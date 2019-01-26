Euronews: генсек НАТО с нетерпением ждёт присоединения Северной Македонии к альянсу

Греческий парламент с небольшим перевесом голосов одобрил Преспанское соглашение о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония, сообщает Euronews. Генсек НАТО Йенс Столтенберг написал в Twitter, что с нетерпением ждёт присоединения последней к альянсу.

Гордиев узел разрублен: после трёхдневных дебатов и несмотря на многотысячные протесты парламент Греции одобрил Преспанское соглашение о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Из 300 депутатов «за» проголосовали 153, против — 146, один воздержался. Для ратификации документа, подписанного в июне прошлого года представителями Скопье и Афин, было достаточно простого большинства.

«Это исторический день для Балкан, региона с длинной историей войн, конфликтов, споров и националистической вражды. Мы переворачиваем страницу и открываем дорогу миру, сотрудничеству, дружбе, солидарности и пониманию друг друга», - с удовлетворением констатировал премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Он принимает поздравления, и в первую очередь от македонского премьера Зорана Заева: «Поздравляю тебя, Ципрас, друг мой! Вместе с нашими народами мы одержали историческую победу. Да здравствует Преспанское соглашение!»

Не скрывают радость и в Брюсселе. От имении Еврокомиссии её пресс-секретарь Мина Андреева написала в Twitter: «Скопье и Афины сегодня вместе написали новую страницу общего будущего ЕС».

«Я с нетерпением жду будущего присоединения Республики Северная Македония к НАТО», — написал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Зоран и Алексис молодцы! Невыполнимая миссия выполнена», — написал председатель Евросовета Дональда Туск на двух языках, греческом и македонском.

Хотя из-за плохой погоды протестующих перед зданием греческого парламента в Афинах в пятницу было меньше, чем в предыдущие дни, недовольство значительной части общества остаётся. Но преград на пути выполнения условий соглашения больше нет.

НИКОЛЕТА ДРУГКА, корреспондент Euronews: Афины официально проинформируют Скопье о ратификации соглашения греческим парламентом, и оно начнёт выполняться. На этом пути многое ещё предстоит сделать, но один из первых шагов, которых мы ждём, это то, чтобы наши соседи продвинулись вперёд в процедуре вступления в НАТО.

Дата выхода в эфир 25 января 2019 года.