Daily Mail: бывший босс «Формулы-1» заявил, что темнокожие более склонны к расизму, чем белые
Бывший босс гоночной серии «Формула-1» Берни Экклстоун сделал несколько высказываний в свете протестов движения Black Lives Matter, вспыхнувших после убийства Джорджа Флойда, пишет Daily Mail. В частности, Экклстоун заявил, что по его собственным наблюдениям, темнокожие более склонны к расизму, чем белые.
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