Обозреватель Washington Post разглядела в ястребе Теде Крузе «марионетку Путина»

Дошло то того, что американский сенатор Тед Круз стал марионеткой российского президента Владимира Путина, пишет обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин.

Круз, как отмечает автор, всю свою сознательную жизнь превозносил победу Запада над коммунизмом в рамках холодной войны. В июле 2014 года он заявил группе молодых консерваторов: «Господин Путин, верните Крым. Почему президент Обама даже и подумать не может о том, чтобы произнести это? Слова, которые идут от президента Соединённых Штатов, важны. И президент Рейган это продемонстрировал. Один из самых печальных моментов состоит в том, что президент Обама этого не делает».

Между тем на самом деле ещё в марте 2014 года тогдашний глава Белого дома Барак Обама вместе с другими мировыми лидерами принял решение исключить Россию из «Большой восьмёрки». Это был прямой ответ со стороны крупных держав на российскую аннексию Крыма*.

А в августе того же года Обама заявил: «Если когда-нибудь и были какие-либо сомнения, то теперь мы сходимся на том, что Россия несёт ответственность за насилие на востоке Украины. Это насилие поощряется Россией. Россия обучает сепаратистов, вооружает и финансирует их. Россия сознательно и неоднократно нарушала суверенитет и территориальную целостность Украины, и новые кадры, говорящие о присутствии российских войск на Украине, делают это очевидным для всего мира».

Из этого обозреватель The Washington Post делает вывод, что Круз и прочие республиканцы, в частности президент США Дональд Трамп, в течение долгого времени говорили неправду о позиции Обамы по Украине. Можно поспорить, конечно, о том, что ответ бывшего американского лидера мог быть жёстче, однако он не был апологетом Путина.

И в этом плане Обама даже близко не стоит с Трампом, который в ходе предвыборной кампании 2016 года бездумно повторял позицию Москвы о том, что жители Крыма предпочитают быть с Россией, а не с Украиной.

И, разумеется, даже представить себе нельзя, что Трамп потребует что-то у Путина, например, прекратить незаконное вторжение на Украину или аннексию её территории. Более того, именно Трамп изъявил желание приостановить выделение Киеву помощи, чего Путин пытался добиться в течение нескольких лет. Что ещё хуже — глава Белого дома теперь распространяет наглую ложь о том, что Украина вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США, хотя американское разведсообщество неоднократно опровергало эту информацию.

Что касается Теда Круза, поборника холодной войны, критика Обамы и антипутинского ястреба, он теперь также заявляет о наличии доказательств того, что Киев вмешивался в американские выборы. И выступил он с этим заявлением только потому, что была опубликована статья с критикой риторики Трампа по Украине.

«Вот до чего докатился Круз — оправдывает президента, который, к полнейшему восторгу Путина, хочет нанести Украине удар в спину», — сетует Дженнифер Рубин.

Путин, по её словам, больше всего стремится к тому, чтобы снять с России хотя бы часть ответственности за атаку на американские выборы 2016 года.

Распространение сомнений по поводу того, что вина за вмешательство лежит не только на Москве, — это подход, взятый прямо из кремлёвской пропаганды. И Тед Круз демонстрирует готовность помочь Трампу, причём Путин занят тем же самым, говорится в статье.

По мнению автора, сенатор не хочет выступать против главы Белого дома, поскольку он, как, по сути, и все республиканцы в конгрессе, — «трус, который боится твитов и банды Трампа».

«Республиканская партия, которая раньше демонстрировала жёсткость по вопросам обороны, предпочитает помогать кремлёвской машине пропаганды и поддерживать Трампа (лучшего друга Путина), чем навлекать на себя гнев правого крыла», — отмечает обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).