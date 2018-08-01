Atlantic Council: спасти Украину от бедности сможет только новый лидер государства

После распада СССР от Украины ожидали, что она станет самой успешной страной постсоветского пространства, однако вместо этого она среди самых бедных в Европе. Как пишет Atlantic Council, экономика страны подорвана неэффективностью и коррупцией, и только выборы президента и парламента в 2019 году могут стать шансом на перемены. Ведь без нового лидера, готового проводить радикальные реформы и бороться с коррупцией, все усилия будут напрасны.

К сегодняшнему дню Украина уже должна была бы стать успешной страной со средними доходами у населения. Как пишет Atlantic Council, после распада СССР были большие ожидания, что экономическая стагнация, вызванная коммунистической системой, останется в прошлом. Учитывая богатые природные ресурсы и человеческий потенциал, казалось, что она очень быстро превратится в благополучную европейскую страну. Но вместо этого она — среди самых бедных в Европе. Украинцы лишь немного богаче, чем жители Молдавии.

Как продолжает издание, пока другие страны, которые избавились от железного занавеса, смогли существенно улучшить стандарты жизни и интегрироваться с Европой, Украина продолжает жить в стагнации. Её стандарты жизни, которые прежде не отличались от польских, словацких и прибалтийских, сильно отстали.

По мнению авторов статьи, отчасти в этом виновата и украинская диаспора за границей. Её взгляды были ошибочными и непродуктивными, когда речь шла о необходимости двигать украинскую экономику вперёд. Внимание с 1991 года до сегодняшнего дня было главным образом сосредоточено на экзистенциальной угрозе, которую Россия представляет для Украины. Но вместе с тем игнорировались ключевые факторы, которые мешали развитию Украины и тоже были экзистенциальными и не менее реальными.

Диаспора постоянно «обстреливалась» заявлениями о том, что «экономические реформы требуют времени», а «прогресс был достигнут». Правящая элита Украины также десятилетиями делала подобные заявления, чтобы скрыть масштабное присвоение богатства меньшинством.

Этот процесс начался ещё при первом президенте Леониде Кравчуке, который позволил «красным директорам» провести внутреннюю приватизацию. Всё продолжилось во времена правления Леонида Кучмы, под чьим крылом появились нынешние олигархи. Следующий президент Виктор Ющенко очень мало сделал для изменений. Клептократия и некомпетентность достигли пика во времена президентства Виктора Януковича, который присвоил большие богатства за счёт национальной экономики. Контроль над экономикой со стороны отдельных людей продолжается и при Петре Порошенко, несмотря на лозунг «Жить по-новому» и многочисленные обещания побороть коррупцию.

«Экономика подорвана неэффективностью и коррупцией. Государственные предприятия продолжают высасывать государственный бюджет, обогащая тех, кто их контролирует. Монопольные практики до сих пор присутствуют во многих секторах, а конкуренция ограничена. Регуляторные органы утверждают ценообразование в соответствии с потребностями доминирующих бизнес-интересов. Земельная реформа заблокирована в пользу аграрных магнатов. Даже военный бюджет распыляется из-за коррупции в закупках. Реформирование и очищение банковского сектора сопровождалось массовым присвоением государственных средств владельцами частных банков», — пишут авторы статьи.

Как заключает издание, сегодня, как показывают опросы, рейтинг поддержки правительства и президента измеряется однозначными цифрами. Выборы президента и парламента в 2019 году могут стать шансом на перемены, поскольку без нового лидера, готового проводить радикальные реформы и бороться с коррупцией, любые другие усилия по проведению экономических изменений будут подорваны, а жизнеспособность и независимость Украины будет поставлена под угрозу.