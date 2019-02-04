Глава Мюнхенской конференции: Россия не считает себя в ответе за всемирное благополучие

В этом году и без того хрупкий международный порядок уже успел пострадать от растущего соперничества между мировыми державами, заявил в интервью Handelsblatt председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По словам немецкого политика, сегодня США больше не желают заботиться о всемирном благополучии так же, как и раньше, а Россия попросту «этого не может, да и не считает себя ответственной за это».

Европу ждут «колоссальные проблемы», заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Последствия брексита очень серьёзны в политическом и экономическом плане, и ситуация до сих пор не под контролем. В свою очередь, президент США Дональд Трамп в этом году, возможно, станет ещё более непредсказуемым. Процесс контроля над вооружением и вовсе на грани провала. К этому ещё надо добавить проблемы с Путиным, в частности, война на Украине, торговые проблемы с китайцами и конфликты на Ближнем Востоке», — пояснил Ишингер.

При этом немецкий политик посчитал «примечательным» то спокойствие, которое «излучает Ангела Меркель — как будто не происходит вообще ничего особенного». И это несмотря на «большое количество кризисов и рисков», добавил глава Мюнхенской конференции по безопасности.

В этом году, по словам Вольфганга Ишингера, и без того хрупкий международный порядок уже успел пострадать от растущего соперничества между такими мировыми державами, как Китай, Соединённые Штаты и Российская Федерация.

«Нет никого, кто бы восстанавливал этот порядок, — констатировал немецкий политик. — Сегодня я не вижу в США готовность заботиться о всемирном благополучии так же, как и раньше. Россия же этого не может и не считает себя ответственной за это. Ну а Китай исключительно преследует свои национальные интересы».

По мнению председателя Мюнхенской конференции по безопасности, единственное, что могут сделать европейцы в качестве ответа на этот геополитический кризис, так это стать «более способными к действиям».

«Иначе мы пойдём на дно», — выразил уверенность Ишингер.

Если же Россия после расторжения Договора РСМД разместит «новые дополнительные» ракеты средней дальности, то в результате это может привести к «стратегическим расхождениям» между Соединёнными Штатами и Европой, предупредил немецкий политик.

«В этом случае Европу смогут шантажировать в политическом и военном плане. Переговоры, к сожалению, редко имеют успех, когда их ведут с позиции слабости», — подчеркнул глава Мюнхенской конференции по безопасности.