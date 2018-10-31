El Periódico: выход США из ДРСМД станет главной темой на встрече Путина и Трампа

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Помпео встретится с премьером Ирака 11 января
Госсекретарь США Майк Помпео проведёт встречу с премьер-министром Ирака Адель Абдель Махди в Багдаде 11 января. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
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СМИ: В Японии казнили двух человек
В Японии привели в исполнение смертные приговоры в отношении двух человек.
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Три ребёнка погибли при пожаре в доме в Костромской области
В результате пожара в частном жилом доме в деревне Игумново Костромской области погибли трое детей. Об этом сообщили в ЕДДС Буйского района.
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Трамп пообещал не спешить с выбором нового главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак заявил, что не собирается торопиться с выбором кандидатуры нового главы Пентагона.
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Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6 и с иностранными космическими аппаратами успешно запущена с космодрома Восточный.
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На Украине заявили о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в Донбассе
Украинские военные взяли под контроль почти всю «серую зону» в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил Юрий Бирюков, советник президента Украины Петра Порошенко.
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Постпред России при ЕС назвал основные задачи российской дипломатии в 2019 году
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал главные задачи российской дипломатии в 2019 году на европейском направлении.
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Трамп прибыл на американскую авиабазу в Германии
Президент США Дональд Трамп прибыл на американскую авиабазу в Германии.
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Умер актёр Дмитрий Матвеев
Советский и российский актёр Дмитрий Матвеев умер на 66-м году жизни. Об этом сообщил друг актёра Олег Хартулари.
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Трамп рассказал, что беспокоился при перелёте в Ирак
Президент США Дональд Трамп признался, что беспокоился во время своего полёта в Ирак, куда он прибыл в среду, 26 декабря.
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Опрос: 10% работающих россиян продлят новогодние каникулы отпуском
Около 10% работающих россиян продлят новогодние каникулы отпуском или отгулом. Об этом следует из результатов опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.
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Глава Мордовии поздравил Депардье с юбилеем
Глава Мордовии Владимир Волков поздравил актёра Жерара Депардье с юбилеем и пожелал здоровья и творческих успехов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
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Встречу Трампа с премьером Ирака отменили из-за разногласий по организации
Разногласия по организации официальной встречи между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди привели к её отмене. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ирака.
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Чижов отметил рост товарооборота между Россией и ЕС в 2018 году
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что за первые девять месяцев текущего года товарооборот между Россией и ЕС увеличился на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским
Соединённые Штаты не могут и далее быть мировым жандармом, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак.
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В Минтруде рассказали, кого могут сократить в 2019 году
В Минтруде России рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году. По данным ведомства, всего сокращения могут коснуться более 200 тыс. россиян.
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Bloomberg: США и Китай в январе проведут торговые переговоры в Пекине
Делегация США планирует отправиться в Пекин в начале января 2019 года для проведения с представителями Китая переговоров по вопросам торговли.
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В Крыму продали более половины национализированного имущества Коломойского
Министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Анна Анюхина сообщила, что более половины национализированного на территории республики имущества украинского бизнесмена Игоря Коломойского продано.
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Бастрыкин поручил изучить качество расследования уголовных дел
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить качество расследования уголовных дел, которые были возвращены судом или по которым были вынесены оправдательные приговоры. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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Бутина пожаловалась на условия содержания в тюрьме в США
Арестованная в США россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод и отсутствие отопления в одиночной камере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства России в Вашингтоне по итогам очередного визита к ней дипломатов.
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Черышев: папа мне всегда говорит, пока по ушам не наездят, я не заиграю
Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев рассказал, что главный тренер испанской команды не поменялся со времён работы в другом клубе Примеры «Вильярреале».
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Пожилой француз отправился в путешествие через Атлантику в бочке
Француз Жан-Жак Савен отправился в путешествие через Атлантику, которое он будет совершать в бочке. Об этом сообщает AFP.
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Гол в компенсированное время принёс «Интеру» победу над «Наполи» в 18-м туре Серии А
Миланский «Интер» на своём поле обыграл «Наполи» в матче 18-го тура итальянской Серии А.
