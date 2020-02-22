Die Welt: в ЕС не смогли договориться о новом бюджете из-за слишком больших разногласий

Саммит ЕС по бюджету завершился безрезультатно, пишет Die Welt: уже в первый день стало ясно, что проводить общие переговоры нет смысла из-за слишком большой разницы позиций. Как отмечает издание, сложность достижения компромисса объясняется необходимостью компенсировать бюджетный взнос Великобритании. Кроме того, Еврокомиссия хочет сократить средства, выделяемые на сельское хозяйство и поддержку стран-реципиентов, что также не нравится многим странам-членам ЕС.

В минувший четверг главы стран ЕС встретились в Брюсселе для переговоров о бюджете на следующие 7 лет, сообщает Die Welt. Предвидя сложности, председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступавший в качестве координатора переговоров, ещё до саммита прибегнул к «челночной дипломатии», пытаясь подтолкнуть лидеров европейских стран к компромиссу.

Очевидно, что усилия Мишеля были безуспешны, отмечает издание: уже поздно вечером в четверг стало ясно, что из-за сильно разнящихся позиций проводить переговоры в широком круге не имеет смысла. Вместо этого Мишель решил встретиться с каждым из 27 лидеров по отдельности. В результате, переговоры продлились до утра пятницы: с одним только Эммануэлем Макроном Мишель разговаривал целый час.

Результаты переговоров должны были быть оглашены уже утром в пятницу, однако итоговый документ появился только вечером, пишет Die Welt: он состоял из 9 пунктов и оставил большое количество неохваченных вопросов. «Предложение, разработанное председателем Европейского совета, не является детальным», — приводит издание слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В результате всё пришло к тому, к чему и должно было прийти, пишет Die Welt — тем же вечером Меркель, Макрон и прочие лидеры стран ЕС собрались для обсуждения предложения. Спустя час стало ясно, что общих встреч на этих выходных больше ждать не придётся, ввиду слишком большой разницы во мнениях.

Как отмечает издание, даже Меркель и Макрон не сумели внести в саммит по бюджету какие-то подвижки. То, что он будет сложным, было понятно с самого начала: после брексита оставшиеся страны-члены должны компенсировать взнос Великобритании. Это, в первую очередь, бьёт по странам-донорам, таким как Германия и Нидерланды. Кроме того, Еврокомиссия хочет использовать брексит для ликвидации бюджетной скидки стран-доноров, таких как Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция. Те же, в свою очередь, резко против таких изменений. Ещё одним потенциально конфликтным вопросом может стать то, что Брюссель хочет направить выплаты ЕС на поддержание правовой сферы в странах-реципиентах, что не устраивает Польшу и Венгрию.

Более того, Еврокомиссия стремится «модернизировать» бюджет ЕС и выделить больше денег на защиту окружающей среды, цифровизацию и защиту внешних границ, пишет Die Welt. Такие меры приведут к бюджетным сокращениям в сфере сельского хозяйства, а также к уменьшению объёма субсидий, что не нравится многим странам ЕС.