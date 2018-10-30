Французский эксперт: восстановление Сирии для европейцев не альтруизм, а важнейшая стратегическая задача

Европа должна инвестировать силы и денежные средства в восстановление Сирии и всего Леванта, уверен специалист по Ближнему Востоку Жиль Кепель. Как отмечает эксперт в интервью La Dépêche, проблема возвращения джихадистов на родину, иммиграционный кризис в Европе и связанный с ним рост популярности крайне правых политических сил — всё это доказывает, что инвестиции в восстановление региона не альтруизм, а «важнейшая стратегическая задача» для европейцев и основная гарантия мира на Ближнем Востоке.

Пройдена ли «кульминационная точка» в сирийском конфликте или худшее ещё впереди — ответ на этот вопрос будет зависеть от выбранного способа урегулирования проблемы Идлиба, замечает специалист по исламу и Ближнему Востоку Жиль Кепель в интервью La Dépêche. Будет ли действующий в провинции, где сосредоточено сегодня около 60 тыс. повстанцев, а также все присутствующие в Сирии джихадисты, режим прекращения огня нарушен Россией — как того желают Иран и сирийский режим, торопящиеся решить проблему военным путём — или же будет выбран путь переговоров, на котором настаивает Турция?

Как отмечает эксперт, для Реджепа Тайипа Эрдогана этот вопрос имеет первостепенную важность, поскольку экономически ослабленная Турция вряд ли сможет справиться с новым многомиллионным потоком сирийских беженцев в добавление к 3,5 млн, которые уже находятся на её территории. Именно в этом контексте — окончания сирийской войны — стоит рассматривать и дело саудовского журналиста Хашукджи, уверен специалист.

«День за днём дистиллируя информацию об убийстве Хашукджи, Эдроган отныне в определённой степени контролирует повестку дня главной ближневосточной «истории», — поясняет Кепель, добавляя, что эта партия была сыграна турецким президентом в «макиавеллиевском» стиле. Внеся разлад в отношения США с Саудовской Аравией, одновременно представив собственную страну мировой державой «с чистыми руками», турецкий лидер отныне может рассчитывать на поддержку со стороны Америки и Катара в деле решения сирийского конфликта. Это ставит Турцию в «центр шахматной доски», а также в «позицию силы» по отношению к России, отмечает собеседник издания, добавляя, что подобное положение дел должно помешать реализации военного сценария в Идлибе.

При этом, парадоксальным образом, 2 тыс. европейских джихадистов, находящихся в Идлибе стали «разменной монетой» в переговорах европейцев с Дамаском и курдами, замечает эксперт. Прошлый президент Франции вёл в отношении Сирии скорее «идеологическую и идеалистическую», чем «реалистичную» политику, не замечая усиления джихадистов, «взявших в заложники» сирийское восстание, отмечает Кепель. Сегодняшний лидер Франции Эммануэль Макрон, похоже находится в ином состоянии духа. Он поддерживает связи с Турцией и Россией с целью выработки решения о послевоенной судьбе Сирии. Учитывая, что Россия не имеет достаточной экономической мощи для инвестиций в восстановление Сирии и не может в одиночку осуществить политический переход в стране, а азиатские державы заинтересованы в первую очередь в извлечении прибыли, «Европа должна вложить свои силы и денежные средства» в политическое восстановление Сирии, уверен специалист. Проблема возвращения джихадистов на родину, иммиграционный кризис в Европе и связанный с ним рост популярности крайне правых политических сил — всё это доказывает, что инвестиции в восстановление Леванта не альтруизм, а «важнейшая стратегическая задача» для европейцев, хотя их лидеры могут и не отдавать себе в этом отчёта, подчёркивает собеседник издания.

С этой целью Кепель предлагает созвать международную конференцию, которая объединила бы всех желающих принять участие в восстановлении Леванта, поскольку именно оно является «главным ключом к возвращению мирной жизни». «Он (Левант — ИноТВ) должен вновь обрести свою роль моста между Ближним Востоком и Европой —роль Дамаска и Бейрута со средним классом предпринимателей и коммерсантов — необходимую для восстановления ближневосточного равновесия», — призывает эксперт.