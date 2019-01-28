Столтенберг: НАТО не видит прямых военных угроз для себя, но готово ко всему

НАТО в настоящий момент не наблюдает непосредственных военных угроз ни для одного из своих членов, заявил в интервью Fox News госсекретарь альянса Йенс Столтенберг. Вместе с тем, как подчеркнул Столтенберг, в связи с агрессивными действиями России и другими вызовами, НАТО приходится адаптироваться и усиливаться — и, по мнению чиновника, это у него получается вполне успешно.

Вы упомянули Россию, а ведь президенту Трампу, помимо прочего, вменяют в вину его заявления о президенте Путине — говорят, что критика американского лидера в адрес НАТО даёт Путину возможность создать раскол внутри НАТО. Давайте послушаем, что по этому поводу заявил на прошлой неделе Эллиот Энгель, конгрессмен от штата Нью-Йорк.

ЭЛЛИОТ ЭНГЕЛЬ, председатель Комитета палаты представителей США по международным отношениям: НАТО сегодня играет важнейшую роль в сдерживании всё более агрессивной России, и это — один из мотивов, по которым Владимир Путин стремится в числе своих главнейших целей расколоть альянс. Именно поэтому мы так обеспокоены, так встревожены тем, что США даёт противоречивые сигналы относительно своей приверженности альянсу и относится к нему как к обузе.

А новый спикер палаты Нэнси Пелоси даже написала в «Твиттере» в пятницу вечером: «Почему администрация Трампа продолжила обсуждать вопрос выхода США из НАТО, что стало бы огромной победой для Путина?» Это, конечно, может быть связано с другими вопросами, касающимися нашего президента и Путина, но всё же — дают ли заявления Трампа о НАТО и тот тон, в котором президент говорит об альянсе, какие-то преимущества Путину?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: На самом деле Трамп помогает нам осуществлять адаптацию альянса — а нам это нужно, ведь мы теперь живём в более непредсказуемом мире, в котором ставшая более напористой Россия применяет насилие, силу против своего соседа, Украины, а следовательно НАТО следует к этому приспосабливаться, частично — через усиление боеготовности своих войск, что мы и делаем, частично — через активизацию борьбы против терроризма, что мы также делаем при помощи нашей новой миссии военных инструкторов в Ираке, но отчасти — и через вложение больших сумм в альянс. И нельзя забывать, что наблюдаемое сейчас увеличение расходов на оборону в Европе со стороны европейских союзников произошло впервые после многих лет снижения этих расходов — раньше их на миллиарды урезали, теперь их на миллиарды же и увеличивают.

Вы хотите сказать, что вас не беспокоит то, что Трамп — как утверждают некоторые его критики — помогает Путину расколоть НАТО?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Я хочу сказать, что НАТО остаётся сплочённым, потому что мы умеем адаптироваться ради результата. Северная Америка и Европа делают больше, чем ранее: в Европе стало больше американских военнослужащих, мы чаще проводим учения, и мы это приветствуем, как приветствуем и то, что европейские союзники стали наращивать свои усилия. Всё это — чёткий сигнал для России, и, как мне кажется, этот сигнал там уловили.

Господин генеральный секретарь, на ваш взгляд, какая угроза для НАТО более серьёзна — то, что Россия может вторгнуться в Прибалтику, или же те события, которые происходят в Чёрном море и в районе Балкан?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Главный вызов для НАТО заключается в том, что нам приходится иметь дело со множеством различных угроз одновременно — и с Россией, которая применяет силу в отношении соседей, и с ИГ* на юге, и с угрозами в киберпространстве, и с распространением ядерного оружия. Именно поэтому прямо сейчас и происходит самое масштабное усиление НАТО с момента окончания холодной войны.

В некоторых кругах существуют серьёзные опасения по поводу того, что Владимир Путин попытается посягнуть на небольшой регион в Эстонии под названием Нарва. Если он это сделает — а Эстония ведь является членом НАТО, — будет ли применена статья 5 (статья устава НАТО, согласно которой все члены альянса обязуются помогать союзникам, на которых совершается вооруженное нападение. — ИноТВ)?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Во-первых, никаких непосредственных военных угроз для стран—членов НАТО, включая Эстонию, мы не видим. Во-вторых, НАТО нужно в первую очередь для того, чтобы предотвращать конфликты и войны, ведь если все союзники по альянсу дадут понять, что за нападением на одного из них последует ответ от всех союзников, то ни один противник никогда и не будет пытаться осуществлять агрессию в отношении НАТО, поскольку всем известно, что мы — вне всяких сомнений сильнейший в мире военный союз, ведь наш альянс вобрал в себя половину экономической и половину военной мощи мира. Поэтому пока мы сохраняем сплочённость, мы будем и дальше предотвращать конфликты.

Дата выхода в эфир 27 января 2019 года.