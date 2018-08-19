«Одна большая неисправная автосигнализация» — ведущий Fox высмеял американские СМИ за критику Трампа

Три сотни американских газет скоординировано опубликовали статьи с критикой Дональда Трампа — сразу после того, как глава Белого дома обвинил СМИ в коллективной травле, отмечает ведущий Fox News Грег Гатфилд. По убеждению журналиста, с момента избрания Трампа на пост президента, американская пресса скорее напоминает неисправную сигнализацию, единственная задача которой — бесконечное высмеивание лидера страны. Неудивительно, что американская публика потеряла всякий интерес к мнению газет и телевидения, заключает ведущий.

Сегодня три сотни газет скоординировано опубликовали статьи с критикой президента Трампа. Сразу после того как он обвинил их в скоординированной публикации статей с критикой президента Трампа. И никто их так и не прочитал. Если бы болваны вроде меня об этом не рассказывали, может, вы ничего бы и не узнали.

Да, это ещё одна публичная демонстрация того, как пресса использует своё право быть незначительной. Помните, как New York Times опубликовала редакционную статью с призывом голосовать за Хиллари, а потом их примеру последовали остальные СМИ? Теперь они заявляют, что Трамп ограничивает свободу слова — и при этом они в унисон кричат об этом. Трамп обвиняет их в коллективном мышлении, и они отвечают — коллективным мышлением.

Со времён выборов СМИ работают как одна большая неисправная автосигнализация: громкая, безжалостная и сломанная. И это после того как они проспали все два срока Обамы, не обращая внимания на Иран, Минюст, Налоговую службу США, иммиграцию, предаваясь мечтам о Хиллари. И теперь Обамы нет, их мечты разбиты, и они, наконец, окончательно проснулись. Трамп стал для них «Рэд Буллом».

Какие лицемеры! Они предоставляли Трампу бесконечные часы эфира, поднимая пальцы вверх, считая, что всё нормально, поскольку победа была у Хиллари в кармане брюк. Но «слабак», которому вы помогли подняться, оказался не пустышкой, как вы предполагали. После вашего безостановочного высмеивания Трампа людям стало безразлично ваше мнение. Этот Red Bull штырём вонзился вам в зад, и всё что вам сейчас остаётся — обвинять его в том, что вы сами помогли сотворить.

Ещё они говорят, что мишенью Трампа стали все новости — не только фейковые . Но это же фейковая новость! Они пропускают мимо ушей разъяснения, для нас очевидные. Ничего удивительного. Помните, когда кто-то из нас начинал критиковать Обаму или Хиллари, его называли расистом. По мне, это было как вчера. Вероятно, потому, так оно и было. Вы стремились заткнуть рот общественному мнению с помощью страха и клеветы, а теперь делаете вид, что это вы жертвы? Вы жертвы не репрессий, а депрессии. Успокойтесь уже!

Дата выхода в эфир 16 августа 2018 года