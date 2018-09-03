Times: британские броневики провалили испытание афганской жарой

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В Челябинской области проводят проверку после госпитализации трёх детей при взрыве газа
В Челябинской области организовали доследственную проверку после госпитализации трёх детей в результате взрыва газа, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.
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Экс-начальнику городской полиции в ХМАО грозит до 12 лет тюрьмы за дачу взятки
Экс-начальник отделения МВД России по городу Радужный Александр Валюхов предстанет перед судом по обвинению в даче взятки в крупном размере за незаконные действия. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.
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Эксперт прокомментировал сообщения о возможном создании десантного конвертоплана в России
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с газетой «Вечерняя Москва» прокомментировал сообщения о возможных планах создать десантный конвертоплан в России.
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Футболист сборной Италии Маркизио: «Зенит» — самый амбициозный проект
Полузащитник сборной Италии по футболу, ранее защищавший цвета туринского «Ювентуса», прокомментировал переход в санкт-петербургский «Зенит».
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В Москве планируют построить 8,5 млн квадратных метров недвижимости в 2018 году
В российской столице планируют построить 8,5 млн квадратных метров недвижимости в 2018 году, из которых 3,4 млн — жильё, сообщает «Вечерняя Москва».
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Шуфутинский рассказал о песне «3 сентября»
Певец Михаил Шуфутинский рассказал в беседе с Пятым каналом о своей песне «3 сентября».
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В Госдуме оценили намерение Киева исключить из Конституции положения о ЧФ в Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с ФАН отреагировал на предложение украинского лидера Петра Порошенко исключить из Конституции положения о Черноморском флоте в Крыму.
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Международный фестиваль фольклора пройдёт 16 сентября в Калининградской области
Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Истоки» имени фольклориста и музыканта Раисы Тарасовой пройдёт 16 сентября в Краснознаменске, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Министерство по культуре и туризму Калининградской области.
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Актриса Галина Петрова прокомментировала сообщения о смерти замдиректора театра «Современник»
Актриса Галина Петрова в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщения о смерти замдиректора театра «Современник» Лидии Постниковой.
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Московские школьники заняли первое место в Международной олимпиаде мегаполисов
Команда московских школьников заняла первое место в междисциплинарном блицтуре Международной олимпиады мегаполисов, передаёт портал мэра и правительства.
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Эксперт оценил регистрацию поправок в Конституцию Украины о курсе в ЕС и НАТО
Украинский политолог Дмитрий Корнейчук в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки в Конституцию о курсе государства в Европейский союз и Североатлантический альянс.
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Макарова и Градецка вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде
Российская теннисистка Екатерина Макарова и чешка Луция Градецка одержали победу в парном разряде над Магдой Линетт из Польши и представительницей Австралии Айлой Томлянович в матче турнира Большого шлема US Open, который проходит в Нью-Йорке.
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Помпео обсудил с главой МИД Нидерландов нападение на американских граждан в Амстердаме
Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Нидерландов обсудили нападение на двух американских граждан в Амстердаме. Об этом заявили в пресс-службе Госдепа.
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«Ак Барс» одержал победу над минским «Динамо» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» выиграл у минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Черчесов прокомментировал поздравление с юбилеем от футболистов сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал оригинальное поздравление с юбилеем от игроков национальной команды.
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Россия заявила о возможности использования боевиками детей в провокации в Сирии
Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что боевики могут использовать детей в провокации с химоружием.
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СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» в матче КХЛ, выигрывая по ходу встречи в две шайбы
Санкт-петербургский СКА потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Раду внесли законопроект, делающий лозунг «Слава Украине» воинским приветствием
Верховная рада зарегистрировала законопроект, устанавливающий лозунг «Слава Украине» в качестве основного приветствия в армии.
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Для Месси переход Роналду из «Реала» в «Ювентус» стал неожиданностью
Аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал трансфер португальца Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
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В результате атаки беспилотников в Латакии погибли трое сирийских военных
Трое сирийских военных погибли, девять пострадали в результате атаки боевиков с использованием беспилотников на позиции правительственных войск в Латакии.
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Китай намерен вложить в развитие стран Африки не менее $60 млрд
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая проинвестировать развитие стран Африки на сумму не менее $60 млрд.
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Эксперт прокомментировал регистрацию поправок в Конституцию Украины о курсе в ЕС
Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки в Конституцию о курсе государства в Европейский союз и Североатлантический альянс.
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«Зенит» объявил о переходе экс-футболиста «Ювентуса» Маркизио
Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио стал игроком санкт-петербургского «Зенита».
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Стала известна цель встречи глав Молдавии и Приднестровья
Пресс-служба президента Молдавии Игоря Додона сообщила о главной цели встречи молдавского лидера с главой Приднестровья Вадимом Красносельским.
