Süddeutsche Zeitung: единство ЕС подточено страхом разозлить США

В Евросоюзе постоянно подчёркивают важность единства, в том числе по вопросу ядерного соглашения с Ираном, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Однако на деле это единство давно подточено из-за давления США: такие страны, как Польша, Румыния и Латвия, боятся злить Америку, чтобы не лишиться поддержки своего «гаранта безопасности», и открыто требуют от ЕС большего понимания в отношении Вашингтона.

Единство ЕС подточено, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Для стран Европы это сейчас ключевое понятие — уполномоченная ЕС по внешнеполитическим вопросам Федерика Могерини подчёркивает это всякий раз, когда говорит о позиции Евросоюза в отношении ядерной сделки с Ираном после выхода США из соглашения.

«Присутствовало полное единство по всем пунктам, о которых мы говорили, начиная с ядерного соглашения с Ираном», — уверяла Могерини после заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в начале недели. О единстве говорил также глава МИД Польши, но одно из его высказываний заставило автора статьи насторожиться. Польский министр отметил: «Мы должны продемонстрировать определённое единство». После этого он тут же указал коллегам на «необходимость поддерживать диалог в трансатлантических отношениях».

По мнению корреспондента издания, после того как американский президент Дональд Трамп 8 мая заявил о выходе из «ужасного» ядерного соглашения, ЕС «перерос сам себя». Германия, Великобритания и Франция как ведущие страны Европы ясно дали понять, что хотят сохранить соглашение даже без участия США.

На саммите в Софии главы всех 28 стран и правительств ЕС поддержали эту позицию. Начались практичные работы, нацеленные на смягчение вскоре вступающих в силу американских санкций в отношении Ирана. Должны возобновить своё действие предписания 1996 года, которые защитят компании ЕС от американских штрафных мер, сообщается в статье. Мелкие и средние предприятия, не имеющие бизнеса с США, должны привлекаться к сотрудничеству с Ираном. Также планируется искать способы оплаты иранской нефти без использования американских долларов.

Однако чем более конкретные очертания приобретает этот вопрос, тем больше опасений у некоторых — особенно на востоке ЕС — вызывает столкновение с Вашингтоном, подчёркивает немецкая газета. Министр иностранных дел Польши не стал ходить вокруг да около и прямо заявил в Брюсселе, что «многие страны в ЕС видят в США истинного гаранта своей безопасности, и Польша в их числе». Дипломаты из западных стран ЕС также признают: ни для кого не секрет, что США до сих пор оказывали существенное давление на своих партнёров.

Америка значительно увеличила своё военное присутствие в европейских странах, особенно в восточной части Европы, и местные правительства вздохнули с облегчением: их опасения, что Трамп может оставить эти государства НАТО наедине с их страхом перед всё более агрессивно действующей Россией, до сих пор так и не оправдались.

В то же время им известен и подход Трампа, мыслящего «сделками», отмечает Süddeutsche Zeitung. Американский президент ожидает каких-то ответных достижений, и было бы странно, если бы он не делал этого как раз в тот момент, когда европейцы бросают ему вызов в иранском вопросе.

Для США речь также идёт о безопасности, только они хотят достичь этой цели другим путём, считает польский министр иностранных дел. Компенсировать убытки европейских компаний — нормальное стремление для ЕС, но оживлённое сотрудничество с Ираном, которое приведёт к ослаблению американских санкций, может стать серьёзной проблемой.

По мнению автора статьи, такая позиция Польши выглядит несколько странной, потому что цель европейцев заключается именно в том, чтобы ослабить американские санкции и дать Ирану стимул продолжать придерживаться условий ядерного соглашения. Между тем министры из Румынии и Латвии также боятся злить США, чтобы не лишиться покровительства своего «гаранта безопасности», и вслед за Польшей заявили о том, что они ожидают большей поддержки ЕС в отношении Вашингтона.

В свою очередь министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн выразил обеспокоенность по поводу «друзей, которые хотят понимания в отношении президента Трампа». Ядерное соглашение с Ираном дипломат считает «образцовым примером того, что мы можем достигнуть, когда мы едины». Эту сделку он назвал «нашим дипломатическим шедевром» и подчеркнул, что возобновление иранской ядерной программы к тому же угрожало бы безопасности Европы. «Этих аргументов польская сторона не видит», — пожаловался Ассельборн.

Также люксембургский министр видит обходные манёвры по отступлению от общей линии ЕС по другим проблемным ситуациям на Ближнем Востоке — в частности, это касается вопроса о разделе Иерусалима между Израилем и Палестиной. «Если так будет продолжаться дальше, во внешней политике мы превратимся в карлика», — предостерегает Ассельборн. В качестве возможного выхода он предлагает ЕС отказаться от единогласного принятия решений во внешней политике и подумать о переходе к одобрению большинством голосов, хотя это будет нелегко, заключает Süddeutsche Zeitung.