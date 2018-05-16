«Феерический провал»: Fox рассказал, как американское оружие попало в руки террористов

Американское военное снаряжение и боеприпасы, которые США поставляли «умеренной» сирийской оппозиции, в больших количествах передавались в руки боевиков ИГ, «Аль-Каиды» и «Фронта ан-Нусра», пишет Fox News. Каналу удалось побеседовать с майором Анасом Ибрагимом Обаидом, который рассказал, как он лично обменивал американское оружие на услуги террористов по сопровождению и защите.

Американское военное снаряжение и боеприпасы, отправленные в Сирию в рамках неудачного плана администрации Обамы по вооружению «умеренных сил» для борьбы с ИГ*, просто передавались в руки «Аль-Каиды»**, пишет Fox News со ссылкой на слова человека, который, по его словам, занимался как раз этим.

«Я связался с филиалом «Аль-Каиды» — «ан-Нусрой»***, — чтобы они защищали и сопровождали меня и моих солдат на протяжении двух часов на пути из Северного в Западное Алеппо, — рассказал каналу майор Анас Ибрагим Обаид. — Взамен я дал им пять лёгких грузовиков и боеприпасы».

Эти грузовики и боеприпасы Обаид получил от США в 2015 году в рамках 500-миллионной программы Пентагона по «подготовке и вооружению» новых «идеологически умеренных» борцов с ИГ. Тем не менее этот проект, по мнению Fox News, оказался «феерическим провалом» администрации Обамы.

Обаид, дезертировавший из сирийской армии в 2012 году, отметил, что программа изобиловала противоречиями и примерами некомпетентности. По его словам, главным условием для включения в неё было доказательство наличия связей с группировкой, ведущей бои с ИГ. Затем кандидатам задавали пару простых вопросов вроде «В какой группировке вы воевали?» и «Что вы думаете об ИГ?»

В июле 2015 года после окончания подготовительных курсов на территории Турции первая группа из 54 солдат пересекла границу Сирии — только затем, чтобы угодить в засаду боевиков «Фронта ан-Нусра». Нескольких человек похитили, а всё американское оружие исчезло.

По словам Обаида, он входил во вторую группу, которую хотели послать на сирийскую территорию практически без оружия. «Из-за той засады они хотели, чтобы мы отправились в Сирию без оружия. Они сказали нам, что мы сможем получить его на месте. Это было безумием, — вспоминает Обаид. — Мы отказались».

В конце концов, вопрос с оружием был решён, и повстанцы отправились в Сирию. Однако помимо оружия турецкие пограничники обнаружили у них кое-что ещё: флаги «сирийского режима», а не оппозиции, которой они должны были помогать.

По словам Обаида, солдаты вернулись на свою базу в Турции и потребовали ответа от своих кураторов. Американские инструкторы взяли на себя «ошибку с флагами», после чего группа повстанцев отправилась в Сирию.

Однако уже тогда у солдат наблюдались проблемы с боевым духом: Пентагон платил им всего по $250 в месяц, и они начали дезертировать. Группа Обаида с 72 человек уменьшилась до 25. Обаиду американская программа также надоела очень быстро, после чего тот собрался вернуться в родной город в Западном Алеппо, чтобы бороться с «сирийским режимом».

Однако для того, чтобы попасть домой, ему нужно было пробраться через территорию, занятую «Фронтом ан-Нусра». Именно тогда он связался с лидерами группировки и заключил с ними сделку. По её условиям он должен был передать пять американских грузовиков и большое количество боеприпасов в обмен на свободный проход и вооружённый эскорт до дома.

«Американцы очень разозлились, когда они об этом узнали. Они перестали платить мне зарплату, — равнодушно заметил Обаид. — Но для нас это был единственный способ пробраться через их территорию и попасть домой, не будучи убитыми».

По словам Обаида, Пентагон закрыл эту программу через месяц после того, как он заключил сделку с террористами. «Я получил много сообщений о том, что американцы больше не хотят со мной работать. Однако оружие им уже не вернуть», — похвастался он.

Разговаривая по Skype, Обаид показал свой оружейный ассортимент, состоящий из винтовок M-16 и M-24, пулемётов и боеприпасов, в число которых входили также миномётные мины. Сириец отметил, что большая часть его арсенала американского производства, добавив, что остальное оружие хранится на складе неподалёку. Кроме того, по данным Fox News, эти товары нередко появляются на чёрном рынке, принося их владельцу немалый доход.

Вторая программа администрации Обамы под название Timber Sycamore была открыта ЦРУ в конце 2012 года и также преследовала цель вооружить повстанцев. Однако сирийская оппозиция считает, что и эта программа оказалась скомпрометирована, так как оружие попадало в руки ИГ и «Фронта ан-Нусра».

Изначально в рамках этой программы предполагались поставки исключительно лёгкого оружия. Однако с активизацией военных действий в Сирии США начали поставлять повстанцам американские противотанковые ракетные комплексы BGM-71 TOW.

«Мы надеялись, что сможем свергнуть режим, — вспоминает бывший сирийский активист Азем Зидан. — И ПТРК какое-то время помогали нам сдерживать его продвижение… однако этого было недостаточно».

По его словам, повстанцы получили только 10 ПТРК. Но дела пошли ещё хуже, когда в ходе атак «Фронт ан-Нусра» начал «красть это оружие». Ещё один солдат, Сухейл Хамуд, также оказался разочарован недостаточной помощью.

Хамуд заявил, что после череды успешных атак на боевиков ИГ в ноябре 2014 года к нему пришла партия неисправных ПТРК, предположительно из саудовских запасов. Несмотря на то что по паспорту их радиус поражения составлял более 3 км, на практике ракеты летели не более чем на 50 м. Хамуд также признал, что «Фронту ан-Нусра» удалось украсть некоторое количество ПТРК, которые теперь продаются на чёрном рынке по $30 тыс. за штуку.

В июле 2017 года президент США Дональд Трамп закрыл программу по снабжению сирийских повстанцев из-за её неэффективности. Хотя информация о её объёме и стоимости по большей части засекречена, считается, что США выделили на этот проект более $1 млрд.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.