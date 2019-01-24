MSNBC: нет денег на бензин и осведомителей — от приостановки работы правительства страдает ФБР

06:20 Россия и США согласовали совместную работу погранслужб в Тихом океане Россия и США согласовали совместную работу служб пограничного контроля в северной части Тихого океана на 2020 год. Об этом сообщили РИА Новости в управлении ФСБ России по Восточному арктическому району.

05:57 Представители производителя SSJ-100 участвуют в расследовании ЧП в Шереметьеве Представители компании «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС) входят в состав комиссии по расследованию происшествия с лайнером SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек.

05:41 В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.

05:20 Лидер Боливии выразил соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100 Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования в связи с ЧП с самолётом SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек.

05:07 В МИД Венесуэлы поблагодарили Россию за поддержку суверенитета страны Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за поддержку суверенитета страны по итогам встречи в Москве.

04:46 США направят ВМС в зону СЕНТКОМ в качестве сигнала властям Ирана Соединённые Штаты направят авианосец и бомбардировщики в зону ответственности Центрального командования США (СЕНТКОМ) в качестве сигнала Ирану. Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.

04:25 В Шереметьеве выразили соболезнования семьям погибших при ЧП с SSJ-100 Аэропорт Шереметьево и авиакомпания «Аэрофлот» выразили соболезнования семьям погибших в результате ЧП с самолётом Sukhoj SuperJet 100, выполнявшим рейс SU1492 Москва – Мурманск.

03:59 Число жертв при взрыве на химзаводе в США достигло трёх Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в Уокигане в штате Иллинойс достигло трёх человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на начальника городской пожарной службы.

03:44 Глава МИД Латвии выразил соболезнования семьям погибших в ЧП с SSJ-100 Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил соболезнования родственникам погибших в результате ЧП с самолётом Sukhoj SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.

03:23 В ЛНА заявили об уничтожении штаба правительства нацсогласия Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара в ходе воздушных ударов уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре штаба ЛНА.

02:55 В штабе Зеленского заявили о планах продолжить курс на вступление в ЕС Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что новая власть намерена продолжать курс действующего лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.

02:37 Страховые компании «Аэрофлота» выплатят компенсации пассажирам SSJ-100 Компании «АльфаСтрахование» и СОГАЗ, застраховавшие гражданскую ответственность «Аэрофлота», выплатят компенсации семьям погибших и пострадавшим при ЧП с самолётом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

02:15 Ространсдзор проведёт внеплановые проверки после ЧП в Шереметьеве Ространсдзор проведёт внеплановые проверки «Аэрофлота», аэропорта Шереметьево и Государственной корпорации по организации воздушного сообщения после ЧП с самолётом рейса SU1492 Москва — Мурманск.

02:00 В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

01:50 Дзюба поделился впечатлениями от первой в карьере победы в чемпионате России по футболу Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды в чемпионате Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ), которая стала для 30-летнего спортсмена первой в профессиональной карьере.

01:46 В Мурманской области сообщили о выплатах семьям жертв ЧП с SSJ-100 Семьи погибших пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск получат по 1 млн руб., сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

01:39 Десять игроков НХЛ вошли в заявку сборной Чехии на чемпионат мира по хоккею Тренерский штаб сборной Чехии по хоккею во главе с Милошем Ржигой сформировал заявку команды на чемпионат мира в элитном дивизионе, который стартует 10 мая в Словакии.

01:23 Останкинская башня погасла в знак скорби по погибшим в ЧП с SSJ-100 Подсветка Останкинской телебашни в Москве погасла до утра в знак скорби по погибшим в результате ЧП с самолётом SSJ-100, совершившим аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

01:23 «Торонто» сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией» В четвёртом матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторз» на выезде обыграли «Филадельфия Сиксерс» со счётом 101:96.

01:22 В Мурманской области объявлен траур из-за ЧП с SSJ-100 в Шереметьеве В Мурманской области объявлен трёхдневный траур из-за ЧП с самолётом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

01:14 Опубликован список выживших пассажиров в результате ЧП с SSJ-100 На сайте авиакомпании «Аэрофлот» опубликован список пассажиров, которые выжили в результате ЧП с самолётом, выполнявшим рейс SU1492 Москва – Мурманск.

01:08 «Сент-Луис» обыграл «Даллас» в матче второго раунда плей-офф НХЛ, счёт в серии — 3:3 В шестом матче полуфинала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Даллас Старз» со счётом 4:1.

01:05 Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд Фильм «Мстители: Финал» за два уикенда собрал рекордные $2,189 млрд. Об этом сообщает CNBC.

01:05 Четыре члена экипажа выжили при аварийной посадке SSJ-100 в Шереметьеве Четыре члена экипажа выжили в результате жёсткой посадки самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

00:59 Итальянский клуб «Виртус» стал победителем баскетбольной Лиги чемпионов Итальянский клуб «Виртус» из Болоньи выиграл баскетбольную Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.

