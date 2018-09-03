Times: британские броневики провалили испытание афганской жарой

Британские бронеавтомобили Foxhound оказались не приспособлены к жаркому климату Афганистана, пишет The Times. По данным издания, из-за перегрева машины выходят из строя каждую неделю, ставя под угрозу жизнь военнослужащих Соединённого Королевства.

Британские бронеавтомобили Foxhound оказались не готовы к афганской жаре. Эти машины ломаются примерно раз в неделю, ставя под угрозу жизнь экипажа, пишет The Times.

По словам издания, опасения относительно надёжности этого транспортного средства возросли во время недавнего визита министра обороны Соединённого Королевства в Кабул. Причиной послужил выход из строя одной из машин в кортеже политика.

Майор корпуса Королевских инженеров Энди Браун подтвердил частые поломки Foxhound, но заверил, что это никак не сказывается на проведении патрульных операций. «Если вам приходится покидать бронированную машину, то риск действительно повышается. Именно поэтому мы носим индивидуальные средства защиты», — отметил он. Второй источник The Times, некий анонимный сержант, также сообщил, что британские войска испытывали «немало проблем» с бронеавтомобилями этого типа.

Машины Foxhounds, в разработке которых участвовали инженеры «Формулы-1», были приняты на вооружение в 2012 году для защиты солдат от взрывов. Они пришли на смену лёгким бронеавтомобилям Snatch Land Rover, которые получили прозвище «гробы на колёсах» после гибели не менее 37 членов их экипажей в Афганистане и Ираке.

Несмотря на то что Foxhound создан для работы при высоких температурах, перегрев стал для него настоящим испытанием. Военные инженеры импровизируют, чтобы частично решить эту проблему, и ставят машины в тень в перерывах между использованием, отмечает издание.

Ещё в прошлом году в своём рапорте британский сержант, проходящий службу в Ираке, жаловался, что бронеавтомобили «постоянно ломаются», и называл их покупку «огромной тратой денег впустую». На днях в ненадёжности Foxhound убедились высокопоставленные чиновники и сам репортёр The Times.

Бронеавтомобиль, в котором ехал журналист, заглох рядом с одним из контрольно-пропускных пунктов в Кабуле, и его пришлось везти до конечного пункта назначения на прицепе. По словам одного из солдат, им «повезло», что поломка произошла в безопасной зоне.

Его легко понять. Ведь атаки смертников продолжают представлять серьёзную опасность в афганской столице, где базируется 1 тыс. британских военнослужащих, участвующих в тренировочной миссии НАТО, подчёркивается в статье.

Тем не менее командующий британским контингентом в Афганистане бригадир Саймон Хамфри вступился за броневики. «Я езжу по городу каждый день, встречаюсь с афганцами, занимаюсь своей работой. Я бы не променял Foxhound ни на какую иную платформу. У меня никогда не было с ним проблем. Я чувствую себя защищённым, и он доставляет меня туда, куда любой другой автомобиль не мог бы добраться», — признался военный.

Пресс-секретарь Минобороны Великобритании поведал The Times, что машины Foxhound «спасли множество жизней» в Афганистане. Чиновник добавил, что эти бронеавтомобили «полностью годны к эксплуатации 95% времени», но отказался называть точное количество их поломок за пределами охраняемых объектов.