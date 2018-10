Журналисты Fox News попытались определить, кто жёстче обошёлся с Россией — Трамп или Обама

Заявления Дональда Трампа о том, что он «ведёт себя с Россией жёстче, чем когда-либо вёл себя Обама», в контексте новых санкций против Москвы обсудили на канале Fox News. По мнению внештатного сотрудника канала и бывшего конгрессмена Джейсона Чейфеца, Трамп действительно предпринимал гораздо более жёсткие и решительные шаги в адрес Москвы. Вместе с тем ведущий Fox Хуан Уильямс призвал не недооценивать Обаму — ведь именно он «не дал России захватить всю Украину».

Президент Трамп ещё в феврале написал в своём Twitter, что он ведёт себя с Россией жёстче, чем когда-либо вёл себя Обама. Но так ли это? Давайте обсудим это с соведущим нашего ток-шоу The Five Хуаном Уильямсом и Джейсоном Чейфецом, бывшим конгрессменом от штата Юта и внештатным обозревателем Fox News. Добро пожаловать, господа!

ХУАН УИЛЬЯМС: Приятно вас видеть.

ДЖЕЙСОН ЧЕЙФЕЦ, внештатный обозреватель Fox News: Спасибо, Шэннон.

Итак, для начала поговорим о левых. Скотт Дворкин, член Демократической коалиции (политическая организация, объединяющая противников Трампа. — ИноТВ), опубликовал вот такой твит, обращаясь к президенту: «Вы — худший президент в истории. Эти ваши санкции, наложенные на отдельных российских граждан и компании, — херня» (в его оригинальном сообщении написано прямо, без эвфемизмов), «и веры им нет. И какой бы шаг вы ни приняли, веры не будет. Это всё — лишь для того, чтобы вы могли притворяться, будто вы жёстко ведёте себя с Россией, хотя нам всем известно, что на деле вы что-то пообещали Путину взамен». Джейсон?

ДЖЕЙСОН ЧЕЙФЕЦ: Я не знаю, кто такой этот Дворкин, но заявления его выглядят весьма смехотворно. Президент Обама в отношениях с Россией проявил себя очень слабо, это факт. Началось всё c отказа от проекта ПРО в Польше — это восприняли как настоящий подарок российскому народу. Потом пытались организовывать эту фиктивную перезагрузку с Россией, насмехались над Миттом Ромни за его слова о том, насколько серьёзна российская угроза… На деле они толком ничего и не предприняли.

А вот президент Трамп сделал многое — в частности, увеличил бюджет наших вооружённых сил на 100 миллиардов долларов, а такой суммы русским никак не достичь. А теперь ещё были введены новые санкции — и, кстати, ввели их против россиян, которых обвиняют в отравлении людей на территории Великобритании. То есть мы поддерживаем своих союзников по НАТО. Мы выстроили более крупную и широкую коалицию и повлияли на Россию сильнее, чем когда-либо удавалось Обаме.

Понятно. Давайте теперь побеседуем с Хуаном. Хуан, журналист Байрон Йорк написал обо всей этой ситуации статью, и там он отмечал, что, когда эта дискуссия началась, он обратился к одному из конгрессменов-республиканцев, который сразу же прислал ему вот этот список (мер Трампа против России. — ИноТВ).

В нём перечисляется, что Трамп инициировал авиаудары по Сирии, главному сателлиту России, а также в целом дал американским вооружённым силам в Сирии свободу действий, в том числе, при необходимости, против россиян; вооружил Украину; застращал союзников по НАТО, чтобы те увеличили расходы на оборонные цели; добавил в наш арсенал ядерное оружие малой мощности; запустил разработку ракеты, не удовлетворяющей условиям договора РСМД; закрыл российское консульство в Сан-Франциско. Как, на ваш взгляд, всё это выглядит по сравнению с периодом Обамы?

