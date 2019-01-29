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ERR: Еврокомиссия потребовала от Эстонии отменить плату за пересечение границы с Россией
По оценкам европейских экспертов, плата за «бронирование места в очереди» и обязательное прохождение через зону ожидания на эстонской границе перед выездом в Россию фактически ограничивает права граждан, желающих покинуть Шенгенскую зону. Еврокомиссия настаивает на отмене этих доплат, поскольку шенгенские правила не предусматривают введения ограничений на выезд, сообщает ERR.
ERR: Еврокомиссия потребовала от Эстонии отменить плату за пересечение границы с Россией
Reuters

Европейская комиссия настаивает на отмене обязательной платы за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на эстонско-российской границе, поскольку шенгенские правила не предусматривают введения таких ограничений на выезд из Шенгенской зоны.

По оценке Еврокомиссии, поскольку не заплативший за пересечение границы водитель не сможет выехать из Эстонии, речь идёт о фактическом ограничении права человека покинуть Шенгенскую зону, сообщило во вторник издание Postimees.
 
Плата за бронирование места в очереди и обязательное прохождение через зону ожидания перед выездом на автомобиле из Эстонии в Россию действует с 2011 года. В настоящее время владельцу каждого легкового автомобиля приходится платить €1,5 за предварительное бронирование, и ещё €3 за использование зоны ожидания на всех трёх погранпереходах — в Нарве, Койдула и Лухамаа.
 
Дата публикации 29 января 2019 года.

 

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ERR Эстония Европа
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