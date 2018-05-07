Немецкий политик: отмену санкций поддерживает большинство населения Германии

Снятие взаимных санкций отвечает интересам и России, и Германии, заявила премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. По словам политика, отмену санкций и диалог с Москвой поддерживают не только восточные немцы, но и «большинство жителей всей Германии».

Премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала снять санкции ЕС против России, сообщают журналисты Die Welt Сабине Менкенс и Даниэль Фридрих Штурм. «Я считаю, что в немецких и российских интересах прийти к отмене взаимных санкций», — заявила политик. Для этого обе стороны должны «сблизиться друг с другом», однако Россия также обязана «внести свой вклад», добавила она. «Спустя четыре года взаимных экономических санкций мы констатируем, что они не достигли своей цели», — подчеркнула Швезиг. В Мекленбурге — Передней Померании санкции затрагивают в первую очередь сельское хозяйство, и «крестьянам нельзя сказать, что ситуация улучшилась, так как они не могут продавать свой сыр».

В Восточной Германии Швезиг стремится к выработке консенсуса в отношении антироссийских санкций с представителями других партий. «Например, со мной солидарен мой коллега Райнер Хазелофф из Саксонии-Ангальт. Он также хочет снятия взаимных санкций. Сотрудничество в экономике лучше, чем изоляция», — отметила премьер. В будущем земля Мекленбург — Передняя Померания намерена вновь развивать отношения с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. По словам Швезиг, многие жители федеральной земли «хотят, чтобы Германия выстроила мост с Россией, взяла на себя роль посредника в конфликтах». Не только восточные немцы, но и «большинство жителей всей Германии» хотят диалога с Москвой, резюмировала политик.