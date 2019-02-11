ERR: эстонские рок-н-ролльщики очаровали россиян особенным репертуаром

Группа The Tri-Tones из Эстонии покорила сердца российской публики во время своих первых гастролей в Москве, передаёт ERR. Эстонские музыканты подготовили для российских поклонников рок-н-ролла специальный репертуар из золотых хитов 1950-х. И в Москве оценили это по достоинству: на выступлениях был аншлаг, а сами музыканты назвали концерты в России «лучшими».

Впервые за долгое время наша местная эстонская группа отправилась в тур по России. Это большая победа наших музыкантов. Бэнд The Tri-Tones, играющий рок-н-ролльные хиты американских золотых 1950-х, снискал оглушительный успех среди россиян. В турне с музыкантами побывал наш корреспондент Евгений Завадский.

МУЗЫКАНТЫ: Спасибо большое!

Музыкальный клуб забит под завязку, на танцполе не протолкнуться: Москва пришла слушать и двигаться под нестареющие ритмы рок-н-ролла. На сцене наш эстонский бэнд The Tri-Tones, их фишка — аутентичное исполнение хитов из золотых американских 1950-х. Музыкантов приглашали, их ждали, в них влюблялись!

Ярким вокалом и улыбкой очаровывает публику Мари Вендла. Звонкая электрогитара — в руках основателя группы Артура Скрыпника, а на барабанах играет поющий ударник Каарель Райдам. Каарель и Мари в Москве — в первый раз, каждое мгновение запечатлевают для своего видеоблога.

МАРИ ВЕНДЛА, певица: Мы спускаемся в московское метро. Каарель мечтал об этом всю жизнь!

Такой вот необычный подарок к празднику: Каарель отметил на гастролях в России свой день рождения.

КААРЕЛЬ РАЙДАМ, музыкант: К сожаленью, день рожденья только раз в году!

МАРИ ВЕНДЛА: И это сегодня!

Стилем рокабилли Артур увлёкся ещё в далёких 1980-х, помогло финское телевидение и американская группа Stray Cats. В эпоху повального увлечения тяжёлым роком быть «пророком рокабилли» в своём отечестве было непросто. Но время расставило всё по своим местам. Талант группы оценили не только в Эстонии, но и за рубежом.

АРТУР СКРЫПНИК, музыкант: С этим составом играем один год. Мы уже ездили и в Швецию, и в Финляндию, и в Латвии играли, и в Голландии играли, и вот сейчас в России играли. Скажем, за первый год — очень неплохо! А так вот мы с Мари вместе играем уже лет пять, там можно добавить и Францию, и Германию, и там Данию, и Грузию даже… Ну я не помню, много!

Широкая эстонская публика знает Артура и Мари как «дольки» телевизионного ансамбля «Мандарин». В студии приходилось играть всё, от собственных песен до старых эстонских хитов.

Разумеется, Петербург и Москву The Tri-Tones покорили особенным репертуаром: специально делали программу для подготовленной, танцующей публики. Размеренные ритмы отложили в сторону, не забыли про узнаваемые хиты — всё, чтобы вечеринка выдалась действительно незабываемой!

МАРИ ВЕНДЛА: Боже! Это были лучшие наши концерты! Клуб забит публикой, которая знает эту музыку и может под неё танцевать, они проживают этот момент вместе с тобой. А потом они подходили, обнимались, фотографировались с нами, знакомились. Это просто супер, мы так много энергии получили от публики!

КААРЕЛЬ РАЙДАМ: Танцоры будто возвращают тебе энергию музыки. В Москве было мощно! Танцоры выходили на каждую песню, зал был полон, танцевали они незабываемо! Была такая «синергия», когда они давали энергию нам, а мы им.

Этот танец называют по-разному: официально — «джайв в стиле рокабилли», но для краткости чаще всего говорят «клубный рок-н-ролл». В других странах это увлечение старшего поколения, ностальгия по молодости. Но в российской столице — хобби молодых. Сказать, что музыка The Tri-Tones им понравилась — это ничего не сказать!

МАКС МАКАРОВ, основатель танцшколы Moscow Dancing Rebels: Масса людей в совершенной эйфории, в совершенном восторге! Поэтому, пока есть такая возможность — я хочу ребятам вообще вот прямо от лица всей московской рокабилли-тусовки сказать титаническое, огромное, просто гигантское спасибо! И вообще — низкий поклон вам, ребята. Огромное дело делаете!

Эта поездка в Россию не будет последней: наших музыкантов уже пригласили на весенний рокабилли-фестиваль в Москве. А совсем скоро они запишут новые композиции в особенной ретростудии в Германии.

АРТУР СКРЫПНИК: Там вся аппаратура или старая, или сделана под эти старые схемы, всё «ламповое». Там надо всё играть вместе, и всё сразу! Ничего не удаётся потом исправлять, вот как в нынешних студиях — в компьютере, там и голос подправляют...

Главный сувенир из России — знаменитые подстаканники из поезда дальнего следования. И конечно же, любовь публики, которой нужен их талант.

ЗРИТЕЛИ: Мы хотим ещё! Мы хотим ещё!

Дата выхода в эфир 10 февраля 2019 года.