DWN: новый регламент даст Брюсселю право похищать данные европейцев с помощью «государственных троянов»
25 мая в ЕС вступит в силу общий регламент о защите данных, «абсурдные предписания» которого вызвали «отвращение» у тех, кто с ними ознакомился, пишет автор материала Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Барацон. Однако, несмотря на всё недовольство, жители ЕС пытаются приспособиться к «противоречивым предписаниям».«Очевидно, политикам в Брюсселе и Страсбурге удалось основательно навредить пониманию правового государства в Европе», — отмечает журналист.
После принятия Лиссабонского договора в 2009 году ситуация с правовыми основаниями в Европе существенно ухудшилась. Правительства стран-членов ЕС действуют как законодатели в рамках всей Европы. Это привело к тому, что в настоящее время Европарламент и Совет Европы, в который входят правительства, могут взаимно друг друга блокировать. Также велика власть Еврокомиссии, поэтому речь идёт о «триаде» в принятии решений.
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