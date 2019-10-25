DT: усиление «левых подстрекателей» в Аргентине вызвало беспокойство на Фолклендах

На предстоящих в воскресенье выборах в Аргентине к власти вновь может прийти левое правительство и экс-президент Кристина Фернандес Киршнер. Такие перспективы тревожат жителей Фолклендских островов. Они опасаются роста антибританских настроений в латиноамериканской стране, которая не отставляет попыток вернуть архипелаг под свой контроль, сообщает The Daily Telegraph.

Возрождение «левых подстрекателей» в Аргентине вызывает беспокойство среди жителей Фолклендских островов. Они опасаются, что после воскресных выборов в латиноамериканской стране снова усилятся антибританские настроения, пишет The Daily Telegraph.

По словам издания, бывший аргентинский лидер Кристина Фернандес Киршнер сделала «нагнетание милитаристских настроений» вокруг Фолклендов центральной частью своего правления с 2007-го по 2015 год. И теперь она готовится вернуться на передовую политической жизни в качестве вице-президента своего соратника Альберто Фернандеса.

«Режим Киршнер научил молодое поколение островитян, что Аргентине доверять нельзя», — заявил в интервью The Daily Telegraph член законодательного собрания Фолклендских островов Роджер Спинк.

Между тем социологические опросы показывают, что Фернандес заметно обходит правоцентристского президента Маурисио Макри. Ему не мешает даже ведущее положение в кампании Киршнер, в отношении которой после её ухода с поста было открыто 13 дел о коррупции, обращает внимание издание.

Экономический крах, который вынудил МВФ выделить крупнейшую финансовую помощь в истории и привёл к взлёту инфляции на 55%, подорвал репутацию Макри. Всё это подталкивает Аргентину обратно в руки перонистов, считает The Daily Telegraph.

По словам издания, Макри занимал прагматичную позицию в отношении Фолклендов. Но Киршнер сделала судьбу этой спорной территории основным положением британо-аргентинских отношений и «пыталась навредить» экономике островов.

Во время своего президентства Киршнер стремилась запретить перелёты из Чили на Фолкленды через аргентинское воздушное пространство. Она также хотела помешать движению круизных кораблей, которые шли в порты архипелага. Кроме того, экс-президент не оставляла попыток нарушить стремительное развитие нефтяной промышленности на островах, утверждает The Daily Telegraph.

«Я бы не сказал, что все были рады, когда она (Киршнер. — ИноТВ) объявила о своём возвращении. Мы, без сомнений, с уважением относимся к праву аргентинского народа выбирать собственного президента. Точно так же мы надеемся, что они с уважением относятся к нашему праву и выбору оставаться британцами, — говорит Спинк. — Но, разумеется, всегда интересно узнать, каким будет подход нового президента».

Фолкленды находятся в руках британцев с 1833 года. Но Аргентина начала дипломатическую тяжбу, которая переросла сначала в экономическую, а потом и в настоящую войну, в попытке получить контроль над архипелагом. В 1982 году аргентинские войска высадились на островах и удерживали их в течение 74 дней, но затем потерпели «стремительное поражение» от британской армии.

В 2013 году на Фолклендах прошёл референдум. 99,8% островитян проголосовали за то, чтобы остаться в британской юрисдикции, и только три человека выступили против, подчёркивается в статье.

По словам Спинка, Макри, преемник Киршнер, начал проводить «менее агрессивный» курс. Президент, разумеется, не отказался от притязаний на острова. Но он понял, что если Фолкленды окажутся в центре всех взаимодействий Лондона и Буэнос-Айреса, то это едва ли послужит интересам его народа.

«Я думаю, кто бы ни был избран, мы будем рассчитывать на конструктивные отношения. Мы уже переживали непростые времена в прошлом. Нам остаётся только сидеть и ждать», — полагает Спинк.