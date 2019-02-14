Welt: 700 млн евро — министра обороны Германии обвиняют в кумовстве и преступном распределении контрактов

В течение последних пяти лет Министерство обороны ФРГ потратило более €700 млн евро на внешних консультантов, сообщает Welt. И вот теперь главе ведомства Урсуле фон дер Ляйен предстоит побыть в роли «министра самообороны», поскольку именно её и обвиняют в кумовстве и некорректном распределении контрактов, отмечает корреспондент немецкого телеканала.

Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен предстанет сегодня перед комиссией по расследованию. Речь идёт о привлечении Министерством обороны к сотрудничеству внешних консультантов, которое обошлось в миллионы. В частности, её обвиняют в некорректном распределении контрактов и кумовстве. Репортаж Сабрины Беренс.

Министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен теперь придётся побыть и министром самообороны. В её ведомстве многомиллионные контракты, предположительно, распределялись в обход закона о государственных закупках. Речь даже ведётся о кумовстве. В Левой партии и вовсе считают, что она должна освободить занимаемую должность.

«Если комиссия докажет, что министр допустила нарушения закона о государственных закупках, то в этом случае она непременно должна уйти в отставку», — заявил ранее эксперт Левой партии по вопросам обороны Александр Ной в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

В течение последних пяти лет Министерство обороны, предположительно, потратило на внешних консультантов более 700 миллионов евро. Объясняться по поводу этой суммы также придётся бывшему заместителю министра обороны Катрин Зудер. Прежде она сама была консультантом, и, как утверждают, курировала в министерстве распределение заказов.

Зелёные, левые и свободные демократы хотят прояснить три момента. Ответственность — кто знал о распределении контрактов и кто этот процесс контролировал. Кроме того, им важно выяснить, сколько было растрачено денег налогоплательщиков и каков ущерб. И наконец, их интересует вопрос о том, что министерство собирается делать для того, чтобы не допустить в будущем преступного распределения заказов.

В общей сложности с 2014 года было заключено 3 800 контрактов. Преимущественно это были проекты по структурной реорганизации бундесвера и в сфере информационных технологий.

Теперь же предстоит выяснить, какую роль в распределении заказов сыграли связи. В марте комиссия по расследованию начнёт допрашивать свидетелей. В результате должно стать понятно, контролирует ли фон дер Ляйен по-прежнему своё ведомство.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2019 года.