El Periódico: выход США из ДРСМД станет главной темой на встрече Путина и Трампа

Грядущий выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) станет главной темой встречи между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, сообщает El Períodico. Встреча состоится в Париже 11 ноября в рамках празднований 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.

В Кремле не сомневаются в том, что США претворят в жизнь свои намерения, хотя официально соглашение пока ещё не расторгнуто. Россия теперь ждёт со стороны Вашингтона объяснений, почему Белый дом идёт на этот шаг.

«По-прежнему очень много вопросов, касающихся стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отмечает испанское издание, европейские страны главным образом тревожит возможное повторение ракетного кризиса 1980-х годов, когда в Европе ракеты средней дальности развёртывались по обе стороны «железного занавеса».

Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Европу провёл в Праге встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, на которой попытался ослабить тревогу стран-членов НАТО в связи с намерением Трампа выйти из ДРСМД.

Между тем Россия, как подчёркивает издание, рассчитывает извлечь выгоду из разногласий, вызванных в Европе этой темой. Москва уже пригрозила навести свои ракеты на все страны, которые согласятся развернуть данные вооружения на своей территории.