расходов среди союзников по НАТО и возрождение наших сил ядерного сдерживания», цитирует Politico.

По данным журнала, до перехода в Совет по нацбезопасности в декабре 2018 года, Талли работал в Государственном департаменте, где занимал пост старшего советника заместителя госсекретаря по вопросам контроля за вооружениями и международной безопасности. Кроме того, он семь лет проработал сотрудником аппарата комитета сената США по делам разведки, где занимался в том числе и вопросами, связанными с Россией. С 2008 по 2018 года Талли также служил в резерве ВМС США в качестве сотрудника разведслужбы.

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источник
Politico США Северная Америка
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