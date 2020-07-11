Politico: Белый дом нашёл кандидата на «многострадальный» пост советника по России в Совете нацбезопасности США

Отличающийся особенно сильной «текучкой» пост директора по делам Европы и России в Совете национальной безопасности США займёт Райан Талли, который работает в этом ведомстве уже почти два года в качестве старшего советника по контролю за вооружениями, пишет Politico. Как подчёркивает обозреватель издания, Талли станет уже пятым по счёту советником Трампа по российским вопросам.

Администрация президента США Дональда Трампа назначила на пост директора по делам Европы и России в Совете национальной безопасности Райана Талли, на данный момент занимающего должность старшего советника по контролю за вооружениями и заместителя старшего директора управления совета по оружию массового поражения, сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации. Как подчёркивается в материале издания, господин Талли, который приступит к новым обязанностям с понедельника, станет уже советником по России за последние три с половиной года.

По данным Politico, «текучка» особенно активно ощущалась на этом посту в последние 12 месяцев — за это время в должности успели побывать три человека, не считая самого Талли. Среди них, в частности, были Фиона Хилл и Тим Моррисон, которые давали показания в ходе слушаний по импичменту Трампа, отмечает обозреватель журнала.

За время работы в Совете нацбезопасности Талли принимал участие в принятии таких решений, как запрет на экспорт комплектующих для китайской компании Huawei, отказ администрации Трампа от Договора по открытому небу, а также введение мер в отношении Ирана за попытки скрыть от Международного агентства по атомной энергетике незадекларированные запасы урана, перечисляет автор статьи. Кроме того, Талли в прошлом месяце сопровождал в ходе визита в Вену нового спецпосланника президента США по контролю за вооружениями Маршалла Биллингсли, которому было поручено организовать трёхсторонние переговоры между США, Россией и Китаем.

Комментируя назначение Талли, официальный представитель Совета по нацбезопасности Джон Аллит подчеркнул, что советник «обладает богатым опытом, и факт его избрания на эту должность отражает то, что администрация относит к числу приоритетных задач организацию трёхсторонних переговоров о контроле за вооружениями с Россией и Китаем, сотрудничество в области безопасности сетей 5G с европейскими партнёрами, достижение сбалансированного распределения расходов среди союзников по НАТО и возрождение наших сил ядерного сдерживания», цитирует Politico.

По данным журнала, до перехода в Совет по нацбезопасности в декабре 2018 года, Талли работал в Государственном департаменте, где занимал пост старшего советника заместителя госсекретаря по вопросам контроля за вооружениями и международной безопасности. Кроме того, он семь лет проработал сотрудником аппарата комитета сената США по делам разведки, где занимался в том числе и вопросами, связанными с Россией. С 2008 по 2018 года Талли также служил в резерве ВМС США в качестве сотрудника разведслужбы.