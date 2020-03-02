Le Figaro: неженатых партнёров во французском суде приравняют к супругам
Отныне французским парам не обязательно состоять в законном браке, чтобы пользоваться судебными привилегиями, доступными супругам, сообщает Le Figaro. Конституционный совет объявил неконституционным обязательство приносить присягу: «говорить без ненависти и страха, говорить всю правду и только правду» для неженатых партнёров, состоящих в гражданском союзе или проживающих вместе.
«Разница в обращении, установленная оспариваемыми положениями, не оправданная ни разницей положения, ни общественно-полезными мотивами, противоречит принципу равенства перед законом», — утвердил Конституционный совет. Как поясняет издание, этим решением члены совета признают, что «нравственная дилемма», заставляющая делать выбор между ложью или молчанием под угрозой судебного преследования или правдой вне зависимости от того, пойдёт она на пользу и во вред обвиняемому, существует у всех пар, независимо от их статуса.
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