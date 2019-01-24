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MSNBC: нет денег на бензин и осведомителей — от приостановки работы правительства страдает ФБР

Материал представлен в переводе ИноТВ
Затянувшийся перерыв в работе американского правительства мешает спецслужбам защищать страну, передаёт MSNBC. Ассоциация агентов ФБР опубликовала доклад, в котором сотрудники жалуются на нехватку денег на оперативные нужды и рассказывают о финансовых трудностях своих семей.

Этот шаг Белого дома последовал вскоре после публикации нового доклада, в котором подробно освещается то, что говорят сами агенты ФБР о последствиях приостановки работы правительства для деятельности ФБР.

Ассоциация агентов ФБР заявляет: «Нехватка финансирования, вызванная приостановкой работы правительства, мешает проведению операций по борьбе с преступностью, контртеррористических и контрразведывательных операций, замедляет и усложняет расследование случаев торговли детьми и эксплуатации детей, вредит сотрудничеству с местными правоохранительными органами, сокращает сотрудничество с осведомителями и затрудняет выполнение многих других задач».

Ассоциация добавляет: «В докладе показано, что агентам трудно удовлетворять свои основные оперативные нужды из-за запрета покупать предоплаченные телефонные карты, бронировать места в самолётах и даже пользоваться официальным транспортом ФБР, потому что денег на бензин не выделяется».

Приостановка работы правительства сказывается не только на работе агентов. В докладе, цитирую, «приведены примеры лишений, которые терпят семьи агентов, в то время как агенты продолжают работать, не получая платы».

Задача ФБР, цитирую, «защищать американский народ и отстаивать конституцию Соединённых Штатов». Для этого агенты героически выполняют следующие приоритетные задачи: защищают США от терактов, операций иностранных разведок, шпионажа, кибератак и коррупции в государственном секторе.

Дата выхода в эфир 22 января 2019 года.

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MSNBC США Северная Америка
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