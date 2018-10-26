Die Welt: антироссийским «баловством» в Норвегии разногласия внутри НАТО не разрешить

Как бы хорошо солдаты НАТО друг к другу ни относились во время стартовавших в Норвегии учений, разногласий из-за России внутри западного военного блока меньше не станет, пишет Die Welt. Дело в том, что кроме Польши и Прибалтийских стран «никто из партнёров по альянсу» не видит признаков того, что Москва планирует «неядерное нападение». «Ну и зачем тогда всё это баловство в Норвегии с участием 50 тысяч солдат и 10 тысяч единиц техники?» — недоумевает журналист немецкой газеты.

В Норвегии «плечом к плечу» солдаты из Литвы и Франции, Германии и Черногории упражняются в военном ремесле на самых масштабных учениях Североатлантического альянса после окончания холодной войны, пишет немецкая газета Die Welt.



«29 стран НАТО хотят устрашить Российскую Федерацию и потренироваться якобы на случай, если на одного из членов альянса будет совершено нападение. Впрочем, как бы хорошо солдаты друг к другу ни относились во время учений, разногласий по поводу России внутри НАТО меньше не станет», — отмечает автор статьи Кристоф Шильц.



У Североатлантического альянса, поясняет журналист Die Welt, нет «настоящей стратегии», а кроме Польши и Прибалтийских стран никто из партнёров по НАТО «не видит признаков того, что Москва планирует неядерное нападение».



Дело в том, продолжает Шильц, что стратеги НАТО считают «гораздо более вероятным» то, что вместо «неядерного нападения» на одного из членов альянса Москва будет вести так называемую гибридную войну, «задействуя при этом кибероружие, дезинформацию и подстрекателей».



«Ну и зачем тогда всё это баловство в Норвегии с участием 50 тысяч солдат и 10 тысяч единиц техники?» — недоумевает автор статьи.



По словам журналиста немецкой газеты, в военных кругах НАТО «прекрасно понимают»: хоть манёвры, к которым долго готовились, и могут пройти идеально, в случае реального нападения «ресурсы», однако, будут ограничены.



«Это касается инфраструктуры, транспортных средств, военного мастерства в воздухе и на море, а также переброски крупных воинских подразделений на Восток. И вот здесь уже стоит задать вопрос: до сих пор ли уместны в наше время столь масштабные манёвры?» — рассуждает автор статьи Кристоф Шильц.



«Странные учения», — резюмирует журналист Die Welt.