Bloomberg: Пекин отверг обвинения США в сокрытии масштабов эпидемии

Реакция Китая на эпидемию коронавируса была «открытой и прозрачной» заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на предположения американских спецслужб о том, что в Пекине скрывали истинный масштаб эпидемии, пишет Bloomberg. Издание напоминает, что многие американские политики (преимущественно республиканцы) обвиняли Китай в сокрытии истинных данных о числе заражённых. Как отмечает Bloomberg, такая риторика политически выгодна для Дональда Трампа, стремящегося отвести вину за распространение вируса от своей администрации.

Китай отверг предположения американских спецслужб о том, что Пекин скрывал масштабы эпидемии коронавируса, пишет Bloomberg: в ответ в КНР обвинили США в попытке переложить вину за пандемию.

По словам официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, реакция Китая на эпидемию была «открытой и прозрачной». Чуньин подчеркнула, что ряд американских политиков просто хотят переложить вину на кого-то другого.

Между тем, официально в Китае зарегистрировано 82 тысячи случаев заражения вирусом, в то время как в США зафиксировано уже 189 тысяч. Впрочем, как пишет Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, официальные данные КНР могут быть неполными. Что касается Дональда Трампа, то в минувшую среду он заявил, что не получал отчёта о том, что Китай занижает свои данные, однако отметил, что официальная китайская статистика выглядит слишком низкой. При этом американский президент подчеркнул, что и Пекин и Вашингтон заинтересованы в сохранении заключённой между странами торговой сделки.

«Слова о том, что в США количество смертей от коронавируса выше, чем в Китае — неправда. Коммунистическая партия Китая лгала, лжёт и будет лгать, чтобы защитить режим», — приводит издание слова американского сенатора-республиканцы Бена Сасса.

Как пишет Bloomberg, американские республиканцы особенно активно обвиняли Китай в распространении вируса: издание отмечает, что подчёркивание вины Пекина может быть политически выгодным для Дональда Трампа, стремящегося к тому, чтобы отвести вину за распространение вируса от своей администрации.

Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, призвал Китай и другие страны к прозрачности в вопросе эпидемий. Bloomberg напоминает, что Помпео неоднократно обвинял КНР в сокрытии масштабов заражения и в медленной передаче информации, особенно в первые недели после появления вируса.

Хуа Чуньин назвала комментарии американских политиков «циничными и морально отталкивающими», а также отметила, что такая риторика не поможет отыграть назад утраченное время.