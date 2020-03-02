Le Figaro: неженатых партнёров во французском суде приравняют к супругам

Французским парам теперь не обязательно состоять в законном браке, чтобы пользоваться судебными привилегиями, доступными супругам, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, Конституционный совет Франции признал, что «нравственная дилемма» выбора между ложью или молчанием под угрозой судебного преследования или правдой, способной навредить партнёру, существует у всех пар, независимо от их статуса.

Отныне французским парам не обязательно состоять в законном браке, чтобы пользоваться судебными привилегиями, доступными супругам, сообщает Le Figaro. Конституционный совет объявил неконституционным обязательство приносить присягу: «говорить без ненависти и страха, говорить всю правду и только правду» для неженатых партнёров, состоящих в гражданском союзе или проживающих вместе.

«Разница в обращении, установленная оспариваемыми положениями, не оправданная ни разницей положения, ни общественно-полезными мотивами, противоречит принципу равенства перед законом», — утвердил Конституционный совет. Как поясняет издание, этим решением члены совета признают, что «нравственная дилемма», заставляющая делать выбор между ложью или молчанием под угрозой судебного преследования или правдой вне зависимости от того, пойдёт она на пользу и во вред обвиняемому, существует у всех пар, независимо от их статуса.

Как напоминает газета, до принятия Конституционным советом этого решения, ложные показания в отношении неженатых партнёров наказывались пятью годами лишения свободы и штрафом в размере €75 тыс. Для истца, подавшего жалобу в Конституционный совет, было очевидным нарушение равенства, противоречащее 6 статье конституции Франции.

Как подчеркнул в беседе с Le Figaro источник, знакомый с ходом дела, даже в случае попыток обманного использования решения с целью избежать присяги, у судей имеется достаточно средств для того, чтобы убедиться в реальности сожительства партнёров.

Таким образом, совет просит законодателей исключить из пятого параграфа 335 главы Уголовного кодекса Франции, в которой перечисляются лица, освобождаемые от присяги, слова «муж» или «жена». По словам высокопоставленного юриста, у законодательных органов в этой ситуации есть несколько вариантов действий: добавить к понятиям «муж и жена» «лиц, состоящих в гражданском союзе» и «сожителей», пересмотреть весь список освобождённых от присяги или пересмотреть понятие присяги в целом.

Как замечает издание, времени, чтобы поразмышлять над этими вопросами, у законодательных органов будет достаточно, поскольку вступление в силу решения Конституционного суда было отложено до 31 декабря 2020 года — дабы не препятствовать рассмотрению текущих дел.