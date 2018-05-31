Washington Post: Асад уже никуда не уйдёт

Несмотря на длящуюся уже семь лет гражданскую войну, гибель сотен тысяч сирийцев и миллионы беженцев, президент Башар Асад всё ещё остаётся у власти, сообщает The Washington Post. Более того, как отмечает издание, выдержав нападки со стороны Запада, в частности США, он уже определённо не уйдёт со своего поста.

Будущее предопределено: сирийский режим никуда не денется, пишет The Washington Post. Несмотря на семь лет гражданской войны, гибель сотен тысяч сирийцев, миллионы беженцев, опустошение древних городов страны, а также использование химоружия против мирного населения, президент Башар Асад остаётся на своём посту, говорится в статье.

«Зверства, осуществляемые под его надзором», стали причиной того, что многие иностранные лидеры и правительства призвали к его отстранению от власти.

Однако Асад при поддержке России и Ирана выстоял многостороннее восстание против его правления.

На прошлой неделе его силы объявили о том, что столица страны, Дамаск, освобождена от «террористов» и находится под полным контролем режима. Это стало кульминацией систематичного, яростного наступления на позиции повстанцев, находящихся вокруг столицы, в том числе на анклав в Восточной Гуте, который удерживался около пяти лет до тех пор, пока он не пал ранее в этом году.

Из оплотов вооружённой оппозиции остались лишь Идлиб и Даръа. Сирийский режим собирается взять в тиски и эти районы, а аналитики предупреждают о возможности новых страданий среди мирного населения.

В настоящее время под контролем Асада находятся три крупных города: Дамаск, Хомс и Алеппо.

«Никого не должна удивлять кровожадная решимость Асада остаться у власти», — говорится в статье.

Сирийский лидер в психологическом противостоянии стерпел угрозы и риторику со стороны администрации Обамы и Трампа, пережил тайную программу ЦРУ по вооружению «умеренных» повстанцев, а также несколько ракетных обстрелов со стороны США.

Региональная политика в большинстве своём сыграла на руку Асаду. Путанный характер войны отбил у Запада аппетит к смене режима в Дамаске. Даже несмотря на то, что крупные участки страны до сих пор находятся не под контролем Дамаска, так, например, Турция контролирует небольшой анклав на севере, а американцы с помощью своих марионеточных сил, возглавляемых курдами, контролируют огромные территории на востоке и северо-востоке страны, однако всё это, похоже, никак не угрожает правлению Асада.

Более того, президент США Дональд Трамп не скрывает своей незаинтересованности в отстранении Асада от власти, предпочитая сосредоточиться на уничтожении террористической группировки «Исламское государство»* и на борьбе с иранским влиянием. Даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в своё время был наиболее ярым критиком Асада, смягчил свою позицию. Теперь его больше волнует растущее влияние курдских ополченцев в Сирии на южной границе его страны. Он даже нашёл общий язык с союзниками Асада — Россией и Ираном.

Достойно внимания также и то, что происходит вокруг России. Вступление Москвы в вооружённый конфликт решительным образом склонило чашу весов в пользу Асада. Российские ВКС изменили ход войны по всей стране. Теперь, на финальном этапе сирийского конфликта, Москва, вероятно, пытается укрепить свои позиции и взять верх над Ираном, ключевым союзником Асада в наземных операциях.

И если заявления израильской стороны соответствуют истине, то Москва, возможно, добивается успехов в этом мероприятии. Так, израильские СМИ сообщили о том, что между Израилем и Россией предположительно была заключена сделка, в рамках которой проиранские ополченцы будут вынуждены уйти со спорной сирийско-израильской границы, пишет The Washington Post.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.