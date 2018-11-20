Fox News Оригинал

Fox News: конгрессмен-демократ пригрозил несговорчивым американцам ядерными бомбами

Материал представлен в переводе ИноТВ
Конгрессмен-демократ Эрик Сволвелл выступил с предложением конфисковать у граждан все штурмовые винтовки, а несговорчивых владельцев привлекать к уголовной ответственности, передаёт Fox News. На предупреждение о том, что подобные меры могут спровоцировать вооружённое сопротивление, Сволвелл ответил: «Эта война будет короткой, мой друг. У правительства есть ядерные бомбы».
Вновь взяв под контроль палату представителей, демократы в конгрессе стали смелее рассматривать возможность ограничения Второй поправки*. Ранее в этом году демократ из Калифорнии Эрик Сволвелл призвал конфисковать всё так называемое «штурмовое оружие», то есть винтовки пугающего вида, и привлекать к уголовной ответственности любого, кто воспротивится. Мы не искажаем его слова, он написал это в своей статье в USA Today.

На днях в Twitter один критик заявил, что это спровоцировало бы вооружённое сопротивление правительству. Потому что это очевидно! И вот что ответил Сволвелл, цитирую: «Эта война будет короткой, мой друг. У правительства есть ядерные бомбы». Другими словами, повинуйтесь, или мы вас убьём.

С нами сегодня член Городского совета Нью-Йорка Джумани Уильямс. Господин Уильямс, большое спасибо, что пришли!

ДЖУМАНИ УИЛЬЯМС, член Городского совета Нью-Йорка: Спасибо, что пригласили!

Прямота нашего старого друга, конгрессмена Сволвелла, в каком-то смысле достойна восхищения. «Не будете повиноваться — мы вас просто убьём». Что вы об этом думаете?

ДЖУМАНИ УИЛЬЯМС: Да бросьте, Такер! Мы все должны прийти к тому, чтобы вести диалог о происходящем в этой стране и уважать друг друга.

Да. Как по-вашему, для этого полезно угрожать людям насилием?

ДЖУМАНИ УИЛЬЯМС: Нет, я не считаю, что это хорошо для диалога. Как и разговоры о том, что «оружие не является частью проблемы». Итак, мы должны для начала признать, что оружие — это часть проблемы, и выработать решение.

Ясно. Но когда действующий конгрессмен США… Кстати, мы знаем Сволвелла очень хорошо, лично мне он нравится. Должен сказать, мы просили его самого прийти и прокомментировать… Но когда действующий конгрессмен США заявляет: «Если вам не нравится, если вы будете как-то сопротивляться, мы просто сбросим на вас ядерные бомбы»… Ваши же ядерные бомбы! Мы так не угрожаем даже тем, с кем воюем! Немного чересчур, вам не кажется?

ДЖУМАНИ УИЛЬЯМС: Знаете, сначала не последовало слов сочувствия в адрес жертв инцидента со стрельбой в Чикаго… Впрочем, мать одной из жертв инцидента в Калифорнии сказала, что устала от молитв и хочет видеть действия. Нам нужны варианты действий, которые можно воплотить в жизнь. Я не рассматриваю применение ядерных бомб против владельцев оружия как нечто, что можно воплотить в жизнь… Но есть и выполнимые варианты…

То есть вы занимаете умеренную позицию. В первый раз.

ДЖУМАНИ УИЛЬЯМС: Не знаю насчёт умеренности…

Ну, вы же против того, чтобы убивать американских граждан.

ДЖУМАНИ УИЛЬЯМС: Если это называется умеренным…

Это делает вас умеренным.

(Смеются.)

Дата выхода в эфир 19 ноября 2018 года.

* Вторая поправка к конституции США гарантирует гражданам право на хранение и ношение оружия (прим. ИноТВ).
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Fox News США Северная Америка
теги
Twitter гражданская война оружие США ядерное оружие
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров