Mighty: американская бомба в 10 тыс. мегатонн — при ударе по СССР отравилась бы вся Европа

В США в 1950-х годах учёные задались идеей создать термоядерную бомбу мощностью в 10 тыс. мегатонн, но проект свернули, поскольку даже при ударе по российской глубинке пострадала бы Западная Европа и даже, возможно, сами Штаты. Автор статьи в We Are The Mighty смоделировал подобный ядерный удар по Москве, только в 100 раз слабее — и волна дошла бы почти до Заполярья.

Reuters

Вскоре после того, как США осуществили свой крупнейший ядерный взрыв на атолле Бикини в 1946 году, один из создателей той бомбы Эдвард Теллер задумал ещё более мощное оружие — бомбу в 10 тыс. мегатонн, которая была бы в 670 тыс. раз сильнее взрыва в Хиросиме, пишет сайт американских ветеранов We Are The Mighty.



В 1951 году они вместе с математиком Станиславом Уламом стали разрабатывать проект бомбы на термоядерной основе. В дальнейшем они предложили соединить вместе несколько термоядерных зарядов, чтобы взрыв был мощнее. В итоге такого рода самые крупные американские испытания были с бомбой в 15 мегатонн, а Россия показала свою «Царь-бомбу» в 50 мегатонн.



У самого же Теллера бомба получилась гораздо слабее. К тому же он столкнулся с административными сложностями, когда его работу разделили на две лаборатории. Однако он всё равно вынашивал амбициозные планы создать бомбу, которая могла бы сжечь весь американский регион Новая Англия, большую часть Калифорнии, всю Великобританию вместе с Ирландией, всю Францию, всю Германию или весь Корейский полуостров. И это только то, что будет вызвано взрывной волной и огнём. А ещё после взрыва на соседние области выпадет смертельная доза радиации, которая отравит землю.



Автор статьи решил наглядно показать читателям, какие могут быть последствия от такого взрыва. В специальном приложении NUKEMAP он сымитировал ситуацию, когда бомбу сбросили бы на Москву. В таком случае разрушения дошли бы практически до Заполярья. Но автор отмечает, что в приложении стоит ограничение на 100 мегатонн, так что, «хотя может показаться, что это не опасно для Америки, проект, который предложил Теллер, был бы в 100 раз мощнее».



Однако, когда Теллер представил свой проект комиссии, там возмутились: в чём смысл такого оружия, если им нельзя было бы воспользоваться, не убив миллионы гражданских. Так что, по их словам, даже если её сбросить в центре Советского Союза, она бы отравила большие просторы в Западной Европе и даже, возможно, в США.



Теллера перевели на работу над тактическими вооружениями, но, как отмечает автор статьи в We Are The Mighty, теоретически его оружие всё ещё возможно сделать. «К счастью, невозможно собрать команду достаточно умных людей, которые были бы столь глупы, чтобы спроектировать и создать такое оружие».





Сегодня в СМИ