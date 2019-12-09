Обозреватель Washington Post разглядела в ястребе Теде Крузе «марионетку Путина»

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Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа
Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
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Эксперт прокомментировал идею электронных договоров купли-продажи авто
Аналитик автомобильного рынка Алексей Калачёв в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал план Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с МВД запустить новый бесплатный сервис — электронный договор купли-продажи автомобилей.
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Вице-президент WADA считает решение исполкома относительно России недостаточно жёстким
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что добивалась применения более жёстких санкций в отношении российского спорта.
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В Госдуме назвали необоснованным решение WADA в отношении России
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал RT решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
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В World Athletics заявили, что решение WADA не повлияет на их взаимодействие с ВФЛА
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) заявила, что продолжит собственный процесс взаимодействия с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА).
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В Раде призвали Авакова отреагировать на притеснение журналистов
Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова направил обращение к главе МВД Арсену Авакову с просьбой отреагировать на случаи давления на журналистов.
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В Карачаево-Черкесии 31 декабря объявили выходным днём
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о переносе для госслужащих выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.
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Корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в ФГУП ЦНИИмаш.
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В WADA прокомментировали решение исполкома организации об отстранении России
Менеджер по коммуникациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джеймс Фицджеральд прокомментировал решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
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В Госдуме назвали решение WADA сильным ударом по спорту в России
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях является сильным ударом по российскому спорту.
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В офисе Зеленского подтвердили переговоры с Путиным
Украинский и российский лидеры Владимир Зеленский и Владимир Путин проведут двустороннюю встречу после переговоров в нормандском формате в Париже. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
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Учения «Кавказ-2020» пройдут в сентябре 2020 года
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что проведение стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» запланировано на сентябрь 2020 года.
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Россия обжалует в CAS решение WADA
Россия будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне для обжалования решения WADA об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях из-за ситуации с данными московской лаборатории.
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«Алмаз-Антей» попал в десятку крупнейших мировых производителей оружия
Российский концерн ВКО «Алмаз-Антей» занял девятое место в мире по продажам оружия в 2018 году. Как следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в топ-100 рейтинга попали десять компаний из России.
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Пиотровский рассказал, в чём особенность Эрмитажа
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в беседе с «Российской газетой» рассказал, в чём особенность музея.
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Глава Минэнерго Украины поехал на нормандский саммит вместе с Зеленским
Министр энергетики Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко вошли в делегацию украинского президент Владимира Зеленского, которая отправилась на нормандский саммит в Париж.
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В Совфеде прокомментировали решение WADA по России
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что после решения исполкома WADA России следует разобраться с российскими чиновниками, которые отвечают за антидопинговую политику.
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Замглавы РУСАДА заявила, что не удивлена решением исполкома WADA
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от крупных международных соревнований сроком на четыре года.
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Пахноцкая заявила, что россияне смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом
Заместитель директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что российские спортсмены смогут участвовать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
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Депутат Госдумы предложил сделать 31 декабря выходным днём в Челябинской области
Депутат Госдумы Виталий Пашин направил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру письмо с предложением сделать 31 декабря в регионе выходным днём, сообщает URA.RU.
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Россияне рассказали, кого считают героями Отечества
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, кого из отечественных военных различных эпох россияне считают героями Отечества, сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные опроса.
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Россия имеет 21 день на подачу апелляции на решение WADA
Российская сторона имеет 21 день для того, чтобы опротестовать решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем отстранении России от крупных международных турниров.
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Киев назвал нормандский саммит «дипломатическим наступлением Украины»
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что нормандский саммит является «дипломатическим наступлением Украины».
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Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса
Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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Затраты на новогодние корпоративы увеличат 28% российских компаний
Затраты на новогодние корпоративы планируют увеличить 28% российских компаний. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на результаты опроса, проведённого порталом Superjob.ru.
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Ганус подтвердил вердикт исполкома WADA об отстранении России
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
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МЧС предупредило о штормовом ветре в Кировской области
МЧС Кировской области объявило штормовое предупреждение 9 декабря, сообщает портал progorod43.
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Источник: исполком WADA единогласно принял решение по отстранению России
Члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно проголосовали за четырёхлетнее отстранение России от крупных международных соревнований.
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СМИ: WADA ввело запрет на посещение крупных спортивных мероприятий руководством ОКР и ПКР
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также российским чиновникам посещать крупные спортивные соревнования.
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Минобороны Турции оценило возможность закупки российских истребителей
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на данный момент рано говорить о покупке Анкарой российских истребителей. По его словам, турецкая сторона стремится в этой сфере к сотрудничеству с США.
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Исполком WADA лишил Россию права участия в Олимпиадах на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
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Фанаты выразили желание встретиться с представителями РПЛ и МВД
Поклонник ФК «Зенит» и руководитель хоккейного фанатского клуба «Ландскрона» Павел Сергеев заявил о необходимости провести круглый стол с представителями Российской премьер-лиги (РПЛ) и силовых структур.
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Суд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей
Московский городской суд отменил решение об аресте активов бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Речь идёт о денежных средствах, ценных бумагах и недвижимости на сумму более 1 млрд рублей.
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Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
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Началось заседание исполкома WADA, на котором рассматривается возможное отстранение российского спорта
В швейцарской Лозанне стартовало заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором рассматривается возможное отстранение российского спорта от крупных международных соревнований за манипуляции с базой данных московской лаборатории.
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На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях экономики страны «из-за России».
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Новобранцы Семёновского полка приняли присягу
Почти 500 новобранцев Семёновского стрелкового полка приняли присягу в Зале славы Музея Победы на Поклонной горе, сообщает НСН.
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В Совфеде прокомментировали предстоящую встречу «нормандской четвёрки»
Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал предстоящую встречу «нормандской четвёрки» в Париже.
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Вице-президент WADA выступила за самые строгие санкции в отношении России
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что российский спорт заслуживает самых строгих санкций со стороны её организации.
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Полиция задержала бросившего в Киеве яйца в Порошенко
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил яйца в экс-президента Украины Петра Порошенко на акции в Киеве.
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Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости увеличить количество кораблей, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и «Калибр».
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В Подмосковье рассказали о сокращении числа пассажиров автобусов на 5% после запуска МЦД
Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков заявил, что после запуска МЦД пассажиропоток в автобусах региона уменьшился на 5%.
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Тарасова раскритиковала людей, советующих Загитовой завершить карьеру
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что советовать завершить карьеру олимпийской чемпионке Алине Загитовой могут только безжалостные люди.
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Синоптик рассказал о скором приходе зимней погоды в Москву
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда погода в Москве «перейдёт на зимний режим».
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Политолог оценил предстоящую встречу Путина и Зеленского
Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло в разговоре с RT поделился прогнозами по поводу двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского после завершения переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки».
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Рой Джонс — WADA: если хотите кого-то наказать, наказывайте виновных
Экс-чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Рой Джонс высказался о возможных санкциях в отношении российского спорта от Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Рой Джонс: отстранение России от международных соревнований станет катастрофой для спорта
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс прокомментировал возможное отстранение России от крупных спортивных соревнований.
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Шойгу рассказал об усилении воздушной части ядерной триады России
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об усилении воздушной части ядерной триады России за счёт обновления и модернизации техники.
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Мозгов признался, что ему надоели вопросы о сроках возвращения на паркет
Центровой БК «Химки» Тимофей Мозгов рассказал о своём восстановлении после травмы.
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Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%
Услуги мобильной связи в России в 2020 году могут подорожать на 17—18%, передаёт РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство Content Review. Эксперты связывают это с тем, что операторам предстоят расходы на реализацию пакета Яровой и закона об устойчивом Рунете.