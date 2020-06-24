От статуй до церквей: американский активист призывает избавиться от изображений «белого Христа»
Шон Кинг вчера попал в тренды Twitter под тегом Talcum X* — я бы его никогда так не назвал, но именно под этим названием он попал в тренды. Что касается прозвища, то оно проистекает из обвинений его в том, что он абсолютно белый, так как в его свидетельстве о рождении оба его родителя указаны как белые. Однако Шон Кинг отверг эти обвинения, заявив, что его реальный отец — не тот, кто указан в этом документе, и на самом деле он метис. Ну и так далее, не хочу лезть в эту мыльную оперу. Но на чём я бы хотел остановиться, так это на реальной трагедии, которую впаривают американцам: Шон Кинг призывает своих отморозков и мордоворотов крушить церкви.
То есть речь уже не идёт о снесении памятников конфедератам — мол те предали Америку. То есть речь уже не идёт о снесении памятников отцам-основателям — потому что они расисты, плохие люди, а Америка — ужасная страна. В данном случае мы всё же говорим об общественной, правительственной собственности. Теперь речь зашла о том, чтобы прийти в частные церкви, чтобы бить стёкла и рушить статуи.
Шон Кинг пишет следующее, цитата: «Да, я считаю, что статуи белого европейца, которые, как они говорят, изображают Иисуса, также нужно снести. Все эти статуи — форма выражения превосходства белой расы, и так было всегда. В Библии, когда семья Иисуса хотела скрыться и смешаться с толпой, куда, как бы вы подумали, они подались? В ЕГИПЕТ! Не в Данию. Снесите эти статуи».
То есть не «я призываю церкви их убрать» — тогда бы говорили о том, что церкви должны их убрать, — а чтобы ты, вот лично ты, их сносил. «Да, все фрески и витражи с белым Иисусом и его матерью-европейкой, а также их белыми друзьями нужно ликвидировать. Это омерзительная форма выражения превосходства белой расы. Это инструменты угнетения. Расистская пропаганда. От них всех нужно избавиться».
Я не знаю, почему они решили, что Иисуса обычно изображают как какого-то нордического бога, как скандинава или кого-то такого. Это же просто не так. Иисуса не изображают как Тора — за исключением, быть может, пары церквей в Исландии. Но во всех остальных местах его представляют по-другому. Его изображают евреем — кем он, собственно, и был.
Но кое-кто утверждает, что Иисус на самом деле был темнокожим или арабом. Это тоже не так. Поэтому его таким и не изображают. Иисус — не знаю, читали ли вы библию, так что осторожно, спойлер — был евреем. И если вы посмотрите на изображение Иисуса, то в большинстве случаев он так и выглядит. Взгляните, скажем, на Туринскую плащаницу — реликвию, на которой, как считается, нанесён лик Христа. Художественные изображения Христа, как правило, примерно так и выглядят.
Но он, Шон Кинг, хочет всё это сжечь. Он хочет снести статуи и хочет разбить стёкла. Потому что, наверно, ему не нравятся белые люди. Он призывает сносить всё, что белое — даже если мы говорим о Сыне божьем и его матери, Богородице.
И дальше они будут вести себя всё радикальнее. А чего ждут консерваторы? Нам кажется, что это они понарошку. Шуточки шутят. Но это не так. Они сообщают нам, что хотят сделать, и затем они это делают. Они говорят нам, что хотят снести памятники Роберту Ли? Они сносят памятники Роберту Ли. Они говорят нам, что хотят снести памятники Джорджу Вашингтону? А затем и в самом деле сносят памятники Джорджу Вашингтону.
Они уже нацелились на церкви, и они уже за них взялись. Например, уже приходят фотографии из — кто бы мог подумать! — Нидерландов, на которых мозаика с Девой Марией облита краской и изрисована граффити. Надпись гласит BLM (Black Lives Matter. — ИноТВ).
Дата выхода в эфир 23 июня 2020 года.
*Talcum — присыпка, порошок (англ.). Прозвище Taclum X активист, по всей видимости, получил по аналогии с именем борца за права темнокожих Малкольма Икса (прим. ИноТВ).
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