CBC: канадские власти винят Россию во «вмешательстве» в выборы, но это не точно

Высылая в рамках вызванного делом Скрипаля дипломатического конфликта четырёх российских дипломатов, Оттава заявила, что выдворенные россияне могли «вмешаться в демократическую систему» Канады, — и тем самым невольно вызвала вопросы: а не покусилась ли Москва на последние выборы в стране, сообщает CBC. Хотя канадские чиновники так и не смогли развеять возникшие сомнения, эксперты убеждены: заявление правительства имеет не буквальный, а скорее «предупредительный» характер.

Комментарии канадского правительства по поводу высылки четырёх российских дипломатов в качестве «ответной меры» на отравление в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля озадачили местных журналистов: Оттава то ли обвинила Москву во вмешательстве в последние канадские выборы, то ли нет, сообщает CBC.



Как отмечается в материале на сайте телерадиокомпании, вопросы к правительству появились после официального заявления министра иностранных дел Канады Христи Фрилэнд, которая, объявляя о выдворении четырёх россиян, отметила, что тех считают «офицерами разведки либо лицами, которые использовали своё положение дипломатов, чтобы навредить безопасности Канады или вмешаться в нашу демократическую систему».



Что конкретно подразумевалось под данным заявлением, Фрилэнд так и не прояснила, подчёркивает обозреватель CBC. А когда в интервью CBC министра обороны Харджита Саджана попросили пояснить, означают ли слова главы МИД, что Россия вмешалась в федеральные выборы в Канаде 2015 года, тот не смог сказать ничего конкретного и отметил лишь, что «из соображений государственной безопасности» не может подробно рассказывать о подобных вещах. Почему россиян — раз уж их уличили во «вмешательстве» в канадскую демократическую систему — не выслали из страны раньше, Саджан также не объяснил, говорится в статье.



Как заявил в электронной переписке с корреспондентом CBC профессор Оттавского университета и эксперт по информационной безопасности Уэсли Уарк, заявление канадского МИД следует понимать как попытку дать понять России, что Оттава не будет молча терпеть операции по распространению влияния, будь то вмешательства в дела русской диаспоры, тайное налаживание политических и деловых связей или же прямое вмешательство в выборы. «Не стоит воспринимать данный комментарий в том ключе, что у канадского правительства есть доказательства по конкретному факту вмешательства в выборы, — цитирует Уарка автор статьи. — В этом смысле речь идёт о предупредительном выстреле». По мысли Уарка, заявление Фрилэнд было составлено очень аккуратно и отчасти являет собой пример «шаблонного дипломатического языка».



Как напоминает обозреватель CBC, Центр безопасности коммуникаций — канадское разведывательное агентство, специализирующееся на слежке с использованием электронных средств, — в прошлогоднем докладе о «киберугрозах» для демократического процесса в Канаде сообщал, что федеральные выборы 2015 года подверглись «не слишком изощрённым кибератакам», предположительно организованным отдельными киберпреступниками. «Однако нам до сих пор не приходилось наблюдать, чтобы информационные средства с целью повлиять на демократический процесс в Канаде во время выборов применялись какими-либо государствами», — говорилось в документе.



Вместе с тем, как заявил CBC научный сотрудник канадского аналитического центра «Институт Макдональда-Лорье» и эксперт по России Маркус Колга, Россия имеет возможность «вмешиваться в демократическую систему Канады такими путями, которые необязательно предполагают прямое влияние на результаты выборов». К примеру, по мнению Колги, россияне уже много лет создают в Канаде организации и церкви, которые «поддерживают политику и цели Кремля», с тем чтобы «повлиять на общественное мнение». «Так что, если смотреть на демократию, так сказать, на очень высоком уровне, (со стороны России. — ИноТВ) попытки манипуляций предпринимаются постоянно», — заключил аналитик.



Между тем, по словам профессора политологии Королевского военного колледжа Канады Кристиана Лойпрехта, у России имеется сразу два разведывательных агентства — ФСБ и ГРУ, — сохраняющих присутствие в каждом посольстве. «Некоторые из российских дипломатов в любом случае работают на разведку, а некоторые — действительно дипломаты, и это известно всем», — цитирует Лойпрехта CBC. По мнению Лойпрехта, у Канады и её союзников имеется весьма чёткое представление, кто есть кто, однако высылка россиян была скорее необходима для того, чтобы дать «жёсткий» сигнал Москве. «Послание русским заключается вот в чём: все мы понимаем, что разведка — это игра, все мы в неё играем, и все пытаемся раздвинуть границы допустимого; но вы, ребята, в том плане, при каких условиях можно присылать разведчиков к нам в страну, эти границы уже перешли», — заявил он.