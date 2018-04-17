Guardian: вместо обсуждения Сирии парламент Великобритании решил самоутвердиться

Несмотря на то что выступление премьер-министра Терезы Мэй на заседании парламента Великобритании нельзя назвать убедительным, большинство парламентариев поддержали ракетные удары союзников по Сирии, передаёт The Guardian. При этом отмечается, что заседание скорее было направлено на то, чтобы парламент мог самоутвердиться, нежели на обсуждение сирийского вопроса.

Предполагалось, что её голос будет звучать «воинственно», но премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своём выступлении в парламенте казалась скорее обеспокоенной, пишет The Guardian.



Автор статьи полагает, что начало выступления далось премьер-министру неплохо: Мэй заявила, что не собиралась вмешиваться, однако «использование сирийским режимом химического оружия против своего же народа не оставило ей выбора». Однако всё изменилось, когда Мэй попыталась объяснить, почему же не обратилась за одобрением парламента, прежде чем принять решение.



Мэй попыталась убедить членов парламента в том, что ракетные удары союзников были не более чем тщательно спланированным символическим жестом, за которым бы не последовало ответной реакции России. При этом премьер-министр не увидела необходимости беспокоить парламентариев «из-за чего-то столь тривиального», пока те были на каникулах, пишет автор.



Тем не менее отмечается, что лидера оппозиции Джереми Корбина Мэй не убедила. Сначала лидер Лейбористской партии заявил, что действия союзников в Сирии были юридически сомнительными. После он задался вопросом, почему Мэй ограничила свои «гуманитарные усилия» только Сирией, если в мире множество горячих точек, в равной степени заслуживающих её внимания.



Вслед за выступлением Корбина члены Консервативной партии «выстроились в очередь», чтобы выразить поддержку премьер-министру. Так, по словам Кеннета Кларка, Мэй проявила себя «настоящим премьер-министром», самостоятельно приняв решение о столь решительных мерах. Другие консерваторы, по мнению автора, и вовсе «слёзно благодарили Терезу за спасение их от хлопот по принятию решения, которое самостоятельно они бы не смогли принять в силу своей глупости».



При этом автор отмечает, что, в свою очередь, Лейбористская партия казалась весьма разобщённой. Так, ряд членов партии одобрили действия Мэй, другие осудили слова Корбина, заявив, что тех, кто выступает за бездействие в подобном вопросе, следует привлечь к ответственности. Лейборист Бенджамин Брэдшоу и вовсе потребовал от Мэй повторных ракетных ударов, отметив, что в таком случае «найдёт в своём сердце силы, для того чтобы простить её» за то, что она не посоветовалась с парламентом.



«Среди этого самодовольства и самовосхваления» о судьбе сирийского народа так никто и не вспомнил, пишет автор. Лишь единожды был поднят вопрос о возможности принятия большего числа сирийских беженцев. При этом Мэй поспешила отклонить предложение, сославшись на то, что сирийцы возненавидят климат Великобритании и будут намного более счастливы у себя на родине. Парламентарии не нашли, что возразить.



Таким образом, трёхчасовое заседание скорее было направлено на то, чтобы парламент мог самоутвердиться, нежели на обсуждение сирийского вопроса, пишет The Guardian.

Комментарии читателей на сайте The Guardian:

shouldbeworking: Бомбардировки не имели никакого отношения к Сирии, ведь так? Политический жест, направленный на жителей США, Великобритании и Франции.

Tintenfische: Нет, единственный жест был в адрес России. Вся кампания была призвана продемонстрировать, насколько политически и дипломатически изолирована Россия. Это продемонстрировали во всей красе. Вам может не нравиться это послание, но начиная с полного выведения из строя России в ООН и заканчивая самими ракетными ударами — всё было направлено на то, чтобы насолить России.

ElevateThedebate: Если бы она пошла в парламент, лейбористы настояли бы на расследовании под эгидой ООН, а Россия бы снова и снова блокировала его.

Dunaskin: Мэй показала себя очень слабой, но Корбин снова провалился. Избранные представители не отвечают нашим интересам.

Mapmypubcrawl: Сейчас всё выглядит довольно неплохо для Мэй, всё может измениться в зависимости от того, что дальше сделает Путин и насколько ненадёжным окажется Трамп.