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Организаторы теннисного турнира в Санкт-Петербурге рассказали, что подготовили уайлд-кард для Дзюбы
Генеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев пошутил по поводу возможного участия в соревнованиях нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы.
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Рогозин заявил о готовности России поставлять ракетные двигатели в Китай
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона готова поставлять ракетные двигатели в Китай.
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Порошенко «взбесило» предложение Тимошенко подписать меморандум о курсе Украины в ЕС
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что его «бесит слово «меморандум» после предложения лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко подписать меморандум о курсе Украины в ЕС и НАТО.
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Российский футболист Дьяков расторг соглашение с турецким «Сивасспором»
Российский защитник Виталий Дьяков покинул турецкий футбольный клуб «Сивасспор».
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В ЮАР восемь человек погибли при взрыве на заводе по производству боеприпасов
Власти Южно-Африканской Республики сообщили о гибели восьми человек при взрыве на заводе по производству боеприпасов.
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Футболист сборной России по футболу Заболотный признался, что не в курсе формата Лиги наций
Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный заявил, что не осведомлён в формате Лиги наций УЕФА, в которой национальной команде предстоит сыграть уже 7 сентября с Турцией.
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В ЕС прокомментировали убийство Захарченко
В ЕС осведомлены о гибели лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко и подчёркивают важность соблюдения Минских соглашений, заявили в представительстве Евросоюза на Украине.
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Ростуризм исключил «Натали Турс» из реестра туроператоров
Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, которые работают под брендом «Натали Турс».
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«Спартак» заявил Романа Ерёменко на групповой этап Лиги Европы
Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал заявку на матчи группового этапа Лиги Европы.
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В Раде заявили, что Украина не намерена денонсировать договор о дружбе с Россией
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона не будет денонсировать или разрывать договор о дружбе с Россией.
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СМИ: В Лондоне подорвали автомобиль возле здания BBC
Британская полиция произвела контролируемый подрыв подозрительного автомобиля возле главного здания телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне.
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Промес считает, что сможет развиваться в «Севилье»
Экс-полузащитник московского «Спартака» голландец Квинси Промес рассказал, как ему далось решение о переходе в испанскую «Севилью».
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В Совфеде оценили намерение Киева исключить из Конституции положения о ЧФ в Крыму
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН оценил предложение украинского лидера Петра Порошенко исключить из Конституции положения о Черноморском флоте в Крыму.
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Глава МИД Германии обсудит ситуацию в Идлибе во время визита в Турцию
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что обсудит ситуацию в сирийском Идлибе во время своего визита в Турцию 5—6 сентября.
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Черчесов заявил, что сборная России по футболу рассчитывает выигрывать в каждом матче Лиги наций
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от первого матча Лиги наций с национальной командой Турции, который состоится 7 сентября.
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Появились детали нападения на российского журналиста в Донецке
Стали известны подробности нападения на российского военного корреспондента Семёна Пегова в Донецке во время прямого эфира программы «Время покажет».
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В МИД заявили, что Россия не обратит внимания на продление санкций ЕС
Россия не будет обращать внимание на новое продление индивидуальных санкций ЕС в отношении российской стороны. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
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Конькобежец Кулижников: я патриот России и гражданство менять не собираюсь
Российский конькобежец Павел Кулижников рассказал, что никогда не задумывался о смене спортивного гражданства.
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Порошенко намерен до 30 сентября уведомить Россию о прекращении договора о дружбе
Украинский лидер Пётр Порошенко на встрече с руководителями фракций Рады предложил до 30 сентября уведомить Россию о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве.
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Рогозин заявил, что обшивку корабля «Союз» могли просверлить в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что эксперты рассматривают версию преднамеренного воздействия сверлом на обшивку космического корабля «Союз».
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Черышев прокомментировал попадание своего гола в шорт-лист номинантов на звание лучшего по версии ФИФА в 2018 году
Полузащитник сборной России по футболу и испанской «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал номинацию своего гола в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года против Хорватии на премию Ференца Пушкаша, вручаемую за лучший забитый мяч сезона.
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В Минюсте прокомментировали возможность включения «Медузы» в список СМИ-иноагентов
В Минюсте России прокомментировали RT возможность включения «Медузы» в список СМИ — иностранных агентов.
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«Одноклассники» запустили чемпионат для разработчиков мобильных игр
«Одноклассники» запустили турнир для разработчиков мобильных игр. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
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Президент «Реала» рассказал о попытках «Интера» приобрести Модрича
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию об интересе в летнее межсезонье к хорватскому футболисту команды Луке Модричу со стороны миланского «Интера».
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Лукашевич прокомментировал отсутствие реакции ОБСЕ на убийство Захарченко
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал отсутствие реакции организации на убийство руководителя самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
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Президент Аргентины объявил о сокращении ряда министерств из-за экономического кризиса
Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что в стране будут сокращены несколько министерств в связи с тяжёлой экономической ситуацией в стране.