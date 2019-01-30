Bloomberg: Белый дом угрожает прекратить исполнять обязательства по ДРСМД к 2 февраля

В случае, если Россия ко 2 февраля не уничтожит ракеты, которые, по мнению США, нарушают условия Договора о РСМД, Вашингтон временно прекратит исполнять обязательства по соглашению, сообщает Bloomberg, ссылаясь на Белый дом. По данным агентства, идёт ли речь о полном отказе США от ДРСМД, пока не ясно.
США временно прекратит исполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия не уничтожит все свои ракеты наземного базирования 9М792 до 2 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника Белого дома, пожелавшего остаться неизвестным.
Как отмечается в материале агентства, объявят ли при этом США об окончательном выходе из ДРСМД, чиновник не уточнил. Если это произойдёт, будет запущен процесс выхода Вашингтона из соглашения, который займёт шесть месяцев, уточняет обозреватель Bloomberg.
В октябре минувшего года президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон планирует выйти из ДРСМД, однако после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими союзниками он принял решение отложить этот шаг, напоминает автор статьи. Позже, в начале декабря, госсекретарь США Майкл Помпео по итогам саммита НАТО предупредил, что у Москвы есть ещё два месяца для того, чтобы устранить обстоятельства, нарушающие условия договора.
Американская сторона считает, что Россия уже много лет нарушает условия ДРСМД, принимая на вооружение ракеты наземного базирования, дальность которых находится в запрещаемых договором пределах от 500 км до 5500 км, говорится в материале. Кроме того, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон критиковал соглашение в связи с тем, что оно никак не противодействует растущей угрозе со стороны Китая. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения США и предупреждает, что попытки США уничтожить соглашение приведут к новой гонке вооружений.
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