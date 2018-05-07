DWN: новый регламент даст Брюсселю право похищать данные европейцев с помощью «государственных троянов»

Вступающий в силу в ЕС общий регламент о защите данных позволит госорганам и госслужбам «выкачивать» информацию из компьютеров европейских граждан, в том числе с помощью «государственных троянов», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По мнению издания, регламент демонстрирует «диктатуру бюрократии», в которой Евросоюз находится уже несколько лет и которая «маскируется» под демократию.

25 мая в ЕС вступит в силу общий регламент о защите данных, «абсурдные предписания» которого вызвали «отвращение» у тех, кто с ними ознакомился, пишет автор материала Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Барацон. Однако, несмотря на всё недовольство, жители ЕС пытаются приспособиться к «противоречивым предписаниям».«Очевидно, политикам в Брюсселе и Страсбурге удалось основательно навредить пониманию правового государства в Европе», — отмечает журналист.

После принятия Лиссабонского договора в 2009 году ситуация с правовыми основаниями в Европе существенно ухудшилась. Правительства стран-членов ЕС действуют как законодатели в рамках всей Европы. Это привело к тому, что в настоящее время Европарламент и Совет Европы, в который входят правительства, могут взаимно друг друга блокировать. Также велика власть Еврокомиссии, поэтому речь идёт о «триаде» в принятии решений.

После 2009 года также усиливается тенденция, которая ещё сильнее ставит под вопрос основы демократии и вызывает возмущение граждан. Парламент просто принимает основные принципы и делегирует комиссии формулировку постановлений, которые к тому же по ходу изменяются. Таким образом, Еврокомиссия — это настоящий законодатель ЕС. Европарламент практически не вмешивается. Еврокомиссия использует эту ситуацию и создаёт один за другим наблюдательные органы, наделённые большими полномочиями. Она сама выступает как законодательный орган и вводит штрафы за несоблюдение своих предписаний.

Для маскировки этой практики Брюссель приглашает граждан для выражения их позиций. Эти позиции рассматриваются только на периферии, но создают видимость демократического процесса. Кроме того, большинство людей принимают новые правила к сведению только тогда, когда они введены и уже поздно. Таким образом скрывается господство «диктатуры бюрократии», пишет Барацон.

В рамках регламента о защите данных большинство программ дают провайдерам доступ к данным, и эти лазейки могут использоваться в том числе хакерами. Госорганы, ведомства, полиция, юстиция и спецслужбы сами используют эти лазейки. Во многих странах уже действуют законы, которые позволяют применение государственных вирусных программ, так называемых «государственных троянов», которые выкачивают информацию из компьютеров граждан, резюмирует автор Deutsche Wirtschafts Nachrichten.