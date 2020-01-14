Рэнд Пол: Белый дом считает, что в Ираке всё позволено

В интервью NBC сенатор-республиканец Рэнд Пол выразил недовольство тем, что администрация США считает, будто, проголосовав в 2002 году за боевые действия против Саддама Хусейна, конгресс таким образом разрешил любые действия на территории Ирака, включая убийство иранского генерала Сулеймани. По словам Пола, многие президенты США «узурпировали» право начинать войны, тогда как это должно быть прерогативой конгресса.

С нами на связи из Боулинг-Грин, штат Кентукки, сенатор-республиканец Рэнд Пол, член сенатского комитета по международным отношениям. Сенатор Пол, рад снова видеть вас на Meet the Press, сэр.



РЭНД ПОЛ, сенатор США: Доброе утро.



Позвольте, я начну с того, что вы слышали от администрации, а сейчас, кажется, и от посла… Я знаю, что вы были и на других брифингах. Как по-вашему, вы располагаете достаточной информацией, чтобы поступок Трампа вас не тревожил?



РЭНД ПОЛ: По-моему, информация, которую мы слышали, была противоречивой. От госсекретаря мы слышали, что они не знают, где и когда, но что-то назревало. Мне это кажется нелогичным. Он думает, что может найти квадратуру круга, но мне это представляется довольно нелогичным.



Я также считаю, что вопрос шире. И вот чем меня действительно разозлил этот брифинг: и в частных беседах, и публично они утверждают, что голосование конгресса в 2003-м или 2002 году — о нападении на Саддама Хусейна — теперь позволяет им оставаться в Ираке и совершать там всё, что они захотят, включая убийство иранского генерала. Думаю, в 2002 году конгресс имел в виду не это. И ещё я думаю, что одно поколение не может связать другое поколение по рукам и ногам.



Итак, в этой дискуссии о военных полномочиях я отстаиваю такую позицию: наше дальнейшее присутствие в Ираке и Афганистане подлежит обсуждению, необходимо разрешение конгресса.



Я хочу попросить вас прокомментировать одно высказывание президента Трампа. Он ведь и не думает извиняться за то, что не проинформировал конгресс. Послушаем его объяснение.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Да, меня это беспокоит. Можете себе такое представить, у нас остаются доли секунды до операции против Сулеймани, ничего подобного у нас не было уже много, много лет. И, можете себе представить, они хотят, чтобы мы звонили и говорили с этим мошенником, с коррумпированным политиком Адамом Шиффом!



Итак, сенатор, я знаю, что политические страсти накалены и общественное мнение расколото. Но если это станет нормой — то, что администрация решает не информировать конгресс, потому что им просто не нравится кто-то, через кого должна проходить эта информация, — к чему мы тогда придём?



РЭНД ПОЛ: Ну, знаете, эта тенденция не нова…



Нет.



РЭНД ПОЛ: Это началось, пожалуй, очень активно при Трумане, в Корейскую войну, при Линдоне Джонсоне во Вьетнамскую войну. Президент Обама произвёл многие сотни точечных убийств, не спрашивая разрешения. Так что, я считаю, узурпировать полномочия пытались президенты от обеих партий. Но наши отцы-основатели хотели, чтобы эти полномочия оставались у конгресса. Они хотели, чтобы начать войну было трудно. А мы, я думаю, уже давно от этого отходим.



Но вот почему я готов дать отпор. Не потому, что я не доверяю президенту Трампу. На самом деле я считаю, что он проявил изрядную сдержанность. Но я готов противостоять даже президенту от моей партии, потому что нам необходимо проявить решимость и забрать полномочия обратно.



Нам также необходима дискуссия о том, собираемся ли мы бесконечно отправлять наших детей в Афганистан и Ирак. Скажу честно, я считаю, что мы должны положить конец этим войнам.



Обеспокоены ли вы? Я имею в виду, что цифры говорят сами за себя. Похоже, что мы отправляем на Ближний Восток больше военнослужащих, чем возвращаем домой. Взять хотя бы Саудовскую Аравию — я знаю, вы были против. Какой это сигнал американскому народу?



РЭНД ПОЛ: Ну, я думаю, что сигнал неоднозначный. По-моему, президент Трамп очень последовательно заявлял, что не хочет бесконечных войн. Но я возражал ему, говоря: «Если вы и дальше будете посылать туда новые войска, война будет бесконечной». Военнослужащие — это только мишени.



В ближайшие пару недель я буду проводить слушания по афганским документам. Меня тревожит то, что в частных беседах командиры и генералы более десяти лет говорили, что в Афганистане нет никакой миссии. На этой неделе у нас погибли двое молодых ребят. Знаете, у меня есть друзья, чьи дети отправятся туда в ближайшие полгода. Я не хочу отправлять этих молодых мужчин и женщин на войну, если миссии нет, а генералы между собой говорят, что победить нельзя.



Дата выхода в эфир 12 января 2020 года.