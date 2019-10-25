DT: усиление «левых подстрекателей» в Аргентине вызвало беспокойство на Фолклендах

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Advance: похоже, что русским придётся вечно жалеть о продаже Аляски за бесценок Advance
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На Украине убили одного из свидетелей по делу Вороненкова
Во время перестрелки в Шевченковском районе Харькова был убит один из свидетелей в деле об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.
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Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу
Суд в Белоруссии приговорил мужчину, убившего восьмимесячную девочку, к расстрелу. Мать ребёнка осуждена на 25 лет колонии.
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Донской обыграл Баэну и вышел в полуфинал турнира АТP в Бресте
Россиянин Евгений Донской победил представителя Испании Роберто Карбальеса Баэну в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
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В России могут ввести оплату поездок в транспорте бонусами от сданных бутылок
Министерство транспорта России совместно с рядом ведомств и российскими субъектами прорабатывает вопрос внедрения системы оплаты поездок в транспорте бонусами от сданных бутылок.
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Премьер Норвегии пообещала помнить подвиг СССР во Второй мировой войне
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг высоко оценила вклад СССР в победу во Второй мировой войне и пообещала не забывать о подвиге и героизме советского народа, в том числе при освобождении восточного Финнмарка от немецко-фашистских захватчиков.
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Рублёв уступил Береттини на турнире ATP в Вене
Россиянин Андрей Рублёв проиграл итальянцу Маттео Береттини в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вене.
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Эксперт оценил список самых востребованных в будущем профессий в России
Заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков в беседе с Inforeactor прокомментировал список самых востребованных в будущем профессий в России.
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Власти Москвы рассказали о развитии IT-индустрии в городе
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил развитие IT-индустрии в столице.
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В МИД России призвали к возобновлению переговоров между США и талибами
В МИД России заявили, что российская сторона выступает за скорейшее возобновление переговоров между США и радикальной группировкой «Талибан»*.
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Эксперт оценила идею тестировать школьников на склонность к наркотикам
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT идею тестировать учащихся школ на психологическую склонность к наркозависимости.
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Иммиграционные власти США подтвердили, что Бутина выпущена из тюрьмы
В иммиграционной службе США RT подтвердили, что осуждённая в Соединённых Штатах россиянка Мария Бутина выпущена из тюрьмы и ожидает возвращения в Россию.
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Нагорный рассказал о взаимоотношениях с Медведевой
Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал о своём знакомстве с фигуристкой Евгенией Медведевой.
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В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
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Зеленский поручил сократить расходы на содержание чиновников
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил сократить расходы государственного бюджета на 2020 год на содержание чиновников на 10%.
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СМИ: Баскетболист «Бостона» получил травму, ударившись головой об потолок
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Тако Фолл пропустил первый матч сезона против «Филадельфии Сиксерз» из-за подозрения на сотрясение мозга.
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Подозреваемый в утечке данных клиентов банков получил 40 тысяч рублей
Сотрудник компании «Национальная служба взысканий» Антон Бутурлакин, подозреваемый в хищении персональных данных клиентов банков, за передачу информации третьим лицам получил вознаграждение в размере 40 тыс. рублей.
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Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии.
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В Петербурге спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»
Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» спустили на воду. Об этом информирует телеканал «Звезда».
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Нагорный — о возможном отстранении России от ОИ: нужно надеяться на лучшее
Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, как относится к возможному отстранению России от Олимпийских игр — 2020 в Токио.
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Рухани: сотрудничество России, Ирана и Турции принесло мир в Сирию
Иранский президент Хасан Рухани заявил, что сотрудничество России, Ирана и Турции в рамках астанинского процесса принесло мир и стабильность в большинство сирийских районов.
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Вучич: Сербия хотела бы позволить себе закупить С-400
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия хотела бы иметь российские зенитные ракетные комплексы С-400 в составе своих вооружённых сил, но пока не может себе это позволить.
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Рябков оценил возможные планы США по сохранению контингента в Сирии
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал информацию о возможных планах Белого дома сохранить 500 военнослужащих и несколько десятков боевых танков на северо-востоке Сирии.
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В России стартовала акция «Герои среди нас»
В России в День подразделений специального назначения стартовала всероссийская акция «Герои среди нас», которую проводит организация «Молодёжка ОНФ».
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СК возбудил дело из-за стрельбы в военной части в Забайкалье
Следователи возбудили уголовное дело в связи со стрельбой в воинской части Забайкалья, в результате которой погибли восемь человек.
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Марию Бутину передали иммиграционной службе США
Осуждённую в США россиянку Марию Бутину освободили из тюремного заключения и перевели под арест службы гражданства и иммиграции. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на федеральную тюрьму. Ожидается, что девушка в скором времени будет депортирована в Россию.
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В Госдуме прокомментировали инициативу создать чёрный список пассажиров поездов
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв прокомментировал в беседе с сайтом «Москва 24» инициативу создать чёрный список пассажиров, устраивавших дебоши в поездах.
