GN: чудесное спасение — медбрат «Иисус» оказал помощь марафонцу в футболке с надписью «Иисус спасает»

Молодой американец Тайлер Мун внезапно почувствовал себя плохо во время марафонского забега. Как позднее выяснилось, у него остановилось сердце. Однако ему оказал оперативную помощь бежавший сзади медбрат-анестезист по имени Хесус. Таким образом, надпись «Иисус спасает» на одежде Муна оказалась в каком-то смысле пророческой, пишет Global News.
Когда 25-летний американец Тайлер Мун регистрировался для участия в забеге на марафонскую дистанцию 10 миль (около 16 км), то вместо своего настоящего имени решил нанести на одежду фразу «Иисус Спасает». Как позже пояснил Мун, он является верующим христианином и подумал, что это будет подходящий слоган, чтобы напомнить зрителям забега об Иисусе Христе и его миссии. Однако вряд ли он тогда догадывался, что надпись окажется почти «пророческой», сообщает Global News.
Мун решил поучаствовать в ежегодном забеге, который проходил 6 октября этого года в окрестностях Миннеаполиса. По его словам, утром во время старта он чувствовал себя нормально. Однако позже, примерно на восьмой миле дистанции, что-то пошло не так. Его сердце внезапно перестало биться — и бегун в буквальном смысле рухнул на землю, пишет Global News.
Но тут ему на помощь пришёл другой участник марафона, 43-летний медбрат-анестезист Хесус Буэно (что можно перевести с испанского как «Иисус Хороший»). Он вместе со своим коллегой-медиком бежал чуть сзади. И когда они увидели, как Мун внезапно рухнул без сознания, то сразу поняли, что тот нуждается в помощи, говорится в статье.
Во время работы в больнице Хесус как помощник анестезиолога нередко проводит пациентам сердечно-лёгочную реанимацию, поясняет Global News. Когда он проверил пульс и обнаружил, что упавший бегун не дышит, то попросил окруживших их людей вызвать службу спасения, а сам вместе с коллегой начал оказывать Муну первую помощь. Они делали пострадавшему массаж сердца и искусственное дыхание до тех пор, пока не прибыла бригада скорой помощи, чтобы забрать его в больницу.
Обследование показало, что Мун перенёс сердечный приступ, а также получил сотрясение мозга и несколько переломов от удара об землю при падении. Однако врачам удалось вновь запустить его сердце, благодаря чему бегун выжил. Позднее он рассказал в телеинтервью, что был поражён, когда узнал имя своего спасителя, и счастлив, что благодаря своевременной помощи Хесуса и других «добрых самаритян» его жизнь не оборвалась, пишет Global News.
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