Олланд о Путине: «Это сильный и загадочный человек — настолько же душевный и внимательный, насколько он может быть холодным и жёстким»

В своей книге «Уроки власти» бывший президент Франции Франсуа Олланд делится своими наблюдениями, полученными во время встреч с мировыми лидерами. Французское издание Le Nouvel Observateur приводит отрывки из книги, в которых Олланд, в частности, рассказывает и о своих впечатлениях от встреч с президентом России Владимиром Путиным — «холодным и решительным, непредсказуемым и деликатным» лидером.

«Во время своего президентского срока я повстречал большую часть мировых лидеров и изучил личность каждого из них», — пишет в своей книге «Уроки власти» бывший президент Франции Франсуа Олланд. Издание Le Nouvel Observateur в числе прочих приводит различные впечатления экс-президента от встреч с Владимиром Путиным.

Для Олланда самой тяжёлой — «без сомнения» — была встреча с Владимиром Путиным, которая состоялась в июне 2012 года, спустя три недели после избрания французского президента.

«Это сильный и загадочный человек — настолько же душевный и внимательный, насколько он может быть холодным и жёстким. Встречая собеседника взглядом своих голубых глаз, он то обольщает его, то настораживает. Он заражает окружающих своим смехом, его рассуждения бывают циничными, а самые острые слова он произносит самым невозмутимым голосом», — отмечает Франсуа Олланд.

По словам бывшего президента Франции, единственный человек, которого Путину не удалось запугать, — это Ангела Меркель. Они оба пользуются преимуществом долгого пребывания у власти. «Она с давних пор хорошо его знает. Она умеет с ним разговаривать. Он никогда не отказывается от попыток навести на неё страх, используя смесь из угроз, комплиментов и воспоминаний», — утверждает Олланд.

«Когда он принимал её в Сочи, он навязал ей своих собак. Он прекрасно знал, что она их не любит», — добавил он.

Владимир Путин — двойственный человек, который попеременно играет то в «доброго полицейского», то в «плохого», и это порой сбивает с толку. В июне 2014 года Олланд и тогдашний министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус принимали его в Елисейском дворце. Лидер Кремля тогда хотел показаться обаятельным. «Мой взгляд упал на изотермическую сумку, которую он держал в руке. Я обнаружил, что в ней лежала бутылка водки, которую он хотел с нами распить, позаботившись о том, чтобы она была нужной температуры. Он произнёс множество тостов во славу франко-российской дружбы», — рассказывает Олланд.

Несколько месяцев спустя Олланд снова встретился с Путиным в неформальной обстановке в московском аэропорту. Вопросы, которые тогда были в повестке дня — Крым, Сирия, — были «взрывоопасны», и переговоры затянулись. «В момент нашего расставания российский президент захотел сделать мне подарок, чтобы закрепить наше примирение», — пишет Олланд. Этим подарком стал «документ, завёрнутый в богато украшенную упаковку», — письмо Наполеона, написанное во время Русской кампании.

«Таков российский лидер — холодный и решительный, непредсказуемый и деликатный», — отмечает Олланд. «Он может ужиться с Европой при том условии, что она будет слабой и расколотой. С одними он играет, используя экономическое и энергетическое оружие, с другими — размещая свои войска на границах. Он уважает силу, в том числе силу США, но он продемонстрировал, что не побрезгует любыми средствами, даже самыми запредельными, чтобы посеять тревогу в самом сердце американской демократии», — утверждает экс-президент.