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СМИ: В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
В московском отеле Ritz-Carlton, где находился ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, неизвестный бросил в него бутылку.
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Эксперт оценила готовность жителей России к раздельному сбору мусора
Член экспертного совета национального проекта «Экология» Светлана Бик оценила готовность жителей России к раздельному сбору мусора.
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В Новой Москве до 2022 года будет построено 35 социальных объектов
В Троицком и Новомосковском округах в ближайшие два года будет построено 35 соцобъектов.
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В Чехии осудили вандализм в отношении памятников красноармейцам
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек и чешский министр культуры Любомир Заоралек негативно высказались по поводу осквернения памятников красноармейцам на чешской территории.
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В Госдуме предложили тестировать школьников на склонность к наркотикам
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил тестировать школьников на психологическую склонность к наркозависимости для предупреждения проблемы и профилактической работы в таких группах риска.
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В Москве пройдёт Большой фестиваль мультфильмов
Большой фестиваль мультипликационных фильмов пройдёт в столице с 25 октября по 4 ноября.
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Иорданские футболистки помогли арабской сопернице поправить хиджаб в матче
Во время матча чемпионата Федерации футбола Западной Азии между «Арабским православным клубом» из Палестины и иорданской командой «Шабаб аль-Ордон» соперницы закрыли мусульманскую футболистку от телекамер, когда с её головы слетел хиджаб.
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США усилят свои позиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
США отправят дополнительные силы в провинцию Дейр-эз-Зор в Сирии, чтобы охранять там нефтяные ресурсы и не позволить боевикам взять над ними контроль. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.
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«Нафтогаз» заявил об аресте Амстердамом 100% акций «дочки» «Газпрома»
Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций «дочки» «Газпрома» South Stream Transport BV, которая строит морскую часть газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.
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Песков: из-за приближения выборов СМИ в США теряют чувство реальности
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что некоторые американские СМИ «теряют чувство реальности и выходят из адекватного состояния» по мере приближения очередных выборов президента США.
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Юрист заявила, что слова Макгрегора о Дагестане нарушают УК России
Член Общественной палаты Дагестана юрист Дина Бийгишиева заявила, что слова ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве, сказанные о жителях республики, нарушают Уголовный кодекс России.
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Военная прокуратура проверяет ЧП с расстрелом солдат в Забайкалье
Военная прокуратура начала проверку обстоятельств стрельбы в воинской части Забайкалья, в результате которой погибли восемь человек.
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Менеджер Яна считает, что бой с Фейбером выведет россиянина на новый уровень
Менеджер Саят Абдрахманов, представляющий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) интересы россиянина Петра Яна, поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом организации Юрайей Фейбером.
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ГБР изучит назначения Гройсмана и Яценюка премьерами Украины
В украинском Государственном бюро расследований (ГБР) получили разрешение на изъятие документов в рамках расследования подозрения в злоупотреблении властью должностными лицами при назначении в 2016 году Владимира Гройсмана премьер-министром Украины, а также Арсения Яценюка на ту же должность в 2014 году.
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Футболист «Ювентуса» Кьеллини сравнил Роналду с гиеной
Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о физической форме и игре своего одноклубника Криштиану Роналду.
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Аксёнов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил слова пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, которая заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать восстановление суверенитета Украины над Крымом.
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Рябков отметил риск нового сокращения Ираном обязательств по СВПД
Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что четвёртый этап сокращения Ираном обязательств по ядерной сделке может стать неизбежным, если торгово-экономические интересы Тегерана по-прежнему не будут соблюдаться другими участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
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Тренер шведской хоккейной команды надел на матч костюм XVIII века
Главный тренер команды «Лександ» Роджер Мелин надел необычный костюм на матч регулярного чемпионата Шведской хоккейной лиги (SHL) с «Эребру».
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Эрдоган подал иск в прокуратуру на французский журнал
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск в прокуратуру Анкары на французский журнал Le Point за оскорбление.
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Отец Бутиной заявил, что RT — любимый телеканал дочери
Любимым телеканалом россиянки Марии Бутиной, осуждённой в США, является RT. Об этом рассказал её отец Валерий Бутин. Он отметил, что заключение девушки в США — тяжёлая психологическая травма.
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Синоптики объяснили необычно тёплую погоду в европейской части России
Синоптики объяснили, что необычно тёплая погода в европейской части России вызвана приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха.
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Девушка-агент рассказала, как занималась трансфером Тиля в «Спартак»
Футбольный агент Полина Лельчук рассказала, как занималась переходом полузащитника Гуса Тиля из клуба «АЗ Алкмар» в московский «Спартак».
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В Кремле прокомментировали ситуацию на границе Сирии и Турции
Ситуация на севере Сирии не может нормализоваться в одночасье, и исключать шероховатости на первых стадиях урегулирования нельзя, однако кропотливая и сложная работа проводится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим ведомствам проработать вопрос целесообразности введения штрафа в случае превышения скорости на 10—20 км/ч.