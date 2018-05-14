Bloomberg: дали пост, да не тот — Кудрин возглавит Счётную палату

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин получил важный пост главы Счётной палаты, но вопреки ожиданиям многих аналитиков «любимец инвесторов» не будет заниматься разработкой стратегии для развития экономики страны, сообщает Bloomberg. Хорошо, что Кудрин получил должность, однако теперь особых надежд питать не приходится, заявили ресурсу эксперты.

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин подтвердил, что он согласился возглавить Счётную палату. Эти новости развеяли надежды о том, что «любимец инвесторов» получит более влиятельный пост, на котором он смог бы принимать активную роль в формировании экономической стратегии страны, пишет Bloomberg.

«В борьбе с коррупцией надо сосредоточиться не только на том, чтобы ловить виновных за руку, но и, прежде всего, создавать механизмы предотвращения коррупции, максимально снижать для неё возможности», — написал Кудрин в своём заявлении в соцсетях. Как напоминает ресурс, главной задачей Счётной палаты России является отслеживание трат бюджетных средств на высшем уровне.

В этом месяце ходили слухи, что Кудрину могут доверить разработку экономической стратегии в администрации президента с целью ускорить темпы роста российской экономики. Именно этот человек, находясь на посту министра финансов в первые два президентских срока Владимира Путина, помог привлечь в страну инвесторов и стабилизировать финансовую ситуацию. Однако в 2011 году Кудрин оставил свой пост «из-за разногласий с Дмитрием Медведевым», на тот момент занимавшим пост президента.

В прошлом году Путин поручил экс-министру финансов разработку экономического плана на новый президентский срок, что дало многим основания полагать, что впоследствии Кудрин получит важный пост в администрации. Однако Счётная палата играет не слишком большую роль в формировании стратегии экономического развития, подчёркивает Bloomberg.

«Все воспримут это как куда менее важную роль для него, чем ожидал рынок. В целом лучше так, чем если бы он и вовсе остался не у дел, но особых надежд питать не приходится», — комментирует Луис Саэнс из BCS Global Markets.

Как сообщили российские СМИ, Кудрин отметил, что других постов ему не предлагали и лично с Путиным он своё назначение не обсуждал. Bloomberg подчёркивает, что Владимир Путин, который официально начал свой четвёртый президентский срок 7 мая, до сих пор не сделал никаких серьёзных перестановок в своей команде. «Он набирает людей, которые смогут обеспечить бюджетную дисциплину. И всё это направлено на реализацию единственной стратегической цели: Россия собирается войти в режим выживания, о развитии никто и не говорит», — объясняет профессор МГИМО Валерий Соловей. Хотя Владимир Путин пообещал россиянам «решительный прорыв», геополитическая ситуация вряд ли это позволит, считает аналитик.