Fox News: конгрессмен-демократ пригрозил несговорчивым американцам ядерными бомбами

Конгрессмен-демократ Эрик Сволвелл выступил с предложением конфисковать у граждан все штурмовые винтовки, а несговорчивых владельцев привлекать к уголовной ответственности, передаёт Fox News. На предупреждение о том, что подобные меры могут спровоцировать вооружённое сопротивление, Сволвелл ответил: «Эта война будет короткой, мой друг. У правительства есть ядерные бомбы».

Вновь взяв под контроль палату представителей, демократы в конгрессе стали смелее рассматривать возможность ограничения Второй поправки*. Ранее в этом году демократ из Калифорнии Эрик Сволвелл призвал конфисковать всё так называемое «штурмовое оружие», то есть винтовки пугающего вида, и привлекать к уголовной ответственности любого, кто воспротивится. Мы не искажаем его слова, он написал это в своей статье в USA Today.



На днях в Twitter один критик заявил, что это спровоцировало бы вооружённое сопротивление правительству. Потому что это очевидно! И вот что ответил Сволвелл, цитирую: «Эта война будет короткой, мой друг. У правительства есть ядерные бомбы». Другими словами, повинуйтесь, или мы вас убьём.



С нами сегодня член Городского совета Нью-Йорка Джумани Уильямс. Господин Уильямс, большое спасибо, что пришли!



ДЖУМАНИ УИЛЬЯМС, член Городского совета Нью-Йорка: Спасибо, что пригласили!



Прямота нашего старого друга, конгрессмена Сволвелла, в каком-то смысле достойна восхищения. «Не будете повиноваться — мы вас просто убьём». Что вы об этом думаете?



ДЖУМАНИ УИЛЬЯМС: Да бросьте, Такер! Мы все должны прийти к тому, чтобы вести диалог о происходящем в этой стране и уважать друг друга.



Да. Как по-вашему, для этого полезно угрожать людям насилием?



ДЖУМАНИ УИЛЬЯМС: Нет, я не считаю, что это хорошо для диалога. Как и разговоры о том, что «оружие не является частью проблемы». Итак, мы должны для начала признать, что оружие — это часть проблемы, и выработать решение.



Ясно. Но когда действующий конгрессмен США… Кстати, мы знаем Сволвелла очень хорошо, лично мне он нравится. Должен сказать, мы просили его самого прийти и прокомментировать… Но когда действующий конгрессмен США заявляет: «Если вам не нравится, если вы будете как-то сопротивляться, мы просто сбросим на вас ядерные бомбы»… Ваши же ядерные бомбы! Мы так не угрожаем даже тем, с кем воюем! Немного чересчур, вам не кажется?



ДЖУМАНИ УИЛЬЯМС: Знаете, сначала не последовало слов сочувствия в адрес жертв инцидента со стрельбой в Чикаго… Впрочем, мать одной из жертв инцидента в Калифорнии сказала, что устала от молитв и хочет видеть действия. Нам нужны варианты действий, которые можно воплотить в жизнь. Я не рассматриваю применение ядерных бомб против владельцев оружия как нечто, что можно воплотить в жизнь… Но есть и выполнимые варианты…



То есть вы занимаете умеренную позицию. В первый раз.



ДЖУМАНИ УИЛЬЯМС: Не знаю насчёт умеренности…



Ну, вы же против того, чтобы убивать американских граждан.



ДЖУМАНИ УИЛЬЯМС: Если это называется умеренным…



Это делает вас умеренным.



(Смеются.)



Дата выхода в эфир 19 ноября 2018 года.



* Вторая поправка к конституции США гарантирует гражданам право на хранение и ношение оружия (прим. ИноТВ).