00:56 Захарова прокомментировала слова Помпео о России Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Госдепартамента США Майка Помпео, который заявил, что Соединённые Штаты хотят, чтобы Россия «ушла» из Венесуэлы.

00:46 Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в результате ЧП с SSJ-100 Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в результате ЧП с самолётом SSJ-100, совершившим аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

00:40 Определились все участники плей-офф за право выступить в АПЛ в следующем сезоне По окончании матчей 46-го тура Чемпионшипа, второго по значимости дивизиона чемпионата Англии по футболу, определились четыре участника плей-офф, по итогам которого станет известен обладатель последней вакантной путёвки в Английскую премьер-лигу (АПЛ) по итогам сезона-2018/19.

00:28 СК подтвердил гибель 41 человека в результате ЧП в Шереметьеве Представитель Следственного комитета России официально подтвердила гибель 41 человека в результате ЧП с самолётом в аэропорту Шереметьево.

00:27 «Црвена Звезда» 29-й раз в истории клуба выиграла чемпионат Сербии по футболу Белградский клуб «Црвена Звезда» стал чемпионом Сербии по футболу в сезоне-2018/19.

00:20 Депутат Рады призвал «вытянуть все трудовые ресурсы» из Донбасса Депутат Рады от партии «Самопомощь» Семён Семенченко в интервью YouTube-каналу Politeka призвал украинские власти перетянуть из Донбасса все трудовые ресурсы.

23:59 Президент Албании поздравил Пендаровски с победой на выборах в Северной Македонии Лидер Албании Илир Мета поздравил Стево Пендаровски с победой на выборах президента Северной Македонии.

23:57 «Лион» сыграл вничью с «Лиллем» и поднялся на третье место в Лиге 1 «Лион» и «Лилль» сыграли вничью в матче 35-го тура французской Лиги 1.

23:50 Дзюба заявил, что «Зенит» намерен бороться с соперниками в оставшихся матчах РПЛ Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что команда после завоевания чемпионства не намерена прекращать борьбу с соперниками в оставшихся матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

23:50 Макрон осудил обстрелы Израиля из сектора Газа Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что осуждает ракетные обстрелы Израиля со стороны сектора Газа.

23:38 СК: из 78 находившихся на борту SSJ-100 выжили 37 человек В Следственном комитете России сообщили, что, по уточнённым данным, из 78 находившихся на борту самолёта SSJ-100, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, выжили 37 человек. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 5 мая.

23:37 «Валенсия» на выезде разгромила «Уэску» в 36-м туре Примеры «Валенсия» одержала разгромную победу над «Уэской» в матче 36-го тура испанской Примеры.

23:32 «Наполи» вырвал победу в матче с «Кальяри» благодаря голу с пенальти на 98-й минуте Неаполитанский «Наполи» одержал победу над «Кальяри» в матче 35-го тура итальянской Серии А.

23:30 Пассажир загоревшегося SSJ-100 рассказал о вспышке белого света Дмитрий Хлебушкин, пассажир загоревшегося SSJ-100, который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, рассказал, что видел вспышку белого света. Об этом сообщает РИА Новости.

23:22 Депутат Рады назвал глупостью заявление Зеленского о России Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал глупостью заявление избранного президента страны Владимира Зеленского о России.

23:21 Источник: часть людей задохнулись в хвостовой части загоревшегося в Шереметьеве SSJ-100 Часть погибших в результате возгорания SSJ-100 в аэропорту Шереметьево задохнулись в хвостовой части самолёта. Об этом RT рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

23:14 Завершены аварийно-спасательные работы на месте ЧП с самолётом SSJ-100 Аварийно-спасательные работы на месте ЧП в аэропорту Шереметьево, где вечером в воскресенье, 5 мая, аварийно сел самолёт SSJ-100, завершены.

23:13 ФХР выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.

23:04 На выборах президента Северной Македонии лидирует Стево Пендаровски Выдвиженец от правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски лидирует на выборах президента Северной Македонии.

23:00 Вылет сборной России по хоккею в Москву задерживается на один час Вылет тренерского штаба и игроков сборной России по хоккею из чешского Брно в Москву задерживается примерно на один час.

22:51 Воробьёв рассказал о составе сборной России на ЧМ-2019 по хоккею Главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал о формировании состава национальной команды на чемпионат мира по хоккею 2019 года.

22:47 «Аэрофлот»: эвакуация людей из загоревшегося SSJ-100 заняла 55 секунд Эвакуация пассажиров загоревшегося SSJ-100 в аэропорту Шереметьево заняла 55 секунд. Об этом сообщил пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Максим Фетисов.

22:44 Источники: бортпроводник загоревшегося в Шереметьеве самолёта находится в реанимации Бортпроводник загоревшегося в аэропорту Шереметьево самолёта Sukhoj SuperJet 100 Максим Моисеев находится в реанимации. Об этом RT рассказал источник, знакомый с ходом расследования. Эту же информацию подтвердил источник в «Аэрофлоте».

22:42 Воробьёв доволен командной игрой сборной России в матче с Чехией Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.