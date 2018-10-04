Times: «ожесточённая битва» за пост главы ФИДЕ завершилась победой Дворковича

Бывший российский вице-премьер Аркадий Дворкович стал новым президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ), пишет The Times. По словам издания, выдвижение кандидатуры россиянина вызвало недовольство у представителей Английской федерации. Их разгневало, что Дворкович усомнился в существовании каких-либо доказательств причастности Москвы к «отравлению» в Солсбери.
«Ожесточённая битва» за контроль над Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) завершилась избранием в качестве нового президента россиянина. А именно 46-летнего бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, пишет The Times.
По словам издания, в прошлом месяце Дворкович «вызвал горячие споры», заявив, что не существует никаких свидетельств о причастности России к «отравлению» в Солсбери. Его слова разгневали Английскую шахматную федерацию. Но британский гроссмейстер Найджел Шорт, выступавший в качестве антикоррупционного кандидата, посоветовал не отвлекаться на это заявление.
В последний момент Шорт снял свою кандидатуру и призвал сторонников голосовать за Дворковича. По словам шахматиста, он поддержал россиянина, потому что третий кандидат Георгиос Макропулос «олицетворял сохранение старого режима».
До этих выборов ФИДЕ более чем двадцать лет возглавлял другой россиян с «более скандальной репутацией», пишет Times. Кирсан Илюмжинов выступал в поддержку полковника Каддафи и в 2004 году устраивал международный чемпионат по шахматам в Ливии. Кроме того, он заявлял, что его похищали пришельцы, напоминает издание.
В какой-то момент Илюмжинов попал в санкционный список Минфина США «за материальную помощь и действие в интересах или по поручению правительства Сирии». В результате банковский счёт шахматной организации был заморожен, и она принялась искать альтернативу, отмечает The Times.
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