NYDaily News: Джим Керри посвятил карикатуру дезертирству Трампа в Россию
Голливудский актёр и комик Джим Керри предположил, что глава Белого дома Дональд Трамп может бежать в Россию, не дожидаясь президентских выборов, и призвал американцев следить за поездками «предателя Трампа» в Москву, сообщает New York Daily News.
Be wary of diplomatic missions to Moscow prior to the Nov elections. Given the list of possible indictments he faces, Traitor Trump may be the first American President to defect. pic.twitter.com/JberHOoXaE— Jim Carrey (@JimCarrey) June 15, 2020
Blasphemer-in-Chief pic.twitter.com/HzHKoOwdSK— Jim Carrey (@JimCarrey) June 8, 2020
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