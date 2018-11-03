Обозреватель WT: расширение НАТО — безумие, чреватое войной с Россией

Хотя народы бывшего постсоветского пространства и заслуживают американской поддержки, США и НАТО не должны предоставлять им никаких гарантий безопасности, пишет обозреватель The Washington Times Тодд Вуд. По его мнению, в случае если такие страны войдут в состав НАТО, то российское руководство будет вынуждено реагировать — и эта реакция неминуемо приведёт к войне.

НАТО было создано в конце 40-х годов ради борьбы с «советской коммунистической экспансией в Европе» и защиты западной цивилизации и свободы. Однако в наши дни НАТО теперь занимается совсем иными вещами, пишет обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.

«Поэтому я задам очень сложный вопрос: «Почему НАТО по-прежнему расширяется? — задаётся вопросом автор. — Прекратите это. Это безумие».

Американцы избрали Дональда Трампа во многом затем, чтобы он уберёг Соединённые Штаты от вмешательства в далёкие войны, которые не угрожают безопасности или основополагающим интересам Америки. Трампа избрали не за тем, чтобы он занимался расширением НАТО в сторону России.

«Я понимаю, по какой причине восточные европейцы и жители Кавказа чувствуют угрозу, учитывая их историю и постоянное присутствие России на их границах. Но, честно говоря, это не наша проблема», — считает Вуд.

США, по его мнению, могут помогать им в защите свободы, они могут обеспечивать их оборудованием и продавать оружие, а также заниматься иными формами поддержки. «Однако ставить под угрозу жизни американцев ради таких стран как Украина или Грузия — это абсолютная нелепица. Хватит этим заниматься», — призывает обозреватель.

Этим странам, продолжает Вуд, не стоит внушать надежду на то, что их защитит американский ядерный зонтик и войска НАТО. «Будет лучше, если они защитят сами себя. Они могут свободно создавать собственные альянсы. Как насчёт союза бывших советских республик, направленного на взаимное обеспечение безопасности против агрессоров? Почему этим должны заниматься Соединённые Штаты?» — пишет автор.

«Я не марионетка и не большой фанат президента России Владимира Путина. Я реалист. Я много знаю об этом регионе. Но то, чем мы занимаемся — это безумие», — подчёркивает Вуд.

Автор предлагает умозрительный эксперимент: «Что было бы, если Техас вышел из состава США (прецедент был) и Россия решила вооружить его и даже, возможно, предложила ему гарантии безопасности? Как бы ты это восприняла, Америка? Россия как государство родилось на Украине. Когда Киевскую Русь разгромила Золотая Орда, князья перебрались на север, в Москву. Неужели нашим политикам и экспертам повредит чтение учебников по истории?»

Вуд подчеркивает, что он неоднократно обвинял Россию в «зловредном поведении» и собирается это делать и в будущем. «Однако это не значит, что Америка должна защищать весь мир. Пусть другие люди защитят сами себя. Американцы не должны рисковать своими жизнями ради защиты Киева или Тбилиси. Быть может, это жестоко, но это правда», — подчёркивает обозреватель.

США может оказывать помощь, но моральная угроза по причине изменения целей НАТО стала слишком велика. Американские гарантии безопасности могли возыметь непредвиденный, порочный эффект и подтолкнуть некоторые страны к агрессивному поведению. «Россия и Украина воюют. Неужели Белый дом об этом забыл?» — отмечает Вуд.

«Почему НАТО внушает Украине надежду на то, что она, в конечном счете, присоединится к альянсу? Вы хотя бы в курсе, что в ходе учений на Украине недавно погиб американский пилот? В Киеве свирепствует коррупция, а в самой стране властвует эгоистичная олигархия, которая делает деньги по обе стороны сепаратистской границы», — пишет автор.

Если начистоту, то НАТО без Америки — это ничто, считает Вуд. Германия может поднять в воздух лишь горстку истребителей. НАТО — это не настоящий альянс. Это американская гарантия безопасности европейским странам, которые не хотят сами себя защищать — опять.

«Я полностью поддерживаю свободу. Я служил в армии. Украинцы и грузины — хорошие люди, и они заслуживают нашей поддержки, чтобы реализовать свои мечты. Но нам пора прекратить двигать границы альянса», — подчёркивает обозреватель.

На этой неделе Москва заявила, что если Грузия или Украина вступят в НАТО, то Россия будет «вынуждена действовать».

«Я считаю это неприкрытой угрозой. Честно говоря, у них нет другого выбора. Любому уважающему себя российскому лидеру придётся либо действовать, либо уйти в отставку. Остановите это безумие. Прекратите двигаться к конфликту. Кому-то очень сильно нужна новая война. Но ради нашей молодёжи, я к ней совсем не стремлюсь», — подводит итог Тодд Вуд.