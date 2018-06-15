WSJ: Франция решила сместить английский язык с «европейского трона»
«Как будто у Европейского союза было мало проблем. Теперь в блоке разгорается спор о том, какой язык должен играть в нём ведущую роль», — пишет The Wall Street Journal.
«Как будто у Европейского союза было мало проблем. Теперь в блоке разгорается спор о том, какой язык должен играть в нём ведущую роль», — пишет The Wall Street Journal.
Актриса московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова, скончавшаяся в возрасте 55 лет, похоронена на Митинском кладбище.
Барьерист Сергей Шубенков и прыгун в высоту Данил Лысенко претендуют на звание лучших легкоатлетов Европы по итогам июля.
Неизвестная женщина похитила кота Бегемота, который проживал в музее-театре «Булгаковский дом».
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН прогноз австралийских учёных о росте смертности от погодных бедствий из-за жары в тропических и субтропических регионах, а также о том, что в случае выполнения требований Парижского соглашения негативные последствия могут быть смягчены.
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупредило о грозе и сильном ветре с 13:00 до 22:00 в четверг, 2 августа. Об этом сообщает «Реальное время».
Первый зампред думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев готовит запрос в московскую мэрию с просьбой рассмотреть возможность установки мемориальной доски в память о погибших в ЦАР российских журналистах.
Министр обороны России Сергей Шойгу открыл памятник командующему Воздушно-десантных войсками Василию Маргелову на севере Москвы, сообщает m24.
В российской столице мойщик окон погиб в результате падения с 30-го этажа небоскрёба «Око» делового центра Москва-Сити. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
За полтора месяца Роскомнадзор ограничил доступ к 226 страницам сайтов по дистанционной продаже алкоголя, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу.
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов в беседе с ФАН прокомментировал планы президента Украины Петра Порошенко подать иск против России за «нанесённый ущерб в Донбассе».
Российские дипломаты выясняют подробности задержания четырёх россиян морскими пограничниками в казахстанской акватории Каспийского моря.
Руководство «Милана» не смогло договориться о переходе с форвардом туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаином.
Руководитель центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил заявление американского президента Дональда Трампа о начале строительства участков стены на границе с Мексикой.
В Московской области в Домодедове в многоэтажном жилом доме на Каширском шоссе произошёл пожар площадью 2 тыс. кв. м. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на региональный главк МЧС.
В Таджикистане нейтрализовали подпольную террористическую ячейку запрещённой в стране «Партии исламского возрождения».
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT планы президента Украины Петра Порошенко выдвинуть против России иск за «нанесённый ущерб в Донбассе».
Социальная сеть «Одноклассники» запускает рекламную кампанию на федеральных телеканалах. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В Серпуховском районе вблизи аэродрома Дракино совершил жёсткую посадку двухместный самолёт «Амфибия». По данному факту организована доследственная проверка.
Очередные президентские выборы в Грузии назначены на 28 октября 2018 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на действующего президента страны Георгия Маргвелашвили.
Директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин выразил соболезнования в связи с гибелью болельщика московского ЦСКА в драке на Курском вокзале.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нет сенсации в том, что в ЦАР находятся российские инструкторы. По её словам, этого никто не скрывал.
В Херсоне националисты провели пикеты возле зданий полиции и прокуратуры, требуя предоставить отчёты по расследованию нападений на представителей СМИ и активистов. Об этом сообщает «Лига».
Председатель коллегии Центра исследований и развития Евразийства Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor рассказал о динамичном развитии сотрудничества России и Африки.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН оценил сообщения о планах Вашингтона ввести пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров.
Сотруднице одного из краснодарских вузов грозит до 10 лет лишения свободы, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
В акватории Балтийского моря проходят тактические учения с участием более 10 боевых кораблей Северного, Черноморского и Балтийского флотов.
Певец Лев Лещенко в беседе с изданием «Ридус» прокомментировал смерть журналиста «Аргументов и фактов» Сергея Грачёва.
Спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин рассказал о возможном переносе матча между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом».
Спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин прокомментировал слова наставника московского «Локомотива» Юрия Сёмина о тяжёлом календаре для железнодорожников.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен выдвинуть против России иск за «нанесённый ущерб в Донбассе».
Коммерческий директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Суворов прокомментировал информацию о возможном изменении дизайна трофея, который вручается победителю Кубка России.
Экспедиция Русского географического общества «Гогланд-2018» посетит внешние острова Финского залива, передаёт Nation News.
Здание мясной биржи XIX века в Москве включили в список объектов культурного наследия регионального значения, сообщает портал мэра и правительства.
Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге прекратило работу. Об этом информирует посольство Соединённого Королевства в России в Facebook.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир шокирован убийством российских журналистов в ЦАР.
И. о. проректора по творческой деятельности Восточно-Сибирского государственного института культуры Виктор Столбовский в беседе с RT поделился воспоминаниями об актрисе Людмиле Глуховой.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с переходом защитника сборной России Константина Рауша из немецкого «Кёльна» в московское «Динамо».
Суд оставил под арестом обвиняемого в хищении денег на реконструкцию Эрмитажа бывшего замминистра культуры Григория Пирумова.
Смерть журналиста издания «Аргументы и факты» Сергея Грачёва, по предварительным данным, не связана с криминалом. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя регионального СУ СК России.
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками прокомментировал рекордное число болельщиков на матчах первого тура чемпионата сезона-2018/19.
Во Владимирской области возбуждены уголовные дела о превышении полномочий и совершении насилия в областных учреждениях УФСИН. Об этом говорится на сайте прокуратуры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала рекомендации по обеспечению безопасности журналистов, которые отправляются в командировку в сложные регионы.
Елена Болотова, агент Фёдора Смолова, прокомментировала информацию о ДТП с участием форварда футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.
Суммарная посещаемость первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) составила рекордные 169 600 человек.
Посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди заявил, что индонезийские власти ожидают поставку первого из 11 российских самолётов Су-35 к октябрю.
Брат обвиняемых в убийстве отца девушек Арсен Хачатурян в беседе с ФАН рассказал о своей семье.
В пресс-службе футбольного клуба «Краснодар» опровергли информацию о том, что нападающий клуба Фёдор Смолов попал в аварию.
Французский защитник испанской «Барселоны» Люка Динь стал игроком английского «Эвертона».
Президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут призвал власти Центрально-Африканской Республики найти и привлечь к суду убийц троих российских журналистов.
Руководитель управления по связям с общественностью ПАО «Кировский завод» Екатерина Ключникова заявила RT, что информация о сходе цистерн с мазутом с рельсов на территории предприятия не соответствует действительности.