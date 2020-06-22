WP: американская писательница призвала пересмотреть ценность «токсичных и маскулинных» монументов Гражданской войны

Американцам стоит подвергнуть переоценке монументы, посвящённые гражданской войне. Такое мнение в своей колонке для The Washington Post высказывает писательница Лора Броуди. По её утверждению, статуи обеих сторон конфликта часто содержат не только элементы расизма, но и «токсичной маскулинности».

На фоне переоценки исторических монументов в США и по всему миру «пора обратить внимание» на Мемориал эмансипации в Бостоне. Это расистская статуя, и это «бросается в глаза». Но менее очевидным является место, которое она занимает «в культуре токсичной маскулинности», пишет на страницах The Washington Post писательница Лора Броуди.

Мемориал эмансипации был воздвигнут в 1876 году на средства, пожертвованные бывшими рабами. При этом при проектировании статуи с её темнокожими спонсорами не консультировались, утверждает автор статьи.

Статуя изображает президента Авраама Линкольна, возвышающегося над стоящим на коленях у его ног чернокожим мужчиной без рубашки. Правая рука президента опирается на Прокламацию об освобождении, а левая нависает над головой бывшего раба, скинувшего оковы.

«В эпоху, когда статуи генералу Конфедерации Роберту Ли ставили на ещё более высокие постаменты, подчинение чернокожего человека служило напоминанием: хотя Линкольн освобождает рабов, ни он, ни общество,которым он руководил, не поддерживают расовое равенство», — рассуждает Броуди.

Видный политический деятель эпохи Фредерик Дуглас, выступавший на церемонии открытия статуи, выразил разочарование, что образ раба получился недостаточно «мужественным». Этот акцент на мужественности важен, потому что «её изображение играло такую же центральную роль для памятников гражданской войны, как и выражение белого превосходства», подчёркивает публицист.

По её словам, связь между памятниками конфедератам и расизмом хорошо задокументирована. Так, в 1913 году в Северной Каролине во время открытия памятника солдату Конфедерации «Тихому Сэму», которую демонстрировали во время протестов два года назад, промышленник Джулиан Карр выступил со скандальной речью. В ней он назвал ветеранов-южан защитниками англосаксонской расы и хвастал тем, что в 1865-ом неподалёку избил кнутом «черномазую бабёнку», которая якобы оскорбила белую леди.

«Это свирепое выражение маскулинности иллюстрирует, как своей галантностью по отношению к белым женщинам южане часто прикрывали жестокость по отношению к чернокожим женщинам. Неважно, принимала ли она форму порки или изнасилования», — считает Броуди.

Ассоциация «Объединённые дочери Конфедерации» возводила сотни памятников, прославляющих южан и выставляющих генерала Ли идеальным джентльменом. В ответ Союз продвигал собственную «менее лощёную версию маскулинности».

В результате установка мемориалов Гражданской войне стала своего рода дуэлью между Севером и Югом. Часто стороны изображали своих лидеров в виде конных всадников, что лишь «усиливало их маскулинность», полагает автор статьи.

По её мнению, американское общество вполне созрело для того, чтобы отказаться от Мемориала эмансипации с униженной фигурой раба. На опустевшие же пьедесталы можно поставить статуи знаменитых женщин, которые внесли свой вклад в победу Севера.

«Пока же желающие могут созерцать Монумент Мира на территории американского Капитолия. Этот мемориал, посвящённый морякам Союза, представлен четырьмя женщинами в античных одеждах, которые олицетворяют историю, скорбь, победу и мир. Мужские фигуры у их ног — Марс и Нептун — изображены младенцами», — заключает Лора Броуди.