Welt: американская бомба времён Второй мировой парализовала Кёльн

Неразорвавшаяся тысячекилограммовая американская бомба времён Второй мировой была обнаружена в одном из центральных районов Кёльна, сообщает Welt. Для начала работ по разминированию окрестности пришлось оцепить, а жителей эвакуировать. Кроме того, было прекращено движение поездов и речных судов.

В Кёльне сейчас «бомбовая тревога», поскольку сегодня утром там пройдёт процесс обезвреживания тысячекилограммовой бомбы времён Второй мировой войны. Последствия происходящего в кёльнском районе Дойц серьёзно затронут весь город и отразятся на работе железнодорожного, городского и водного транспорта.

Экстренные службы полностью оцепили опасный район ещё прошлым вечером. Американская бомба весом в тонну вчера была обнаружена в ходе строительных работ в городском районе Дойц на набережной Кеннеди. К 9 утра будет осуществлена эвакуация района: к 12 часам дня планируется обезвредить бомбу. Несколько тысяч сотрудников, а также 15 жителей должны покинуть свои рабочие места и дома. Затронутой оказалась также и студия телеканалов RTL и N-TV.

Кроме того, обнаружение бомбы сильно повлияло на водный и железнодорожный транспорт. Поезда не смогут останавливаться на вокзале Кёльн — Мессе/Дойц: также будет перекрыт мост Гогенцоллернов, соединяющий Дойц с главным вокзалом. На сайте немецких железных дорог вывешены сообщения о задержках и отменах поездов.

А теперь посмотрим на ситуацию в Кёльне. Наш корреспондент Йенс Ройперт уже на месте. Доброе утро, Йенс, предприняты колоссальные меры безопасности. Почему?

ЙЕНС РОЙПЕРТ, корреспондент DieWelt: Меры безопасности действительно колоссальны и их, прежде всего, можно заметить в кёльнском районе Дойц, находящемся на правому берегу Рейна. Вся территория вокруг обнаруженной американской бомбы оцеплена. Как вы можете видеть, прямо за мной находится оградительная лента, а также здание, подсвеченное со всех сторон пожарными прожекторами. Сразу за ним находится неразорвавшаяся бомба, которую, по крайней мере согласно плану, намереваются обезвредить к девяти утра.

Пока неясно, удастся ли соблюсти график, поскольку сперва органы правопорядка должны провести важные процедуры оповещения в районе Дойц. Для начала необходимо потребовать, чтобы все покинули оцепленный район. Затем надо будет полностью удостовериться, что на территории района никого не осталось и потом уже сообщить службе по обезвреживанию боеприпасов о том, что можно начинать процесс разминирования. Как следствие, здесь ничего не будет функционировать, включая находящийся в непосредственной близости самый загруженный железнодорожный мост Германии — мост Гогенцоллернов. Каждый день по нему проезжает 1220 поездов. Мост перекроют, будет прекращено движение кораблей по Рейну, а также на время обезвреживания бомбы будет закрыто воздушное пространство. В непосредственной близости от места обнаружения бомбы находится множество предприятий; кроме того эвакуация будет произведена в здании кёльнской оперы.

Таким образом, соответствующие меры уже активно принимаются в первой половине дня. Как уже было сказано, на данный момент, согласно плану, обезвреживание бомбы должно начаться в 9 утра.