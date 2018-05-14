Bloomberg: дали пост, да не тот — Кудрин возглавит Счётную палату
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин подтвердил, что он согласился возглавить Счётную палату. Эти новости развеяли надежды о том, что «любимец инвесторов» получит более влиятельный пост, на котором он смог бы принимать активную роль в формировании экономической стратегии страны, пишет Bloomberg.
«В борьбе с коррупцией надо сосредоточиться не только на том, чтобы ловить виновных за руку, но и, прежде всего, создавать механизмы предотвращения коррупции, максимально снижать для неё возможности», — написал Кудрин в своём заявлении в соцсетях. Как напоминает ресурс, главной задачей Счётной палаты России является отслеживание трат бюджетных средств на высшем уровне.
В этом месяце ходили слухи, что Кудрину могут доверить разработку экономической стратегии в администрации президента с целью ускорить темпы роста российской экономики. Именно этот человек, находясь на посту министра финансов в первые два президентских срока Владимира Путина, помог привлечь в страну инвесторов и стабилизировать финансовую ситуацию. Однако в 2011 году Кудрин оставил свой пост «из-за разногласий с Дмитрием Медведевым», на тот момент занимавшим пост президента.
В прошлом году Путин поручил экс-министру финансов разработку экономического плана на новый президентский срок, что дало многим основания полагать, что впоследствии Кудрин получит важный пост в администрации. Однако Счётная палата играет не слишком большую роль в формировании стратегии экономического развития, подчёркивает Bloomberg.
«Все воспримут это как куда менее важную роль для него, чем ожидал рынок. В целом лучше так, чем если бы он и вовсе остался не у дел, но особых надежд питать не приходится», — комментирует Луис Саэнс из BCS Global Markets.
Как сообщили российские СМИ, Кудрин отметил, что других постов ему не предлагали и лично с Путиным он своё назначение не обсуждал. Bloomberg подчёркивает, что Владимир Путин, который официально начал свой четвёртый президентский срок 7 мая, до сих пор не сделал никаких серьёзных перестановок в своей команде. «Он набирает людей, которые смогут обеспечить бюджетную дисциплину. И всё это направлено на реализацию единственной стратегической цели: Россия собирается войти в режим выживания, о развитии никто и не говорит», — объясняет профессор МГИМО Валерий Соловей. Хотя Владимир Путин пообещал россиянам «решительный прорыв», геополитическая ситуация вряд ли это позволит, считает аналитик.
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