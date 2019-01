NYTimes: канадцы извинились перед россиянами в Пхёнчхане — на всякий случай

Национальный Олимпийский комитет Канады оправдал репутацию своей страны как самой вежливой, извинившись перед россиянами за инцидент, в котором, возможно, не участвовал ни один канадец, пишет The New York Times. Ранее российская сторона сообщила, что один из её тренеров в Пхёнчхане столкнулся с негативными комментариями со стороны, предположительно, кого-то из канадской команды.

Канада полностью оправдывает свою репутацию самой вежливой страны, пишет The New York Times. 8 февраля в южнокорейском Пхёнчхане один из членов руководства Олимпийского комитета Канады встретился с «коллегами, представляющими российских спортсменов», и извинился за инцидент, к которому, возможно, ни один канадец отношения не имеет.



Как поясняет издание, речь идёт о «перепалке», случившейся в столовой в Олимпийской деревне. Российский тренер заявил, что услышал в свой адрес неприятные комментарии относительно участия в соревнованиях его соотечественников. Присутствие более 160 российских спортсменов, которым позволили принять участие в соревнованиях, несмотря на допинговый скандал, накалило атмосферу среди олимпийцев.



По словам представителей канадской сборной, Международный олимпийский комитет проинформировал их, что автор высказываний, личность которого до сих пор не известна, может быть членом их делегации. Не дожидаясь выяснения подробностей, канадцы решили принести извинения россиянам.



«Мы просто всё обсудили, всё прошло нормально. Мы сказали: «Знаете, если что-то было, то просим прощения», — прокомментировал руководитель спортивного направления канадского Олимпийского комитата Эрик Майлз. — Сейчас очень много эмоций, вокруг этой ситуации в международном плане много всего происходит, и, когда мы о ней узнали… если честно, не всё с ней ясно. Не знаю, был ли это наш тренер, спортсмен, был ли это вообще канадец, — мы, на самом деле, этого не знаем».



Также Майлз отметил, что членам канадской делегации напомнили, как они должны себя вести. Такое «раскаяние», кажется, удовлетворило шефа команды олимпийских атлетов из России Станислава Позднякова, добавляет издание. «Мы получили извинения, и теперь всё в порядке», — отметил россиянин.



The New York Times подчёркивает, что уже на протяжении двух лет из-за допингового скандала российским спортсменам периодически приходится сталкиваться с агрессивным поведением со стороны их соперников. Своё участие в летней Олимпиаде в Рио чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова описала как «ужасное» и сравнила с «войной».