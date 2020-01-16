WP: пока Трамп сыплет твитами и угрозами, Путин действует

За две недели нового года Владимир Путин успел сделать ряд важных шагов и провести встречи с мировыми лидерами. По словам журналистки The Washington Post, «пока президент Трамп тратит своё время на оскорбительные твиты и угрозы начать войну на Ближнем Востоке, Россия заполняет этот вакуум в международной дипломатии».

Новый 2020 год только начался, но за это время Владимир Путин уже успел встретиться с Башаром Асадом, открыть «Турецкий поток», принять у себя Ангелу Меркель, поговорить по телефону с лидерами Катара и ОАЭ и провести переговоры между враждующими сторонами конфликта в Ливии, перечисляет автор статьи в The Washington Post Асли Айдинтасбас. По его словам, это напряжённая программа для любого лидера, и она говорит о том, как устроен новый миропорядок.



«Пока президент Трамп тратит своё время на оскорбительные твиты и угрозы начать войны на Ближнем Востоке, Россия заполняет этот вакуум в международной дипломатии», — пишет автор статьи. В случае с Ливией покончить с кровавым конфликтом у европейских границ — это важное дело. Оно может заставить европейцев задуматься о том, как работать с Россией по вопросам энергетики и безопасности. «По мере того как Европа задумывается о том, как будет выглядеть мир после Америки, Россия получает престиж, которого у неё никогда не было», — пишет журналистка.



По словам автора статьи, Россию всегда считали деструктивной державой, тогда как порядок в разных частях мира устанавливали США. В качестве примера журналистка приводит установление послевоенного единства европейских стран, поддержку демократиям после распада Советского Союза, равновесие в Азии и даже попытки трансформировать в лучшую сторону режимы Ближнего Востока. Теперь же автору кажется, что всё перевернулось с ног на голову.



Россия пытается «прыгнуть выше головы» в вопросах экономики и дипломатии, пишет журналистка, но она уже оказывает влияние на ход событий. В Сирии Россия изменила ход войны, за которым США наблюдали издалека. На Украине Россия растоптала мечты Киева о Европе, пишет автор. В Венесуэле благодаря поддержке Москвы Николас Мадуро остался у власти. «На Ближнем Востоке Путин — тот лидер, с которым хотят сделать селфи».



О закате гегемонии США говорили уже давно, отмечает автор статьи — ещё в 1988 году. Но Трамп не верит в либеральный миропорядок во главе с США. Он лишил США дипломатической мощи и подорвал идею о глобальной роли США. У Америки по-прежнему может быть потенциал для возрождения, но при Трампе у неё нет на это желания: США больше не верят в собственные идеи.



С будущим Ливии пока не всё ясно. Если Путин сможет добиться перемирия, то Ливия станет ещё одной разделённой страной. Так, сирийцам пришлось пойти на то, чтобы жить вместе со своим «мучителем», а украинцам — отказаться от европейской интеграции.



Журналистка The Washington Post критикует сам миропорядок, который Россия хочет сформировать. По её словам, это будет мир, в котором сильный управляет слабым и забирает его территорию, если тот прекословит, — «несчастливый и нестабильный мир».