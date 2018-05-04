Süddeutsche Zeitung: государства превращают интернет в поле битвы

Многие эксперты уверены, что следующее столкновение крупных геополитических игроков произойдёт не на воде, не на земле и не в воздухе, а в интернете. Как пишет Süddeutsche Zeitung, хакеры и спецслужбы несут угрозу важным инфраструктурам и атомным реакторам, и скоро за кибернетическое вооружение придётся платить человеческими жизнями.

Сегодня многие политики начинают волноваться о том, что происходит в интернете, и это означает, что в сети не творится ничего хорошего. Как пишет Süddeutsche Zeitung, за прошедшие месяцы даже непосвящённым стало ясно, насколько скомпрометирована и милитаризована самая важная технология нашего времени: о вирусах, червях и хакерах говорится чуть ли не в каждом информационном сообщении.

Издание отмечает, что русские хакеры, как утверждают спецслужбы США, проникли глубоко в американские и европейские системы управления гидротехническими сооружениями, электростанциями, даже атомными реакторами. Речь идёт о новом оружии, и теперь даже не нужно запускать ракеты, поскольку достаточно нарушить функционирование какой-нибудь жизненно важной инфраструктуры.

Однако, отмечает автор статьи, чего в этих сообщениях никогда нет, так это указания на то, что американское Агентство национальной безопасности и его британский партнёр GCHQ как минимум так же глубоко проникли в различные сети.

«Проведённые до сих пор атаки — это, скорее всего, лишь первые ласточки, так как мы находимся ещё в так называемой фазе 0, к которой относят проникновение и разведку, обеспечение доступа к сетям и установку там вредоносного программного обеспечения. Все это лишь подготовка к тому, что АНБ называет «фазой 3», которая подразумевает доминирование в сети, возможность взять её под контроль, манипулировать ею или разрушить её. И для этого достаточно будет лишь нажать одну из кнопок на клавиатуре», — пишет немецкое издание.

Как считают многие военные, следующее столкновение произойдёт сначала не на воде, не на земле и не в воздухе, а в сетях. Барак Обама был одним из политиков, которые долгое время игнорировали этот риск. Но теперь в Белом доме сидит другой человек, который как нарочно назначил своим советником Джона Болтона, «человека, любящего пострелять, в том числе и в киберпространстве». По его мнению, на русские, иранские и северокорейские хакерские атаки нужно реагировать непропорционально, то есть наносить ответные удары со всей мощью. Как считает Болтон, мягкий подход только провоцирует новые атаки, и Америка должна, наконец, показать, на что она способна.

«Вот такая ситуация сложилась сейчас вокруг интернета. Многим она напоминает поле битвы в преддверии войны. Стороны создали огромные потенциалы разрушения и ждут теперь, как бы их применить. Долгое время военные теоретики жили надеждой, что всё будет не так уж плохо. Что якобы кибернетическая угроза напоминает ситуацию с ядерным оружием: так как обе стороны могут сильно навредить друг другу, то они это оружие применять не будут. Но на самом деле такие средства используются постоянно, правда, не на полную мощность, но зато всё большим числом государств», — констатирует автор статьи.

Гарвардский профессор Джозеф Най, один из ведущих американских политологов, хотя и считает запрет кибероружия в настоящее время неосуществимым, но советует вести переговоры об объявлении некоторых целей неприкосновенными. К ним могли бы относиться гидротехнические сооружения, электростанции, больницы и, прежде всего, атомные объекты. Но дело осложняется тем, что раньше государства часто молчали об атаках, чтобы не выдавать свои уязвимые места. Сегодня же об этих местах говорят публично, а на предполагаемого агрессора накладывают санкции.

«Понимание проблемы растёт, но очень медленно. Как учит история, запрет и ограничение особо опасных видов оружия вводится на основе горького опыта, когда становится ясным, какие ужасные разрушения они могут произвести. Разум побеждал, лишь когда становились очевидными чудовищные последствия их применения. Похоже на то, что это правило продолжает действовать и в кибернетическую эпоху», — подводит итог Süddeutsche Zeitung.