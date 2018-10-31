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El Periódico: выход США из ДРСМД станет главной темой на встрече Путина и Трампа

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Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ноябре проведут в Париже встречу в рамках празднования 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны, пишет El Períodico. Главной темой этой встречи, как отмечает издание, станет выход Соединённых Штатов из Договора РСМД.
El Periódico: выход США из ДРСМД станет главной темой на встрече Путина и Трампа
Reuters
Грядущий выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) станет главной темой встречи между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, сообщает El Períodico. Встреча состоится в Париже 11 ноября в рамках празднований 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.
 
В Кремле не сомневаются в том, что США претворят в жизнь свои намерения, хотя официально соглашение пока ещё не расторгнуто. Россия теперь ждёт со стороны Вашингтона объяснений, почему Белый дом идёт на этот шаг.
 
«По-прежнему очень много вопросов, касающихся стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
 
Как отмечает испанское издание, европейские страны главным образом тревожит возможное повторение ракетного кризиса 1980-х годов, когда в Европе ракеты средней дальности развёртывались по обе стороны «железного занавеса».
 
Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Европу провёл в Праге встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, на которой попытался ослабить тревогу стран-членов НАТО в связи с намерением Трампа выйти из ДРСМД.
  
Между тем Россия, как подчёркивает издание, рассчитывает извлечь выгоду из разногласий, вызванных в Европе этой темой. Москва уже пригрозила навести свои ракеты на все страны, которые согласятся развернуть данные вооружения на своей территории.
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источник
El Periódico Испания Европа
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Владимир Путин Джеймс Мэттис Дональд Трамп Первая мировая война Россия США Франция ядерное разоружение
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