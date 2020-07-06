France 24: Мона Лиза «вышла из изоляции» и снова улыбается посетителям Лувра

После карантина Лувр снова открывает свои двери: в этот особый период полюбоваться на улыбку Моны Лизы можно без привычных толп туристов, передаёт France 24. Руководство музея сократило количество посетителей до 30% и обязало всех старше 11 лет носить маски, при этом из-за закрытых границ иностранных любителей искусства можно ожидать нескоро.

Редкая картина в Лувре: «Джоконда» в одиночестве, без привычной толпы, которая выстраивается в очередь, чтобы её увидеть. В прошлом году посетителей было чуть меньше 10 млн., а вот уже четыре месяца — ни одного человека. Музей снова открывает свои двери, однако вынужден значительно сократить количество.

ЛЕЙЛА ШЕРИФ-ХАДРИА, заместитель начальника по безопасности и справочного бюро в Лувре: Это хорошая возможность, чтобы заново открыть музей. Это особый период, когда у посетителей будет больше места. Мы принимаем около 30% от привычного объёма посетителей. То есть на данный момент он существенно сократился. Очевидно, что мы открываемся в совершенно особом формате.

Во время карантина шедевры Лувра никто не тревожил. Проводились реставрационные работы, а персонал присматривал за этим дворцом, который пережил уже восемь веков. Виртуальные экскурсии имели огромный успех, а количество посещений веб-сайта музея выросло в 10 раз. Наконец посетители могут увидеть шедевры вживую, соблюдая такие меры предосторожности, как обязательное ношение маски для всех старше 11 лет.

ЖАН-ЛЮК МАРТИНЕС, директор Лувра: Речь идёт о том, чтобы успокоить (посетителей. — ИноТВ), но также предложить что-нибудь, настоящий опыт, иначе вы и я, мы не вернёмся в музей. Мы в процессе подготовки залов и меняем все таблички, чтобы люди не пересекались друг с другом, это вполне возможно. Это сложно сделать в маленьких залах, поэтому их мы оставим закрытыми. Но я напоминаю, что Лувр — это огромные залы с картинами, это Большая галерея, которая заслужила своё имя. Если достаточно повесить (табличку.— ИноТВ) «вход» над входом и выходом… Лувр готов принять посетителей в наилучших условиях.

Сделать Лувр менее стесняющим и поощрять обмен мнениями с посетителями — таким образом музей хочет создать новые связи с французами. Из-за пандемии COVID-19 никто не знает, когда иностранные туристы вернутся в больших количествах: обычно они составляют свыше трёх четвертых всех посетителей.

Дата выхода в эфир 06 июля 2020 года.