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Россия пригласила Иран участвовать в АрМИ-2019
Россия пригласила Иран участвовать в Армейских международных играх в 2019 году (АрМИ-2019). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
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«Челси» победил «Уотфорд» в АПЛ благодаря дублю Азара
Лондонский «Челси» на выезде переиграл «Уотфорд» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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В Совфеде прокомментировали решение Порошенко не продлевать военное положение на Украине
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» прокомментировала решение президента Украины Петра Порошенко не продлевать военное положение.
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ЦСКА снял пародию на «Вечернего Урганта»
Московский футбольный клуб ЦСКА опубликовал новогоднюю пародию на телепередачу «Вечерний Ургант» под названием «Вечерний Гинер».
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Трамп: США не намерены выводить войска из Ирака
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не намерены выводить войска из Ирака.
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Хоккеист «Рейнджерс» Бучневич назвал тренера молодёжной сборной России Брагина легендой
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал, как ему в карьере помог опыт выступления в молодёжной сборной России под руководством Валерия Брагина.
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СБУ запретила рэперу Элджею въезд на Украину на три года
СБУ запретила рэперу Элджею (Алексею Узенюку) въезд на территорию Украины на три года.
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Боец UFC пострадал от взрыва гранаты в Бразилии
Бразильский боец смешанного стиля Алекс Оливейра, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), пострадал при взрыве в 80 км от Рио-де-Жанейро.
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«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на сайт Telegram
«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram.
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«Металлург» одержал победу в первом матче хоккейного Кубка Шпенглера
Магнитогорский «Металлург» по буллитам обыграл чешский «Оцеларжи Тршинец» в матче хоккейного Кубка Шпенглера, проходящего в Швейцарии.
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Делегация Минобороны России обсудила в Иране военное сотрудничество
Делегация Минобороны России во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых сил вице-адмиралом Игорем Осиповым провела переговоры с военным руководством Ирана. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
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Эксперт прокомментировал прошедшие переговоры Путина и Лукашенко
Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв в беседе с радио Sputnik прокомментировал прошедшие переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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В Удмуртию направят более 300 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры в 2019 году
В Удмуртию направят более 300 млн рублей из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры в 2019 году.
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Фигуристка Медведева рассказала, что её раздражает в мужчинах
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какие качества её раздражают в мужчинах.
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Эксперт прокомментировал продление запрета на въезд мужчин из России на Украину
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с RT прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлить запрет на въезд в страну мужчинам — гражданам России.
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В Подмосковье одобрили проект нового заповедника
В Московской области одобрили проект нового заповедника, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.
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В Екатеринбурге осудили обвиняемого по делу о мошенничестве на 47 млн рублей
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о мошенничестве на 47 млн рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.
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Эксперт оценил заявление о планах по закреплению курса Украины на вступление в ЕС и НАТО
Политолог Александр Дудчак в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Верховная рада в феврале 2019 года должна поддержать во втором чтении проект изменений в Конституцию, которыми закрепляется курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.
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В Тюменской области завели дело против родителей, чей ребёнок провёл ночь в подъезде
В Тюменской области завели дело об административном правонарушении против родителей, чей ребёнок провёл ночь в подъезде. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД России по региону Светлану Новик.
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Эксперты заявили о росте доли произведённых в России автомобилей иностранных брендов
В ноябре 2018 года доля произведённых в России автомобилей иностранных брендов снова выросла, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
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Калининградская область примет заключительный этап Всероссийской олимпиады по литературе в 2019 году
Калининградская область примет заключительный этап Всероссийской олимпиады по литературе с 13 по 19 апреля 2019 года, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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Адвокат Кокорина заявила, что матч с сотрудниками СИЗО не состоится
Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что матча с участием её клиента, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и сотрудников СИЗО «Бутырка» не будет.
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Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак
Американский лидер Дональд Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак.
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Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
Парламент Израиля принял закон о самороспуске. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
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Шайба Шипачёва в овертайме принесла «Динамо» победу над «Йокеритом» в КХЛ
Московское «Динамо» в овертайме обыграло финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Золотов рассказал, где учится его внук
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов в беседе с kp.ru рассказал, что его внук учится в Великобритании.
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«Ак Барс» потерпел поражение от ХК «Сочи» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» проиграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).