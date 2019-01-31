Washignton Times: перед выходом из ДРСМД Трамп заручился поддержкой республиканцев и НАТО

Президент США Дональд Трамп заручился поддержкой республиканцев и НАТО по вопросу о расторжении ядерной сделки с Россией, пишет The Washington Times.

Опасения по поводу возможного возобновления ядерной гонки вооружений с Россией на этой неделе усилились. В эту субботу, 2 февраля, наступает крайний срок, когда администрация Трампа начнёт выводить США из ключевого соглашения времён холодной войны — из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москва, по словам американского руководства, в течение нескольких лет вопиющим образом нарушала это договор.

Поскольку отчаянные дипломатические попытки решить споры вокруг ДРСМД пока не увенчались успехом, администрация, как ожидается, не отступит от установленного крайнего срока, если Россия не начнёт соблюдать это соглашение.

После этой даты Вашингтон начнёт процедуру полного выхода из соглашения, которая должно завершиться через полгода. И тогда США уже не будут связаны обязательствами по ДРСМД, отмечается в статье.

Хотя грядущее расторжение договора во всём мире вызвало тревогу у сторонников контроля за вооружениями, доводы администрации Дональда Трампа получили серьёзнейшую поддержку, как со стороны НАТО, так и со стороны республиканцев в конгрессе США.

«Россия нарушает это соглашение, — заявил высокопоставленный республиканец Майкл Маккол изданию The Washington Times. — Нет причин для того, чтобы Соединённые Штаты сковывали себя в то время, как Россия самовольно усовершенствует свои системы вооружений».

Между тем критики утверждают, что полный выход из ДРСМД — это прыжок в неизвестность, ведь Россия и другие потенциальные противники, такие как Китай, готовы ответить в схожем ключе.

Кроме того, поскольку прорыв по этому соглашению выглядит маловероятным, сторонники контроля за вооружениями всё активнее выражают опасения относительно возможных последствий расторжения ДРСМД.

Так, высокопоставленный конгрессмен-демократ Элиот Энджел заявил, что существуют более походящие способы решить вопрос с предполагаемыми нарушениями договора со стороны Кремля, чем его расторжение.

«Ясно, что Россия вновь и вновь нарушает этот договор, и это угрожает трансатлантической безопасности и стабильности, — отметил политик. — Но администрации ради спасения этого документа следует прибегнуть к серьёзной дипломатии, а не следовать планам по его расторжению, подрывая тем самым международные институты и отталкивая от нас наших союзников».

Мэры, парламентарии, эксперты в сфере политики и представители гражданского общества из 40 стран на этой неделе обратились к Дональду Трампу и Владимиру Путину с призывом «предотвратить гонку вооружений в Европе».

Многие в Европе опасаются, что крах ДРСМД возродит споры 1980-х годов насчёт того, стоит ли размещать на континенте тактическое ядерное оружие США, говорится в статье.