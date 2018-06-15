WSJ: Франция решила сместить английский язык с «европейского трона»

Эммануэль Макрон намерен вернуть «французскому былое величие» в Евросоюзе, пишет The Wall Street Journal. По словам издания, президент Франции надеется, что выход Великобритании из европейского блока понизит статус английского языка и восстановит «старый лингвистический режим».

«Как будто у Европейского союза было мало проблем. Теперь в блоке разгорается спор о том, какой язык должен играть в нём ведущую роль», — пишет The Wall Street Journal.

По словам издания, Эммануэль Макрон хочет «вернуть французскому былое величие» и сделать его основным языком всех структур ЕС, как это было до вступления в организацию Великобритании в 1973 году. Учитывая переговоры о выходе Соединённого Королевства из блока предстоящей весной, президенту Франции «не терпится восстановить старый лингвистический режим».

Но «сместить с трона» королевский английский кажется почти невозможной задачей. Евросоюз насчитывает 24 официальных языка, что составляет 552 переводческие комбинации — непрактичное крупное число, которое требует сокращения, отмечает WSJ.

Согласно официальной статистике, английский — наиболее изучаемый иностранный язык в ЕС. Его преподают в подавляющем большинстве начальных и средних школ европейского блока.

И тем не менее брексит означает «понижение статуса» английского. Сегодня он является официальным языком для 12,8% граждан ЕС. Но после выхода Британии английский окажется лишь вторым официальным языком двух стран-участниц: Ирландии и Мальты. После брексита вместе они будут представлять 1,2% населения блока.

Президент Литвы Даля Грибаускайте, «известная своими ёмкими твитами», прокомментировала ситуацию в своём микроблоге. По её словам, любое решение о лингвистическом режиме в блоке «не может быть оторвано от реальности».

«Английский — самый распространённый язык общения в ЕС, и люди продолжат им пользоваться. Особенно учитывая, что это официальный язык Ирландии и Мальты», — написала Грибаускайте.

Более скромная, но, пожалуй, не менее обескураживающая задача — улучшить английский, используемый ЕС. 81% документов блока составляются на английском, 5% — на французском, 2% — на немецком, а остальные — на языках других участников. При этом только 2,8% сотрудников организации являются британцами.

В результате этого дисбаланса в ЕС часто неверно используют английские слова и фразы. Переводчик Джереми Гарднер, который большую часть жизни проработал в Италии и Люксембурге, посвятил подобным ошибкам свою книгу.

На протяжении столетий французский был языком европейской и международной дипломатии. Когда в 1991 году Гарднер проходил ознакомительный курс в Люксембурге, его обучение шло в основном на французском.

«Следы французского господства» остались даже в Госдепартаменте США. Он всё ещё шлёт иностранным правительствам не послания, а «демарши», и публикует «коммюнике», а не просто заявления, обращает внимание WSJ.

Между тем именно усиление США помогло английскому «затмить» французский. Победа американцев в холодной войне способствовала «закрытию английского замка на Европе», потому что большая часть бывших коммунистических стран, расположенных между Германией и Россией, выбрали английский в качестве предпочтительного второго языка.

Однако теперь Макрон решил «воспротивиться» текущему положению дел. Недавно назначенный им посол в ЕС Филипп Леглис-Коста покинул заседание, посвящённое бюджетным вопросам, потому что оно велось только на английском.

«Все были рады говорить по-английски. Но как только он устроил скандал, остальные начали требовать перевод на национальные языки», — поведал изданию неназванный скандинавский дипломат. «На следующем заседании они получили французский перевод, но я уверен, что в итоге все опять начнут говорить по-английски», — добавил он.

Макрон заявлял, что хочет «установить определённые правила» и «сделать французский языком, благодаря которому перед человеком откроется множество возможностей». Он пообещал создать дополнительные курсы французского для европейских чиновников.

Один из союзников Макрона в «борьбе за восстановление французского» — председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Как уроженец соседнего Люксембурга он часто выступает с заявлениями на немецком или французском.

«Почему язык Шекспира должен главенствовать над языком Вольтера? Мы совершаем ошибку, становясь столь англизированными», — заявил Юнкер во время недавнего телевыступления.

Гарднер сильно сомневается, что в результате брексита французский язык вернёт себе былой статус. В то же время он предрекает, что выход Британии из ЕС приведёт к чему-то «более революционному» — принятию блоком американского варианта английского.