ХУАН УИЛЬЯМС: Думаю, что лучше всего Дональду Трампу было бы сказать: «Я провожу более жёсткую политику на своём первом сроке, чем Барак Обама — на своём». Но, как мне кажется, если уж начинать вспоминать заслуги — и дело тут не в моём личном мнении, если почитать Politifact, The Washington Post, The New York Times, все они пишут, что слова президента Трампа о том, что он ведёт себя «жёстче, чем Обама вёл себя когда-либо вообще», не соответствуют действительности.

А почему они пишут, что это не соответствует действительности, Шэннон? Они пишут, что это не соответствует действительности потому, что, если присмотреться к такой проблеме, как, к примеру, Украина, правительство США при Обаме весьма агрессивно требовало от президента Путина убираться оттуда, отправляло войска для помощи украинским вооружённым силам — и даже директора ЦРУ туда отправляли. Во-вторых, конгрессмен Чейфец упомянул о ПРО…

ДЖЕЙСОН ЧЕЙФЕЦ: Но всё же было не так, Хуан! Крым-то они забрали! Забрали и не вернули!

ХУАН УИЛЬЯМС: Нет-нет, позвольте, ситуация была такая, что они собирались пойти дальше и захватить всю Украину! Они пытались это сделать…

ДЖЕЙСОН ЧЕЙФЕЦ: Но Крым они всё-таки захватили и не отступили.

ХУАН УИЛЬЯМС: … но не сделали как раз потому, господин конгрессмен, что президент Обама вёл себя жёстко, и угроза военной мощи США заставила их умерить свой пыл.

ДЖЕЙСОН ЧЕЙФЕЦ: Это он вот так «жёстко» позволил им оставить у себя Крым? Он и из Грузии их не прогнал, и они прибрали четверть этой страны.

ХУАН УИЛЬЯМС: Допустим. Но вы ещё упомянули о ПРО — так вот, повторюсь, мы убрали ПРО из Польши, и знаете что? Путин орал, как потерпевший, заявлял, что мы расширяем НАТО и вторгаемся в его зону влияния и что всё это слишком агрессивно. И вот таким был президент Обама.

ДЖЕЙСОН ЧЕЙФЕЦ: Но ПРО-то он убрал, Хуан! Мы ещё при Джордже Буше — младшем собирались разместить элементы ПРО в Польше, а Обама в качестве одного из своих первых шагов это свернул!

ХУАН УИЛЬЯМС: Нет, на самом деле мы приняли Польшу в НАТО и передвинули ПРО, чтобы система всё равно могла эффективно противодействовать любым российским ракетам, — и именно поэтому Путин был так взбудоражен. Но, опять же, на мой взгляд, разговор тут на деле идёт о том, что президент Трамп всё время пытается очернить Обаму и сравнить себя с ним. Но это не должно быть сутью дела. Сутью должно быть то, что ему следует в настоящий момент агрессивно высказываться против Путина, а он ни слова не сказал о вмешательстве Путина в наши выборы 2016 года.

ДЖЕЙСОН ЧЕЙФЕЦ: С этим я соглашусь.

И раз уж вы в этом вопросе сошлись — его же, среди прочего, поднимал в своей статье и Байрон, он писал, что для некоторых людей, критикующих Трампа по российскому вопросу, вся проблема в том, что они не увидели от него той реакции на историю с выборами, которую хотели бы от него увидеть. Но если посмотреть на список других шагов, можно уже спорить, и у вас, ребята, получилась отличная дискуссия.

ХУАН УИЛЬЯМС: Мне очень понравилось. С Джейсоном Чейфецом я общаться могу, он парень умный.

Да, он, наверное, вас тоже таким считает.

ДЖЕЙСОН ЧЕЙФЕЦ: Большое спасибо! Правда, в Twitter я, наверное, об этом писать всё-таки не буду.

ХУАН УИЛЬЯМС: Вот и не стоит — пожалеем вашу целевую аудиторию.

Вас это обоих касается! Итак, с нами были Хуан и Джейсон — сразу два человека на букву J.

Хороших вам выходных и спасибо вам!

ХУАН УИЛЬЯМС: Вам того же, Шэннон.

ДЖЕЙСОН ЧЕЙФЕЦ: Спасибо!

Дата выхода в эфир 06 апреля 2018 года.