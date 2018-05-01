CNN

CNN: более половины картин во французском музее оказались фальшивками

Материал представлен в переводе ИноТВ
Более половины картин на французской выставке, посвящённой каталонскому художнику Этьену Террюсу, оказались поддельными, передаёт CNN. Как отмечает канал, первым подделки сумел обнаружить один историк искусств, который обратил внимание на то, что некоторые изображённые на полотнах здания появились лишь спустя 20 лет после смерти художника.

Более половины картин в коллекции одного французского музея оказались подделками. Около 80 полотен были переданы полиции. Эти картины находились в музее на юге Франции, посвящённом Этьену Террюсу. Этот каталонский художник жил в этом регионе до своей смерти в 1922 году.

Он также был близок со знаменитым художником Анри Матиссом. Город, как оказалось, на подделки потратил почти $200 тысяч, и общественность собирается найти виновных.

НИКОЛЯ ГАРСИЯ, бывший мэр города Эльн: Я в ярости. Я думаю о семьях, которые давали деньги на покупку картин. Думаю об ассоциациях. И я зол как бывший мэр, который занимал этот пост с 2001-го по 2014 год. Мы стали жертвами фальсификаторов и мошенников. Они воспользовались ситуацией, и это неприемлемо.

Первым подделки обнаружил специалист по истории искусств: некоторые из зданий, изображённых на картинах, появились уже после смерти Террюса.

Неловко вышло.

Неловко, мошенники могли хотя бы поискать информацию.

Да, удостовериться, что здание построили не через 20 лет после смерти художника.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 01 мая 2018 года.

 

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источник
CNN США Северная Америка
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