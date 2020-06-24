От статуй до церквей: американский активист призывает избавиться от изображений «белого Христа»

Американский активист Шон Кинг высказался за уничтожение статуй, фресок и витражей, на которых Иисус Христос изображается как белый человек, так как, по его мнению, эти образцы искусства являют собой пример «омерзительной формы выражения превосходства белой расы», передаёт Daily Wire. Как отмечает канал, всё это указывает на то, что такие радикалы, высказывая подобные идеи, шутить вовсе не собираются.

Шон Кинг вчера попал в тренды Twitter под тегом Talcum X* — я бы его никогда так не назвал, но именно под этим названием он попал в тренды. Что касается прозвища, то оно проистекает из обвинений его в том, что он абсолютно белый, так как в его свидетельстве о рождении оба его родителя указаны как белые. Однако Шон Кинг отверг эти обвинения, заявив, что его реальный отец — не тот, кто указан в этом документе, и на самом деле он метис. Ну и так далее, не хочу лезть в эту мыльную оперу. Но на чём я бы хотел остановиться, так это на реальной трагедии, которую впаривают американцам: Шон Кинг призывает своих отморозков и мордоворотов крушить церкви.

То есть речь уже не идёт о снесении памятников конфедератам — мол те предали Америку. То есть речь уже не идёт о снесении памятников отцам-основателям — потому что они расисты, плохие люди, а Америка — ужасная страна. В данном случае мы всё же говорим об общественной, правительственной собственности. Теперь речь зашла о том, чтобы прийти в частные церкви, чтобы бить стёкла и рушить статуи.

Шон Кинг пишет следующее, цитата: «Да, я считаю, что статуи белого европейца, которые, как они говорят, изображают Иисуса, также нужно снести. Все эти статуи — форма выражения превосходства белой расы, и так было всегда. В Библии, когда семья Иисуса хотела скрыться и смешаться с толпой, куда, как бы вы подумали, они подались? В ЕГИПЕТ! Не в Данию. Снесите эти статуи».

То есть не «я призываю церкви их убрать» — тогда бы говорили о том, что церкви должны их убрать, — а чтобы ты, вот лично ты, их сносил. «Да, все фрески и витражи с белым Иисусом и его матерью-европейкой, а также их белыми друзьями нужно ликвидировать. Это омерзительная форма выражения превосходства белой расы. Это инструменты угнетения. Расистская пропаганда. От них всех нужно избавиться».

Я не знаю, почему они решили, что Иисуса обычно изображают как какого-то нордического бога, как скандинава или кого-то такого. Это же просто не так. Иисуса не изображают как Тора — за исключением, быть может, пары церквей в Исландии. Но во всех остальных местах его представляют по-другому. Его изображают евреем — кем он, собственно, и был.

Но кое-кто утверждает, что Иисус на самом деле был темнокожим или арабом. Это тоже не так. Поэтому его таким и не изображают. Иисус — не знаю, читали ли вы библию, так что осторожно, спойлер — был евреем. И если вы посмотрите на изображение Иисуса, то в большинстве случаев он так и выглядит. Взгляните, скажем, на Туринскую плащаницу — реликвию, на которой, как считается, нанесён лик Христа. Художественные изображения Христа, как правило, примерно так и выглядят.

Но он, Шон Кинг, хочет всё это сжечь. Он хочет снести статуи и хочет разбить стёкла. Потому что, наверно, ему не нравятся белые люди. Он призывает сносить всё, что белое — даже если мы говорим о Сыне божьем и его матери, Богородице.

И дальше они будут вести себя всё радикальнее. А чего ждут консерваторы? Нам кажется, что это они понарошку. Шуточки шутят. Но это не так. Они сообщают нам, что хотят сделать, и затем они это делают. Они говорят нам, что хотят снести памятники Роберту Ли? Они сносят памятники Роберту Ли. Они говорят нам, что хотят снести памятники Джорджу Вашингтону? А затем и в самом деле сносят памятники Джорджу Вашингтону.

Они уже нацелились на церкви, и они уже за них взялись. Например, уже приходят фотографии из — кто бы мог подумать! — Нидерландов, на которых мозаика с Девой Марией облита краской и изрисована граффити. Надпись гласит BLM (Black Lives Matter. — ИноТВ).

Дата выхода в эфир 23 июня 2020 года.

*Talcum — присыпка, порошок (англ.). Прозвище Taclum X активист, по всей видимости, получил по аналогии с именем борца за права темнокожих Малкольма Икса (прим. ИноТВ).