New European выяснило, откуда растут корни противостояния России и Великобритании

На сайте министерства иностранных дел России есть документ, озаглавленный «Концепция внешней политики Российской Федерации». В тексте, получившем одобрение Путина два года назад, говорится о развитии взаимовыгодных двусторонних связей с Германией, Францией, Италией, Испанией и другими государствами Западной Европы. Как пишет The New European, самое интересное в документе то, что в этом разделе не упомянута Великобритания, которая не фигурирует во всём документе.

Как продолжает издание, данный подтекст совершенно ясен: Великобритания не входит в список государств, с которыми Путин будет хотя бы на словах стремиться установить хорошие отношения. Семена будущего соперничества Великобритании и России были посеяны на вершинах и равнинах юго-восточной Азии, где британские и российские агенты участвовали в борьбе двух империй за региональное преимущество, получившей впоследствии название «Большой игры».

Следующий значительный эпизод произошел после Октябрьской революции 1917 года, когда Великобритания отправила войска на север России, чтобы развернуть там кампанию против большевиков. Обречённая на провал военная авантюра негативно сказалась на двусторонних отношениях в течение всего столетия, большую часть которого в России правила советская власть.

Как отмечает автор статьи, хотя Великобритания — далеко не единственная страна, в чьей истории отношений с Россией было немало проблем, но именно её Москва воспринимает как крайне двуличного противника, склонного к предательству и бесчестному поведению, начиная с попыток помешать имперским амбициям России во время «Большой игры» и заканчивая гарантиями, данными в период после окончания холодной войны и в дальнейшем не выполненными, что НАТО не будет расширяться на восток.

К этому после окончания холодной войны происходят очень сложные процессы, которые усугубили проблемы и сделали Лондон объектом пристального внимания Путина. В 1990-е годы, ослабевшая после краха советской эпохи Россия была страной, где многие столкнулись с ухудшением условий жизни, и лишь немногие делали большие деньги — и не всегда легальным путем. Значительная доля этих денег попала в Великобританию, где их использовали для установления своего рода олигархической колонии, впоследствии получившей название Лондонграда или Москвы-на-Темзе.

Данная ситуация всех устраивала, пока она оставалась вне политического поля. Однако такие прецеденты, как предоставление политического убежища беглому олигарху Путина Борису Березовскому и чеченскому сепаратисту Ахмеду Закаеву, вызвали гнев Кремля, и к Великобритании стали относиться как к прибежищу врагов России. Такая оценка привела к еще большему ухудшению отношений в 2006 году, когда в Лондоне был убит бывший сотрудник ФСБ Литвиненко.

«Было ли убийство Литвиненко организовано по заказу самой верхушки или нет, оно говорило о том, что, пусть Лондонград и стал приятным местом для жизни, но он был далеко не тихой гаванью. Кремль расценивал его как территорию, на которой допустимо осуществлять акты агрессии», — пишет автор статьи.

Степень российского вмешательства, если оно вообще было, в референдум 2016 года остается глубоко спорным вопросом, однако многие сходятся в том, что брексит станет для Путина значительным стратегическим успехом. Чем более изолированным, замкнутым на себе и расколотым станет Объединенное королевство, тем лучше для России, исходя из расчётов Путина в игре «кто-кого». Главная задача российского президента состоит в том, чтобы гарантировать, что влиятельные государства будут уважать его страну и относиться к ней как к равной. И досаждая Великобритании Путин словно борется с одним из крутых парней и с точки зрения России, одерживает верх.

«Действия России могут даже предполагать, что, с её точки зрения, она может вести себя в отношении Великобритании так, как ей вздумается, не опасаясь никаких последствий. Это может быть всего лишь совпадением, но документ о внешней политике, авторы которого сочли целесообразным даже не упоминать Великобританию, был впервые опубликован в декабре 2016 года, спустя менее полугода после референдума по брекситу», — заключает автор материала.